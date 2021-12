IOTA achève la première phase de l’appel d’offres EC Blockchain et le contrat est attribué en deuxième

La Commission européenne recherche des solutions blockchain innovantes pour l’infrastructure de service blockchain européenne. Sept entrepreneurs ont achevé la première phase de conception de la solution et cinq ont reçu des contrats d’approvisionnement pour la deuxième phase.

Cette phase de développement de prototypes et d’essais en laboratoire est actuellement en cours. La Fondation IOTA (MIOTA / USD) a achevé la première phase et fait partie des 5 lauréats de la seconde, a indiqué la Commission.

Objet de l’appel d’offres

La CE vise à mettre en œuvre le PCP (Pre-Commercial Contracting) en collaboration avec et en s’appuyant sur les travaux de l’European Blockchain Partnership (EBP). L’EBP est un accord entre la CE, tous les pays de l’UE et certains pays de l’Espace économique européen. Son objectif est d’offrir une infrastructure européenne de services Blockchain (EBSI).

Portée

Le PCP se concentre sur le développement des capacités futures d’EBSI pour prendre en charge de nouveaux cas d’utilisation à haut volume d’objets numériques ou physiques. Ceux-ci peuvent impliquer le passeport des produits numériques dans un contexte d’économie circulaire, rendant le suivi et l’exploitation des données nécessaires pour une grande variété de produits différents tout au long de leur cycle de vie, y compris leurs matériaux et composants.

Les meilleures solutions de conception permettent d’identifier et de caractériser les objets, leur gestion, leur traçabilité et l’exploitation des données qui les concernent. De nouvelles approches et des capacités avancées sont nécessaires pour améliorer la durabilité et l’évolutivité, qui sont nécessaires pour traiter un volume élevé d’articles et des performances à grande vitesse.

Première phase d’appel d’offres réalisée par 7 entités

Cinq des entrepreneurs qui ont achevé la première phase de conception de la solution étaient la Fondation IOTA, IOV42 IP Ltd, Orange Business Belgium SA, Chromaway AB et Billon Sp. Z OO Les deux autres étaient des groupes : Westpole Belgium avec Net Service Spa et Flosslab srl et Stichting Dyne.org avec Infocert Spa et RIDDLE & CODE GmbH.

5 entrepreneurs retenus pour les essais et le développement de la phase 2A

Outre IOTA, le groupe dirigé par Stichting Dyne, Orange Business, Chromaway AB et Billon Sp. Z OO a remporté des contrats pour le développement de prototypes et de tests dans la deuxième phase.

Consultation du marché libre avant d’enchérir

Avant l’appel d’offres, une consultation ouverte sur le marché a été réalisée. A aidé les parties prenantes à mieux comprendre le processus PCP et les objectifs d’embauche.

Le poste IOTA termine la première phase de l’appel d’offres EC blockchain et remporte le contrat de la seconde apparu en premier sur Invezz.