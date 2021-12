IOTA lance sa propre plateforme de contrats intelligents multi-chaînes Assembly

Selon le récent article de blog de l’IOTA, le projet est sur le point de révéler une nouvelle plate-forme de contrat intelligent connue sous le nom d’Assemblage. La plateforme proposera des tarifs très compétitifs, proposera des chaînes hautement composables et son objectif est de contribuer à accélérer l’adoption du Web 3.0. Non seulement cela, mais les utilisateurs pourront également utiliser la plate-forme pour parier IOTA (MIOTA / USD) et gagner des récompenses pour cela, cette fois en jetons ASMB.

Qu’est-ce que l’assemblage?

Comme expliqué dans le billet de blog, qui a en fait été lancé sur le propre site d’Assembly et retweeté plus tard par l’IOTA, la plate-forme d’Assembly sera un réseau multi-chaînes évolutif pour les contrats intelligents fragmentés et composables. Comme certains d’entre vous le savent déjà, le sharding est une méthode populaire de mise à l’échelle car il réduit le temps de validation en créant de plus petits groupes de nœuds destinés à valider les transactions, plutôt que l’ensemble du réseau le faisant.

Le projet permettra à toute personne utilisant le protocole de créer sa propre chaîne de contrats intelligents, et même de la définir à l’aide de ses propres paramètres. En outre, il ajoute que toutes les chaînes de contrats intelligents construites sur le réseau sont des réseaux entièrement partagés, limités uniquement par leurs propres performances.

Cependant, Assembly souligne également que ce sera le réseau ouvert pour la construction et la connexion de mondes ouverts. C’est quelque chose qu’Ethereum (ETH / USD) essaie de réaliser depuis longtemps, mais était trop limité par sa propre technologie pour le faire. C’est pourquoi Vitalk Buterin, le co-fondateur du projet, a proposé la fragmentation d’Ethereum, ainsi que plusieurs autres solutions qui pourraient réduire le coût des transactions.

Assembly a maintenant réussi à le faire tout seul et distribuera jusqu’à 70% de sa crypto ASMB native à la communauté.

Une chose à garder à l’esprit est que l’annonce en a déçu beaucoup, malgré la longue liste de fonctionnalités que la plateforme proposera. La raison en est que l’IOTA a lancé des contrats intelligents sur son réseau principal il y a seulement un mois, c’est pourquoi de nombreuses personnes pensent maintenant qu’un tout nouveau réseau n’est pas nécessaire.

La publication IOTA lance sa propre plate-forme de contrat intelligent multi-chaînes Assembly est apparue en premier sur Invezz.