IOTA lance des contrats intelligents bêta ; soutient que ce n’est pas un « tueur d’Ethereum »

IOTA, une plate-forme de contrats intelligents repensant la technologie de grand livre distribué, a publié la version bêta de la nouvelle solution de contrats intelligents du réseau.

Avec le lancement, le protocole Internet des objets (IoT) a fait un pas vers le Web3, ainsi que l’ajout d’un nouvel utilitaire d’applications décentralisées (dApps).

Fait intéressant, cette décision prend désormais en charge l’interopérabilité des contrats intelligents IOTA avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et tout contrat intelligent écrit en Solidity. Cela ouvre des utilitaires supplémentaires pour les marchés NFT, la finance décentralisée (DeFi) et les échanges décentralisés (DEX).

Par exemple, la place de marché NFT basée sur Tangle de l’IOTA permettra la frappe de NFT sans frais de transaction. Sur le dos de l’engouement NFT, IOTA sera en concurrence avec des offres sur des chaînes comme Solana et Ethereum.

Cela dit, IOTA autorise déjà les transactions sans blocs ni mineurs. Ainsi, l’envoi d’une transaction permet la validation de deux autres transactions sur le réseau sans aucun frais.

De plus, le développement a offert une excellente opportunité de relier IOTA avec Ethereum à un stade ultérieur. C’est à ce moment que les développeurs ont la possibilité d’opter pour des langages de développement comme Solidity, Rust et Go (TinyGo).

Outre l’interopérabilité et la composabilité, la version vise l’amélioration des frais et l’évolutivité.

Pour l’évolutivité, le réseau de contrats intelligents fragmentés permet de définir l’évolutivité de chaque contrat sans effet sur le reste du réseau. Un autre ajout à la version concerne les demandes hors grand livre. Cela devrait réduire considérablement la charge sur la couche de base IOTA.

Une autre caractéristique remarquable sur les dApps IOTA sont les frais définis par le développeur et les incitations symboliques pour les utilisateurs. Cela met à nouveau IOTA en concurrence directe avec des chaînes intelligentes comme Ethereum et Cardano.

Cependant, il est intéressant de noter que le co-fondateur Dominik Schiener a déclaré que l’IOTA n’était pas un « tueur d’Ethereum ».

Je voulais juste souligner une chose majeure : #IOTA n’est pas un concurrent d’Ethereum et nous ne sommes pas un « tueur d’Ethereum ». J’étais en fait proche de l’équipe en 2013-2016 (pendant les années de fondation à Zoug) et j’ai été l’un des premiers investisseur et constructeur sur #Ethereum. (1/6) https://t.co/l7awCq5745 – Dominik Schiener (@DomSchiener) 22 octobre 2021

Il a ajouté que l’objectif est de devenir « un leader aux côtés d’Ethereum et de s’assurer que notre avenir sera décentralisé ».

Outre Ethereum, Bitcoin pourrait être un autre concurrent pour IOTA en raison de son adoption. Dans une récente interview, Schiener a noté,

« Tant que nous continuerons à innover, nous irons beaucoup plus loin que la plupart d’entre nous ne peuvent l’imaginer aujourd’hui. Le Bitcoin est évidemment crucial pour nous conduire dans cette voie car c’est l’actif le plus fongible, c’est l’actif le plus échangé qui existe aujourd’hui. »

Avant la fin de 2021, Schiener envisage une mise à niveau complète du réseau IOTA 2.0. Il ajouta,

« La version 1.5 a introduit de nouveaux concepts très intéressants sur le réseau principal IOTA. Elle s’appuie toujours sur un coordinateur, cette entité du réseau qui permet de sécuriser le réseau et ses transactions. Avec 2.0, nous avons pratiquement complètement supprimé le coordinateur, c’est donc un protocole de consensus sans leader. «

Selon l’exécutif, « l’objectif est qu’avant que l’IOTA 2.0 n’atteigne le réseau principal, il dispose de contrats intelligents ». Pendant ce temps, IOTA a rendu les contrats intelligents bêta disponibles sur 2.0 DevNet.