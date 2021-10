IOTA présente de nouveaux contrats intelligents pour contourner les pannes de réseau

L’utilisation de contrats intelligents reste le principal moteur de changement dans l’espace des crypto-monnaies. Les contrats intelligents ont entraîné la décentralisation des actifs numériques et éliminé les interférences de tiers dans les transactions cryptographiques.

Le grand livre distribué et la crypto-monnaie open source IOTA vient de publier une nouvelle version bêta du contrat intelligent. Ce dernier mouvement offre à ses utilisateurs une plate-forme pour obtenir des transactions à haute vitesse sans frais.

L’IOTA a émergé du boom des ICO de 2017. L’actif numérique est venu sous-tendre l’Internet des objets qui harmonise les éléments physiques sur Internet et le monde numérique. Cependant, la crypto-monnaie est devenue inutile car l’intérêt pour elle a diminué en 2018.

Une réinvention du réseau par son PDG a eu lieu plus tôt cette année. Avec sa détermination, le PDG a décidé de ne pas abandonner le projet en le mettant à jour en introduisant une nouvelle mise à jour critique.

Avantages de la nouvelle mise à jour IOTA

Un rapport révèle que la version bêta instille une machine virtuelle Ethereum (EVM). Par conséquent, les jetons ERC-20 sont désormais interopérables au sein du réseau. Aussi, la rédaction de contrats intelligents est désormais en Solidity (langage de programmation Ether) rattaché au langage emmêlé du réseau.

En outre, il y a une fragmentation du réseau ajoutée dans le projet. Cela permet une opérabilité de haute qualité grâce à des contrats intelligents qui sont enveloppés dans la couche de base de jetons natifs. Étonnamment, les créateurs de contrats intelligents peuvent définir leurs frais d’exécution, ce qui permettra de réduire la concurrence entre les différentes chaînes.

MIOTA est actuellement confronté à un déclin | Source : IOTAUSD sur TradingView

Par rapport à d’autres réseaux comme Ethereum, plusieurs personnes pensent que la mise en œuvre du contrat intelligent du réseau est retardée. Cependant, Dominik Schiener, PDG d’IOTA, a une vision différente de la question.

Schiener a expliqué qu’ils ont pris leur temps pour développer une solution de contrat intelligent qui fonctionne pour combler les lacunes des autres chaînes concurrentes. Il a cité un exemple avec le contrat intelligent Cardano qui fait face à des performances limitées, tandis que l’IOTA offre une évolutivité illimitée.

Parlant de l’absence de frais sur la plate-forme, le PDG a déclaré qu’il s’agissait d’un avantage concurrentiel important. Il a expliqué que la nature indifférente du réseau sert de passerelle vers ses nombreuses opportunités.

Il s’agit notamment de son association avec des entreprises multinationales et des agences gouvernementales et l’intérêt des PME, des startups et des opérateurs de crypto. Schiener a mentionné que la nature volatile des tarifs pourrait mettre à rude épreuve les modèles commerciaux et s’opposer aux grands mouvements économiques.

L’IOTA transcende la promotion de la croissance des écosystèmes et le développement d’applications décentralisées par le biais du financement de projets. Bien que MIOTA progresse progressivement, son prix actuel est encore loin de son ancienne gloire.

Cependant, la Commission européenne a sélectionné le jeton le mois dernier pour l’inclure dans son projet d’infrastructure de blockchain malgré sa position basse. Cette sélection se présente comme une action possible qui pourrait ouvrir la voie à la croissance future de MIOTA.

