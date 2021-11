MIOTA est la crypto-monnaie native de IOTA, qui est un projet basé sur la blockchain qui vise à effectuer des transactions entre des machines et des appareils connectés à l’Internet des objets (IoT), un terme qui fait référence à un système d’appareils intelligents comme les haut-parleurs Alexa qui partager des données et des informations entre eux.

Plus précisément, IOTA crée une couche de stockage de données et de communication pour les appareils compatibles Web. Contrairement aux technologies traditionnelles de grand livre distribué, cependant, Iota utilise un type de système de réseau distribué centralisé appelé Tangle, qui peut fonctionner sans blocs, chaînes ou mineurs.

Prix ​​MIOTA

Un MIOTA représente 1 million d’IOTA, la monnaie native de l’écosystème du grand livre distribué IOTA. Il est communément appelé MIOTA par opposition à IOTA car IOTA est une unité trop petite. L’IOTA ne comporte pas de gouvernance en chaîne ni d’extraction de blockchain, ce qui signifie que MIOTA ne donne pas aux détenteurs la possibilité de voter sur la direction du protocole et n’est pas utilisé comme mécanisme d’incitation pour une participation honnête au réseau. Au lieu de cela, MIOTA est simplement utilisé pour les paiements sur le grand livre de IOTA.

En décembre 2015, IOTA a organisé une première offre de pièces pour ses jetons IOTA, en offrant 1 MIOTA (1 million d’IOTA) pour 0,001 $ de bitcoin. Tous les jetons IOTA ont été créés au début de l’ICO, et l’offre totale d’IOTA était plafonnée à 2,8 quadrillions. (Un quadrillion est un nombre suivi de 15 zéros.) À la fin de l’ICO, le projet a levé environ 500 000 $ pour le développement du projet, et IOTA a ouvert un portail permettant aux investisseurs de l’ICO de réclamer leur MIOTA. Alors que l’équipe IOTA n’a réservé aucun MIOTA pour les premiers bailleurs de fonds ou développeurs, seulement 60% de l’offre MIOTA a été réclamée par les participants de l’ICO, et donc les 40% restants sont retournés au projet.

Le 19 décembre 2017, six mois après la première mise à disposition du projet sur un échange de jetons, MIOTA a grimpé de plus de 1 000 000 % pour atteindre un niveau record de 5,69 $, donnant au jeton une capitalisation boursière de plus de 12 milliards de dollars et en faisant le septième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière à l’époque.

MIOTA a atteint un niveau record de 0,07962 $ le 13 mars 2020. Cela s’est produit pendant une période de tension majeure entre le conseil d’administration de la Fondation IOTA qui a poussé le co-fondateur Sergey Ivancheglo à quitter le projet et a suivi plusieurs jours d’arrêt du réseau,

Comment fonctionne l’IOTA ?

Pour stocker des données sur le réseau IOTA, IOTA utilise une technologie de grand livre distribué connue sous le nom de Tangle. Bien que la technologie Tangle et la technologie blockchain soient toutes deux des technologies de grand livre distribué, il existe deux différences clés dans la façon dont elles sont mises en œuvre.

Premièrement, Tangle n’utilise pas de blockchain. La technologie blockchain traditionnelle stocke des collections de données de transaction (« blocs ») dans une séquence linéaire et chronologique (« chaîne »). Ce processus de séquençage en chaîne nécessite que chaque bloc s’attache au bloc qui le précède. Par conséquent, les transactions ultérieures doivent attendre que le bloc s’attache à la chaîne avant de pouvoir être ajouté à la séquence.

Contrairement à la technologie blockchain traditionnelle, les transactions Tangle peuvent être attachées à n’importe quelle partie du système Tangle plutôt qu’à un seul point d’une blockchain. En supprimant le séquençage de la chaîne de la technologie blockchain, Tangle peut valider et stocker des transactions en parallèle et adapter rapidement le traitement des transactions. Ce processus est basé sur un type de vérification cryptographique connu sous le nom de graphe acyclique dirigé (DAG). Afin d’effectuer une transaction à l’aide de DAG, l’utilisateur doit valider deux transactions précédentes sur le Web. Cela signifie que la vitesse du système est proportionnelle au nombre de transactions effectuées.

Deuxièmement, Tangle ne nécessite pas de mineurs de blockchain ni d’algorithme de consensus pour valider les transactions. Pour les blockchains traditionnelles comme Bitcoin, les transactions sont validées par l’extraction de blockchain à l’aide d’un algorithme de consensus de preuve de travail (PoW). Pour Tangle, les messages sont validés par le nœud de réseau « coordinateur » de l’IOTA en déterminant si le message contient une référence à un jalon.

