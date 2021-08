IOTA utilisé comme fournisseur de transfert et de traitement de données de réseau de capteurs évolutif et sécurisé pour un projet innovant d’énergie intelligente

SUSEE (Secure Sensor Platforms for Smart Energy Networks) est un projet conjoint des instituts de recherche Fraunhofer FIT / IPT, du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité SWO Netz, de l’Université de Chemnitz et de trois PME (peerOS, mCloud Systems et TIP) pour développer un , solution de transfert et de traitement de réseau de capteurs de données sécurisée et fiable, pour laquelle la Fondation IOTA (MIOTA / USD) sera le principal fournisseur de technologie, a appris Invezz sur le blog IOTA.

Surmonter les problèmes de sécurité et d’échelle énergétique

Même les plus petits fournisseurs d’énergie en Allemagne ont des milliers d’utilisateurs finaux, ce qui entraîne certains problèmes de sécurité. La mise à l’échelle est d’une grande importance pour les fournisseurs d’énergie nationaux et internationaux, car le nombre de clients finaux continue d’augmenter. La meilleure solution doit être abordable, évolutive et doit prendre en charge un grand nombre de capteurs et d’appareils. De plus, le mécanisme de transfert doit être inviolable et garantir l’intégrité des données transférées.

Financement potentiellement massif du gouvernement fédéral allemand

Le projet a été sélectionné pour le financement de la recherche non nucléaire dans le septième programme de recherche énergétique du ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWI) avec un volume total de 2,6 millions d’euros. L’objectif du projet est de concevoir une solution évolutive pour un transfert de données sûr et fiable, en particulier pour les applications de comptage intelligent, et sera construit sur la base du protocole de grand livre distribué IOTA et du réseau de backhaul WiBACK auto-configurable, ainsi que le protocole de réseau sans fil LoRaWAN. Il sera conforme à toutes les normes d’information du gouvernement.

Holger Koether, directeur des partenariats de la Fondation IOTA, a déclaré :

« Garantir l’intégrité des données et leur gestion cryptographique et en toute sécurité directement depuis la périphérie est l’ADN central d’IOTA. J’ai hâte de travailler au sein d’une équipe de tant d’organisations avant-gardistes pour démontrer comment l’IOTA est utilisé comme couche de sécurité et d’intégrité pour les applications à venir, où une infrastructure informatique distribuée et résistante aux attaques est essentielle.

Daniel Demmer, co-fondateur de PeerOS, a commenté :

« Nous voulons construire un ECOsystème ouvert à tous, transparent et sécurisé – les données appartiennent à celui qui les crée et non à celui qui propose le service. Avec ce projet, le monde réel est pour la première fois lié au monde numérique ».

Andreas Baumgartner, PDG de mCloud Systems :

« En collaboration avec la Fondation IOTA et nos partenaires de collaboration, nous travaillons sur une solution technique qui fournit une base sécurisée et évolutive pour les applications d’infrastructure grâce à une technologie de communication de pointe. »

