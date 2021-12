IOTA émerge alors qu’un nouveau réseau de contrats intelligents «sans commission» et son lancement aérien sont annoncés

Source : Adobe / Fokussiert

Le jeton MIOTA du réseau IOTA s’est imposé comme l’un des plus forts du marché de la cryptographie aujourd’hui, après que l’équipe derrière lui a annoncé un nouveau réseau de contrats intelligents connu sous le nom d’Assemblée basé sur le cadre de contrat intelligent IOTA.

L’architecture de l’Assemblée « exploite le réseau IOTA en tant qu’ancre de confiance immuable et en tant que pont sans confiance pour une interopérabilité gratuite entre les contrats intelligents », a déclaré l’annonce de l’IOTA. Il a ajouté qu’il espère que cela « conduira au développement de contrats intelligents sous ses diverses formes, y compris [finanzas descentralizadas] et [tokens no fungibles] ».

Le nouveau réseau sera lancé en 2022 et viendra avec son propre jeton natif connu sous le nom d’ASMB. Le jeton sera initialement distribué aux détenteurs existants de MIOTA via un largage qui commencera « sous peu », a précisé l’annonce.

Il a ajouté que les futures distributions de jetons « seront votées par la communauté », bien qu’il ait également déclaré qu' »elles seront réservées aux développeurs, aux premiers utilisateurs et [organizaciones autónomas descentralizadas – DAO] du réseau ».

En ce qui concerne les capacités du nouveau réseau de contrats intelligents, l’annonce indique qu’il sera accompagné de « frais fixes aussi bas que 0 $ grâce à la flexibilité de définir individuellement les frais d’exécution de contrats intelligents ».

« Avec ces innovations, Assembly offre aux constructeurs un ensemble puissant d’outils pour supprimer les barrières à l’entrée existantes et amener le prochain milliard d’utilisateurs à la crypto », ont-ils ajouté.

Selon les informations sur le site Web de l’Assemblée, les utilisateurs peuvent parier MIOTA pour gagner des jetons ASMB. Un portefeuille connu sous le nom de Firefly sera nécessaire pour que les utilisateurs réclament leurs récompenses, mais aucune date précise n’a encore été donnée pour le début du jeu et le moment où les récompenses ASMB pourraient être disponibles.

La nouvelle du nouveau réseau de contrats intelligents d’IOTA est arrivée le même jour qu’une hausse du prix de MIOTA, le jeton ayant bondi de près de 7% au cours des dernières 24 heures à 1,5159 $ à 15h45 UTC. Le prix a augmenté de près de 9 % en un mois et de 366 % en un an.

Les revenus du jeton MIOTA ont commencé bien avant que la nouvelle du nouveau projet Assembly ne soit rendue publique.

Le premier tweet du nouveau profil Twitter d’Assembly présenté par le réseau a été publié à 14h09 UTC, date à laquelle l’IOTA a également partagé la nouvelle sur son profil Twitter. Pendant ce temps, le jeton MIOTA a commencé à se négocier à la hausse vers 04h00 UTC, augmentant de plus de 13% depuis lors.

En el momento de la publicación, MIOTA era el token con mejor rendimiento en la actualidad entre los 100 principales criptoactivos por capitalización de mercado, por delante del token UNI de Uniswap y el ADA de Cardano, que aumentó casi un 5% durante el mismo período temps.

