IOTA lance Shimmer, un réseau de mise en scène avec des récompenses de participation

La Fondation IOTA (MIOTA / USD) a lancé Shimmer, un réseau de mise en scène incité avec un jeton SMR natif de $ pour accélérer la feuille de route de développement IOTA et assurer la validation publique des principales mises à jour du réseau et des tests approfondis, comme Invezz l’a appris dans un communiqué de presse.

Les détenteurs peuvent miser des jetons directement dans le portefeuille sur la plate-forme

Le lancement de Shimmer sera parallèle à l’introduction des récompenses de pari. Les détenteurs de jetons IOTA pourront pour la première fois mettre leurs jetons directement dans le portefeuille Firefly. Ils pourront également gagner des récompenses de jeu sous forme de jetons Shimmer.

Conformément à l’objectif de l’IOTA de devenir un grand livre multi-actifs entièrement décentralisé et programmable, Shimmer introduira un certain nombre de mises à jour, notamment :

Grand livre programmable multi-actifs Contrats intelligents Décentralisation complète Fragmentation et autres optimisations

Dominik Schiener, co-fondateur et président de la Fondation IOTA, a commenté :

Le lancement de Shimmer a été une décision facile de notre équipe pour accélérer et sécuriser davantage notre chemin vers une décentralisation complète avec IOTA. Comme nous l’avons vu avec le succès de Kusama et Polkadot, le réseau Shimmer évoluera vers un réseau de mise en scène incitatif qui fournira des tests cruciaux et une validation publique pour notre ambitieuse feuille de route de développement.

Pour commencer à créer des cas d’utilisation et des applications correspondant à la feuille de route de développement officielle de l’IOTA, Shimmer fournira un banc d’essai d’innovation avec les récompenses nécessaires pour la communauté des développeurs.

Ceux-ci incluent DeFi avec des transactions ultra-rapides, un nombre illimité de possibilités de tokenisation, des contrats intelligents personnalisés sans frais et des NFT qui peuvent être générés et échangés sans frais de frappe ou de négociation.

Les innovations se produiront à plusieurs niveaux

Avec Shimmer, la communauté n’a plus besoin d’attendre les lancements de produits audités et terminés. Vous disposez de tout un écosystème d’applications. L’innovation se produira via DeFi au niveau de la couche d’application, mais également avec de nouvelles fonctionnalités au niveau de la couche de protocole de base, telles que les contrats intelligents multichaînes, les types de sortie avancés, le sharding et la tokenisation gratuite.

Gouvernance communautaire pleinement démocratique

La communauté aura un contrôle total sur le réseau Shimmer, qui sera alimenté par le jeton Shimmer. Les détenteurs de jetons Shimmer peuvent gagner au moins 8% APY pour avoir misé leurs jetons. Le réseau sera lancé après la fin de la distribution publique des jetons au début de l’année prochaine.

