IOTA (MIOTA / USD) est maintenant disponible sur KuCoin

IOTA (MIOTA / USD) est désormais disponible sur KuCoin, la bourse annoncée sur son site Internet. Les paires de trading IOTA / USDT et IOTA / BTC sont prises en charge.

Calendrier

Dépôts effectifs immédiatement (Réseau pris en charge : Mainnet) Négociation : 9h00 le 30 décembre 2021 (UTC) Retraits : 10h00 le 31 décembre 2021 (UTC)

Des détails

L’offre totale de jetons IOTA est d’un peu moins de 2,8 milliards avec une capitalisation boursière de 4,14 milliards de dollars. Le volume de transactions sur 24 heures le plus récent d’IOTA était de près de 300 millions de dollars.

À propos de l’IOTA

IOTA est le premier grand livre distribué créé pour « l’Internet de tout », un réseau d’échange de valeur et de données entre les humains et les machines. Il n’y a pas de blocs ou de mineurs. Quiconque soumet une transaction IOTA en valide deux autres, permettant à IOTA de surmonter les limitations de coût et d’évolutivité de la blockchain.

L’épine dorsale de l’IoT

Le réseau IOTA est conçu pour l’Internet des objets, avec des données infalsifiables, des micro-transactions gratuites et de faibles besoins en ressources. Selon le site Web, l’IOTA est sur le point de jouer un rôle central dans la prochaine révolution industrielle, permettant des relations économiques entre les machines et reliant les économies de l’homme et des machines.

Enchevêtrement

Tangle est le réseau IOTA, qui enregistre l’échange de données et de valeurs de manière immuable. Il garantit que les informations sont fiables et ne peuvent être modifiées ou détruites. IOTA utilise une structure de données DAG, qui permet d’agréger les transactions en parallèle, contrairement aux alternatives blockchain. Il est conçu pour que des appareils tels que des capteurs participent à un réseau à faible consommation d’énergie.

Transactions rapides et gratuites

Les transactions sur IOTA sont gratuites (zéro frais) et confirmées en quelques minutes. Les messages honnêtes sont approuvés très rapidement et efficacement. IOTA, un réseau distribué à l’échelle mondiale, est résilient et robuste contre les attaques.

Avertissement de risque de KuCoin : Investir dans les crypto-monnaies est un IOTA pour être un investisseur en capital-risque. Le marché des crypto-monnaies est disponible dans le monde entier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des transactions sans heures d’ouverture ou de fermeture du marché. Faites votre propre évaluation des risques lorsque vous décidez comment investir dans la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain. KuCoin essaie de filtrer tous les jetons avant qu’ils ne soient mis sur le marché, cependant, même avec la meilleure diligence raisonnable, il existe toujours des risques lors de l’investissement. KuCoin n’est pas responsable des gains ou des pertes d’investissement.

