IOTA lance des contrats bêta intelligents sans frais | Invezz

Le 21 octobre, la Fondation IOTA a publié une version bêta des contrats intelligents du réseau. Selon l’entreprise, ces contrats intelligents offriront des vitesses élevées et offriront des fonctionnalités sans frais de transaction.

Les contrats intelligents bêta fourniront également une interopérabilité entre les jetons IOTA et ERC-20 grâce à l’utilisation d’une machine virtuelle Ethereum (EVM). Cette interopérabilité permettra d’écrire des contrats intelligents à l’aide du langage de solidarité d’Ether lié au désordre IOTA. Il a également été développé en utilisant les langages Go et Rust, qui offrent également une interopérabilité.

Premiers contrats intelligents sans commission

Les contrats intelligents bêta permettront également aux développeurs de contrats intelligents de définir leurs propres frais d’exécution. Cela se fait de manière dynamique de manière à inciter les frais, qui seront considérablement réduits, car différentes chaînes seront en compétition pour l’exécution d’un contrat intelligent.

Ce contrat intelligent est une première dans l’industrie car il permet aux utilisateurs de mettre en œuvre des contrats intelligents sur un réseau qui ne facture aucun frais. Selon le PDG de la Fondation IOTA, Dominik Schiener, la nouvelle mise à jour du contrat intelligent renforcera la prise en charge du réseau.

Nous pensons qu’un grand nombre de nos partenariats avec des entités multinationales, des agences gouvernementales, ainsi que l’intérêt que nous recevons des startups, des PME et des opérateurs d’applications cryptographiques sont dus au fait que l’IOTA est sans commission. Les taux eux-mêmes, et surtout leur volatilité, mettent la pression sur les modèles économiques et sont diamétralement opposés à un moteur économique.

En mars, la Fondation IOTA a annoncé qu’elle lancerait le protocole IOTA Smart Contracts Alpha. Ce protocole serait créé pour aider les développeurs à lancer des contrats intelligents et à créer des financements décentralisés (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Schiener a également déclaré que le lancement de contrats intelligents ajouterait un élément crucial à l’écosystème IOTA. De plus, les contrats intelligents permettraient à quiconque de créer des dApps compatibles avec les outils Ethereum standard tout en utilisant une base gratuite ultérieurement et des frais d’exécution prévisibles mais faibles.

Lancement du contrat intelligent Cardano vs IOTA

Le mois dernier, Cardano (ADA / USD) a lancé des contrats intelligents pour soutenir le développement de DeFi sur le réseau. Alors que certaines personnes ont fait valoir que le lancement des contrats intelligents était tardif, le fondateur du réseau, Charles Hoskinson, a rejeté ces affirmations, affirmant que le lancement tardif d’un contrat intelligent avait ses propres avantages.

Le lancement du contrat intelligent d’IOTA est différent de celui de Cardano en ce que IOTA offre une évolutivité illimitée, tandis que Cardano recherche actuellement une solution d’échelle à mettre en œuvre plus tard. IOTA permet également aux utilisateurs de transférer des actifs gratuitement via différentes blockchains.

