iOS : Voici comment dessiner des formes parfaites dans le balisage

Saviez-vous que vous pouvez dessiner des formes parfaites avec Markup ? Le balisage vous permet de modifier des captures d’écran et des photos pour ajouter du texte et dessiner avec un crayon, un stylo et un surligneur. Cette astuce rendra vos captures d’écran plus belles.

Dessinez des formes parfaites dans le balisage

Pour rechercher le balisage dans une photo ou une capture d’écran, recherchez-le dans l’application Photos ou l’application Fichiers. Appuyez sur Éditer dans le coin supérieur droit. Ensuite, appuyez sur le icône de pointe de marqueur. Vous trouverez ici tous les outils dont vous avez besoin pour baliser votre contenu.

Vous pouvez ajouter quelques formes parfaites en appuyant sur le icône plus, où vous verrez un carré, un cercle, une bulle de message et une flèche. Mais pour dessiner des formes parfaites, il suffit continue de tenir ton doigt à l’écran pendant une seconde après avoir dessiné quelque chose. Le système le convertira instantanément en n’importe quelle forme que vous dessiniez. Il fonctionne avec des cercles, des ovales, des carrés, des rectangles, des triangles et des flèches. Les formes supérieures telles que les hexagones et les octogones sont converties en pentagones.

Cette même méthode fonctionne également lorsque vous dessinez des éléments dans Apple Notes. Gardez simplement votre doigt vers le bas jusqu’à ce que la forme s’enclenche.