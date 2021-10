iOS : une nouvelle animation de chargement pour votre iPhone

Si vous en avez marre de l’animation de charge ennuyeuse sur iOS, vous n’êtes pas seul. Ce serait génial si nos iPhones pouvaient réagir avec un peu plus d’enthousiasme lorsque nous leur donnons cette décharge de puissance. Avec l’aide de Charging Animation – Volt et de l’automatisation des raccourcis sur iOS, ils le peuvent. Voyons comment le configurer.

Obtenez votre application d’animation de charge

Il y a pas mal de choix, mais mon préféré est Volt. Il propose un certain nombre d’animations, avec d’autres ajoutées presque chaque semaine. Vous pouvez également modifier les effets sonores sur presque toutes les animations, ce que les autres applications ne proposent pas.

Il y a une mise en garde, cependant : si vous ne faites pas attention, vous pourriez finir par payer 5 $ chaque semaine pour l’application. Donc, ma recommandation est de prendre l’essai gratuit de 3 jours et de vous assurer que vous aimez ce qu’il fait. Avant la fin du temps imparti, accédez à vos abonnements et passez à une option moins chère. Par exemple, j’ai configuré le mien sur une facturation mensuelle à 4,99 $ par mois.

Une fois que vous avez téléchargé l’application, vous devez effectuer une configuration dans Raccourcis.

Configurez votre automatisation lorsque vous branchez votre appareil

Si vous voulez la version TL;DR, regardez simplement la vidéo ci-dessous pour tout configurer. Pour obtenir des instructions écrites étape par étape, restez à l’écoute sous la vidéo.

Dans Raccourcis, allez au Automatisation languette. Vous devez configurer un nouveau Automatisation personnelle. Si vous ne les avez jamais utilisés, appuyez simplement sur Créer une automatisation personnelle. Si vous en avez déjà configuré, appuyez sur le signe plus dans le coin supérieur droit.

Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez Chargeur, et appuyez dessus. S’assurer Est connecté est sélectionné et appuyez sur Prochain. Robinet Ajouter une action, puis sélectionnez le applications languette. Faites défiler jusqu’à Volt, et appuyez sur l’icône.

Ensuite, appuyez sur Effets de charge, alors Prochain. Basculer Demandez avant de courir éteint et confirmez Ne demandez pas dans la boîte de dialogue. Enfin, appuyez sur Terminé.

Choisissez vos effets d’animation

Maintenant, vous pouvez entrer dans Volt et faites vos choix. Amusez-vous et rappelez-vous, vous pouvez toujours le changer plus tard.