IOTA lance des contrats intelligents sans frais dans la nouvelle version bêta

IOTA – une crypto-monnaie open source et un grand livre distribué – a récemment lancé sa version bêta de contrat intelligent. Les utilisateurs du réseau peuvent désormais profiter de la fonctionnalité de transactions à haute vitesse mais sans frais fournie avec le réseau IOTA.

Comme indiqué jeudi, la version bêta comprend une machine virtuelle Ethereum (EVM), rendant les jetons ERC-20 interopérables avec la plate-forme. De plus, les contrats intelligents peuvent désormais être écrits en solidité (langage de programmation Ether) ancré dans le langage tangle de l’IOTA.

Le projet a également ajouté un partage de réseau complet. Cela permet une interopérabilité de haut niveau en enveloppant des contrats intelligents sur la couche de base de jetons nativisés.

Notamment, tous les contrats intelligents permettent à leurs créateurs de fixer leurs propres frais d’exécution, permettant à différentes chaînes de rivaliser pour les faire baisser.

Certains peuvent penser que l’IOTA a mis en œuvre des contrats intelligents en retard, par rapport à des plateformes telles qu’Ethereum. Cependant, le PDG de l’IOTA, Dominik Schiener, avait un point de vue différent sur la question.

En prenant leur temps, il a déclaré que l’organisation à but non lucratif avait construit une solution de contrat intelligent qui contourne les inconvénients des chaînes concurrentes. Par exemple, alors que Cardano semble faire face à un débit de contrat intelligent limité, l’offre d’IOTA offre une évolutivité presque illimitée.

Il décrit également le manque de frais de la plate-forme comme un avantage concurrentiel clé :

«Nous pensons qu’une grande partie de nos partenariats avec des entités multinationales, des agences gouvernementales, ainsi que l’intérêt que nous recevons des startups, des PME et des opérateurs de crypto dApp sont dus au fait que IOTA est insensible. Les frais eux-mêmes, et surtout leur volatilité, mettent à rude épreuve les modèles économiques et sont à l’opposé d’un moteur économique. »