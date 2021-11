IOTA lance Shimmer Jersey et Genesis NFT en édition limitée

Mardi dernier, IOTA (MIOTA / USD) a officiellement présenté Shimmer, un réseau de mise en scène incitatif avec un jeton SMR natif de $ au potentiel pratiquement illimité. Aujourd’hui, ils sortent un t-shirt Shimmer en édition limitée et 11 111 NFT Genesis, qui sont accompagnés d’une feuille de route et d’un ensemble d’avantages exclusifs pour accélérer la création de tout un écosystème, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Les NFT ciblent les premiers à adopter les risques

Les NFT Genesis ciblent les premiers à adopter le risque dans l’écosystème IOTA, qui sont prêts à explorer les façons uniques dont ils peuvent responsabiliser la communauté. Les NFT ont des prix et des montants différents et seront classés en or, argent et bronze. Les Genesis NFT offrent également la possibilité de plus de récompenses de pari.

Augmentation des récompenses débloquées après le vote de la communauté

Les récompenses des enjeux accrus seront débloquées après un vote de la communauté Shimmer. Les distributions exactes sont déterminées par la communauté. La récompense de participation augmentera de 15 % si la communauté vote pour une augmentation de participation de 15 % des NFT Genesis Gold. Il augmentera de 30% pour quelqu’un qui possède deux NFT Gold et ainsi de suite.

Chaque impulsion de pari ira de pair avec la création du montant équivalent en récompenses de pari pour la communauté DAO. L’objectif est d’assurer un financement à long terme pour l’écosystème IOTA.

Produit de la vente des NFT investis dans le développement de DAO

Tous les bénéfices de la vente de NFT iront au développement de DAO au sein de l’écosystème IOTA et Shimmer et pour les futures campagnes NFT. Ceux qui achètent un NFT investissent directement dans l’écosystème.

Avantages NFT Genesis

En plus du coup de pouce au pari pour être voté par la communauté, vous pouvez obtenir un t-shirt Shimmer Genesis en édition limitée, que vous pouvez porter partout. Les détenteurs de Genesis NFT bénéficient également d’une adhésion exclusive à DAO. Les titulaires formeront un DAO sur le réseau Shimmer. Ensuite, ils peuvent contrôler et allouer des fonds pour des projets communautaires.

Les participants auront également accès aux futurs airdrops et offres exclusives. Le Genesis NFT servira de clé d’accès aux airdrops et NFT publiés exclusivement pour les détenteurs. À l’avenir, un seul NFT fera de nombreux HODL.