Le coordinateur est une application gérée indépendamment par la Fondation IOTA qui est chargée d’envoyer des messages signés, ou des jalons, pour reconnaître leur validité. Tous les nœuds de l’écosystème IOTA sont programmés pour connaître l’emplacement d’un coordinateur de confiance pour confirmer les messages. Les coordinateurs détiennent toutes les informations sur chaque transaction sur le réseau et communiquent ces informations aux nœuds sous la forme de « jalons ». Les coordinateurs envoient des jalons indexés à intervalles réguliers afin de maintenir la synchronisation entre le grand livre distribué et d’assurer la validité de toutes les transactions.

Parce que Tangle est un système de grand livre distribué qui ne nécessite pas de mineurs, les données au sein de Tangle peuvent être validées à une vitesse élevée et peuvent atteindre un consensus dans un processus fluide. Alors que le système de coordinateur est désormais un processus centralisé, l’IOTA devrait devenir entièrement décentralisé lorsque le coordinateur sera remplacé par Coordicide via la mise à niveau IOTA 2.0. Bien qu’aucune date officielle n’ait été écrite pour cette mise à jour, on pense que l’IOTA 2.0 pourrait arriver d’ici la fin de 2022.

Événements clés et gestion

IOTA a été co-fondée par l’entrepreneur allemand Dominik Schiener, le mathématicien russe Serguei Popov, l’entrepreneur norvégien David Sønstebø et Ivancheglo, un ingénieur logiciel de Biélorussie, en 2015. La Fondation IOTA a ensuite été créée en 2018 par Schiener et Ivancheglo pour guider le développement continu de IOTA. En juin 2019, Ivancheglo a démissionné du conseil d’administration de la Fondation IOTA, exigeant 25 millions de MIOTA d’une valeur de 6,3 millions de dollars et qui n’ont pas été réclamés à l’IOTA ICO.

En décembre 2020, le conseil de surveillance de la Fondation IOTA a annoncé que Sønstebø n’aurait plus de rôle sur IOTA en raison de ses commentaires et de son comportement non professionnels. Aujourd’hui, Schiener et Popov continuent de siéger au conseil d’administration de la Fondation IOTA aux côtés du Dr Navin Ramachandran.

Au fil des ans, IOTA a noué des partenariats avec de grandes entreprises, dont Volkswagen, Jaguar Land Rover, Bosch, Cisco et Dell Technologies. Aucun des principaux partenariats d’IOTA n’a été pleinement développé et la société a été critiquée pour avoir utilisé un langage vague lors de l’annonce de grands partenariats pour accroître l’intérêt pour son jeton. IOTA a bondi de 20% lors de l’annonce de son partenariat avec Jaguar Land Rover, que le Financial Times a qualifié de « dernier effort pour tirer une sorte de valeur… d’un investissement autrement raté ».

Dans une autre annonce de partenariat, IOTA a affirmé en novembre 2017, qu’elle avait formé un partenariat avec Microsoft pour son marché de données IOTA. Suite à l’annonce, le volume des échanges IOTA a dépassé 800 millions de dollars – plus élevé que le bitcoin et l’ethereum à l’époque – sur l’échange de crypto Binance.

L’actif cryptographique représentait également 47% du volume des transactions quotidiennes sur Bitfinex, un autre échange cryptographique. Les gains de MIOTA suite à l’annonce ont dépassé 430%, le jeton atteignant un niveau record de 5,69 $ avant que l’équipe IOTA ne précise quelques semaines plus tard qu’elle utilisait simplement Microsoft Azure, un logiciel de cloud computing, pour le marché des données.

Au cours de son développement, IOTA s’est heurté à plusieurs critiques concernant la centralisation de son projet et de son équipe. En 2017, le Massachusetts Institute of Technology Digital Currency Initiative (DCI) a publié une déclaration affirmant que l’IOTA présentait plusieurs vulnérabilités et problèmes de sécurité avec ses algorithmes de cryptage. En 2018, d’autres conversations sur les vulnérabilités ont été découvertes par le MIT DCI et discutées avec la Fondation IOTA.

Après la publication publique des vulnérabilités, des communications par courrier électronique ont été publiées entre les parties où Sonstebo de l’IOTA a affirmé que la chercheuse du MIT, Neha Narula, travaillait avec CoinDesk pour publier prématurément les vulnérabilités.

Les vulnérabilités et les questions de centralisation ont atteint un point de basculement en février 2020 lorsque l’équipe de l’IOTA a fermé le réseau pendant 12 jours pour éviter les dommages continus dus à un piratage.