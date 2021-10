iOttie Velox MagSafe Mount garde votre iPhone 13 en vue

Bien qu’il s’agisse de l’une des marques les plus populaires du jeu de montage de voiture pour iPhone, iOttie était toujours l’une des dernières marques à participer à l’action MagSafe. Alors, quand il a dévoilé la nouvelle collection d’accessoires Velox, j’étais impatient de voir si le retard valait la peine d’attendre. Notre dernière revue Tested with 9to5Toys va de pair avec le nouveau support de voiture Velox MagSafe pour voir exactement ce que iOttie a livré après tout ce temps.

Pratique avec le support de voiture iOttie Velox MagSafe

En tant que premier de sa nouvelle gamme Velox à être expédié, le nouveau support de voiture iOttie arrive avec le même design que le reste de ses offres. Il y a un revêtement en silicone bleu qui s’associe à des accents dorés pour offrir un look haut de gamme.

Sur l’ensemble des fonctionnalités réelles, iOttie offre un facteur de forme qui se concentre spécifiquement sur votre combiné iPhone 13 ou iPhone 12. Toute sa gamme Velox est dotée d’une connectivité MagSafe, qui, bien sûr, se répercute sur le support de voiture. Il peut fournir des vitesses de charge de 7,5 W à votre combiné et comprend un chargeur de voiture USB-C à côté du support lui-même. Mais vaut-il le prix plus élevé de 49,99 $ ? Plongeons-nous.

Voici de plus près la fiche technique :

Le support de ventilation sans fil Velox a un design compact qui complète le style de l’intérieur de tout véhicule. Vos iPhones et étuis compatibles MagSafe seront maintenus en place en toute sécurité, même sur des routes accidentées. Un aimant vertical supplémentaire offre une adhérence encore plus forte et un alignement facile. Un accessoire MagSafe pour iPhone conçu pour la technologie du futur. Velox Wireless fournit jusqu’à 7,5 W de puissance à vos iPhones compatibles MagSafe. Chargeur de voiture USB-C inclus. Les broches en silicone offrent une prise en forme d’étau et permettent d’installer le support rapidement et en toute sécurité. (Voir la photo pour plus de détails) Le support de ventilation sans fil Velox est fabriqué avec un boîtier en aluminium pour une dissipation efficace de la chaleur, permettant à tout iPhone de la série MagSafe de se charger avec une efficacité maximale.

Le point de vue de 9to5Toys :

À l’époque où iOttie a lancé sa nouvelle série Velox le mois dernier, j’ai noté dans la couverture initiale que les accessoires avaient fait une bonne première impression. Maintenant, après avoir passé plus de temps avec les dernières nouveautés de la marque et pris le nouveau support de voiture MagSafe sur un certain nombre de trajets routiers à travers le nord-est, je peux offrir un aperçu supplémentaire sur les offres.

Bien que cela marque la toute première fois que nous voyons iOttie participer à l’action MagSafe, de nombreux produits de base de la marque ont été conservés. Il y a en grande partie le même design plus haut de gamme auquel nous nous attendons, qui dans ce cas entre avec un revêtement en silicone. S’écartant de la norme, le joli coloris bleu marine et or est un changement bienvenu par rapport au design typique en plastique noir.

Apparemment, certains ne se soucient pas des visuels rafraîchis, étant donné qu’il s’agit d’un support de voiture, même si je suis sûr que beaucoup trouveront que le design le plus nouveau est un avantage plutôt qu’une chute. Je pense que son apparence est l’un des aspects les plus charmants de l’accessoire, bien que ce soit certainement subjectif.

En ce qui concerne les fonctionnalités, iOttie ne fait pas grand-chose différemment des autres supports de voiture MagSafe avec sa série Velox. Il y a une sortie assez typique de 7,5 W vers votre appareil iPhone 13 ou iPhone 12 ainsi que les fonctionnalités de montage magnétique attendues. Cela a très bien fonctionné avec mon iPhone 13 Pro, même avec la plus grande bosse de l’appareil photo à l’arrière, donc la compatibilité ne devrait pas être un problème dans l’une ou l’autre gamme de combinés.

Une chose qui était assez évidente par rapport aux autres supports de voiture MagSafe était la force de maintien magnétique de l’offre iOttie Velox. Il maintient les choses en place et a très peu d’avantages par rapport au modèle ESR beaucoup plus abordable que j’ai publié précédemment.

En fin de compte, le prix premium de 50 $ ne sera pas pour tout le monde. Mais si vous êtes séduit par le design et que vous êtes prêt à payer un peu plus pour l’ensemble complet fourni par iOttie, son support de voiture Velox MagSafe est une recommandation facile. Je vous suggérerais facilement de choisir celui-ci par rapport au modèle Belkin au prix similaire, qui manque de spécifications de charge en premier lieu.

Mais la question de savoir si la construction la plus élégante vaudra réellement l’argent par rapport à l’offre plus abordable d’Anker sera plus subjective. Personnellement, je le pense, mais les acheteurs soucieux de leur budget pourraient ne pas être aussi influencés par le look du dernier iOttie.

