IOTA (MIOTA) se prépare à mettre en œuvre Chrysalis Phase 2 pour améliorer ses performances

La Fondation IOTA a franchi une étape importante de son histoire en lançant la dernière étape de la phase 2 de IOTA 1.5 Chrysalis.

#IOTA est prêt à renaître avec une refonte complète de l’ensemble du projet. Dans quelques heures, le portefeuille #Firefly sera officiellement publié, ouvrant la migration vers #Chrysalis. T-7 Days pour le lancement complet du tout nouveau réseau Chrysalis. – Dominik Schiener 💎 🦋 💎 (@DomSchiener) 21 avril 2021

Le réseau de liaison entre Coordicide et IOTA conduira à sa décentralisation complète. Une fois publiée, ce sera la mise à jour réseau la plus chère jamais créée. Le déménagement amènera IOTA dans le système prêt pour l’entreprise et hors de la phase pilote.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La mise à jour de Chrysalis abordera tous les aspects de l’IOTA (MIOTA), y compris les implémentations logicielles, les bibliothèques, les protocoles de sécurité et les portefeuilles.

Selon l’annonce, la mise à jour laissera place au développement pour un certain nombre d’entreprises qui exploiteront la puissance de l’enchevêtrement IOTA.

La période de migration durera sept jours, se terminant le 28 avril lorsque la mise à jour aura finalement lieu.

Corriger les erreurs du passé

IOTA a été lancé en 2016 en tant que crypto-monnaie et registre distribué open source. Son objectif principal est d’enregistrer et d’exécuter des transactions entre des appareils et des machines connectés via l’Internet des objets (IoT).

Cependant, la plate-forme a subi un piratage de portefeuille majeur moins d’un an après son lancement. Cela a repoussé la plate-forme car elle a perdu un peu d’élan. Avant le piratage, la capitalisation boursière de l’IOTA était de 11 milliards de dollars et figurait dans le top 5 de toutes les crypto-monnaies. Il a énormément chuté après la cascade de portefeuille et ne figurait même pas dans la liste des 20 premiers. Le jeton est maintenant classé 23e avec une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars.

IOTA tente de revenir progressivement à son niveau précédent, ce qui explique pourquoi la plateforme s’est lancée dans la mise à jour de Chrysalis 2 pour rendre la plateforme plus sécurisée.