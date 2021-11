IOTA lance la version bêta des contrats intelligents Pourquoi est-ce important ?

Le 21 octobre, la Fondation IOTA a annoncé le lancement de la version bêta de la fonctionnalité Smart Contracts sur son réseau. La pertinence de cette étape est son impact sur l’interopérabilité du réseau. On vous dit les détails !

C’est un élément vital pour IOTA

Comme beaucoup le savent, les contrats intelligents sont toujours un élément fondamental du marché de la cryptographie ; surtout quand on considère qu’ils sont responsables de la décentralisation des actifs cryptographiques et ont éliminé les tiers dans les transactions.

Et c’est là que réside l’importance de cette version bêta de la Fondation IOTA. Il convient de rappeler que l’IOTA a émergé dans le but de soutenir l’Internet des objets, ou mieux connu sous le nom d’IoT.

En particulier, l’innovation clé d’IOTA est Tangle, un système de nœuds utilisé pour confirmer les transactions. Et en tant que tel, IOTA recherche Tangle pour rester le plus rapide et le plus efficace par rapport au reste des Blockchains.

La Fondation IOTA, pour sa part, se concentre sur les initiatives de recherche et développement open source pour favoriser l’adoption dans l’espace technologique du grand livre distribué.

Que recherchez-vous avec cette bêta ?

Selon sa déclaration officielle, « Avec le lancement bêta de IOTA Smart Contracts, la Fondation IOTA fait un grand pas vers l’ajout d’une nouvelle couche utilitaire à IOTA… en offrant des possibilités illimitées pour créer des applications décentralisées (dApps) et d’autres innovations Web3 ».

Par conséquent, l’objectif de cette version bêta est de remédier à certains des inconvénients des solutions existantes, tels que la tarification, l’évolutivité, l’interopérabilité, etc.

Et, dans cet esprit, les contrats intelligents IOTA sont compatibles avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et tout contrat intelligent en solidité.

Ainsi, selon CoinTelegraph, Dominik Schiener, co-fondateur et président de la Fondation IOTA, «… les contrats intelligents permettent également le transfert gratuit d’actifs à travers des chaînes…, qu’il propose à l’écosystème IOTA, et à tout autre personne intéressée, des opportunités sans précédent en termes d’utilité, de capacité de composition et d’évolutivité.

De cette façon, Schiener considère que les contrats intelligents IOTA diffèrent des autres par des frais bas, prévisibles et transparents.

