Iowa St. remporte un autre match serré contre les Cowboys n ° 8 24-21

L’Iowa State est de retour dans sa forme familière d’octobre et en plein cœur de la course Big 12.

Brock Purdy a lancé pour 307 verges et deux touchés, la défense a stoppé l’Oklahoma State à quelques centimètres d’un quatrième et 2 en fin de match, et les Cyclones ont battu les Cowboys n ° 8 24-21 samedi.

« Je suis tellement heureux pour notre équipe », a déclaré Purdy. « C’était juste bon de le finir de la bonne façon. »

Les Cyclones (5-2, 3-1) ont remporté leur troisième match consécutif pour passer à 16-2 en octobre depuis 2017, et ils ont remporté leur neuvième match à domicile dans le Big 12 d’affilée, la plus longue séquence du genre dans la ligue.

Oklahoma State (6-1, 3-1) a vu sa séquence de huit victoires consécutives se terminer et il a perdu à Ames pour la première fois depuis 2011.

Iowa State, Oklahoma State et Baylor sont regroupés dans une égalité à trois pour la deuxième place du Big 12 derrière Oklahoma (8-0, 5-0).

C’était le septième match consécutif entre l’État de l’Oklahoma et l’État de l’Iowa, décidé par sept points ou moins.

« Ce fut un match très disputé », a déclaré l’entraîneur des Cowboys, Mike Gundy. « Quand deux équipes de football s’affrontent, vous allez échanger des coups. »

La défense de l’Iowa State a stoppé l’Oklahoma State à deux reprises dans les cinq dernières minutes.

Will McDonald a effectué des sacs consécutifs pour étouffer la série des Cowboys qui a suivi le touché de 4 verges de Breece Hall avec 5:29 à jouer.

La possession finale d’Oklahoma State a atteint l’Iowa State 45. Le quatrième et le deuxième, Spencer Sanders est passé à Brennan Presley, mais Isheem Young et Kym-Mani King se sont combinés pour garder Presley à quelques centimètres de la fin avec 1:09 à jouer.

Le spot de la balle se tenait après un examen vidéo.

« Le caractère de ce match est ce dont nous avons parlé, a déclaré l’entraîneur des Cyclones, Matt Campbell. « Ce ne sera pas toujours joli. Ce ne sera pas toujours facile. »

Purdy s’est agenouillé deux fois en formation pour la victoire, et les fans ont pris d’assaut le terrain du stade Jack Trice alors que le temps presse pour célébrer la première victoire de l’Iowa State sur un adversaire du top 10 depuis 2018.

« C’était super amusant », a déclaré le receveur de Cyclone Xavier Hutchinson à propos de la scène d’après-match. « Ce n’était pas nécessairement la raison pour laquelle vous jouiez au jeu, mais c’était (l’un des) avantages du jeu. »

Purdy a complété 27 des 33 passes, et Hutchinson a réussi ses 12 meilleurs attrapés en carrière pour 125 verges et deux touchés.

Sanders a inscrit 15 passes en 24 passes pour Oklahoma State, terminant avec 225 verges et trois touchés.

L’Iowa State menait 17-14 au quatrième quart et cherchait à étendre son avance jusqu’à ce que Malcolm Rodriguez et Jarrick Bernard-Converse aient bourré Purdy sur un quatrième et deux points au 42 des Cowboys.

Quatre jeux plus tard, Tay Martin a capté une passe de touché de 25 verges pour donner une avance de 21-17 aux Cowboys.

Purdy a besoin de six jeux pour guider l’Iowa State sur 85 verges. Hall a prolongé à 19 son record de Big 12 pour des matchs consécutifs avec un touché précipité.

Presley a capté deux passes de touché en première mi-temps et a terminé avec 84 verges de réception.

Son premier touché est survenu sur un lancer de 5 verges de Sanders, donnant à Oklahoma State une avance de 7-0. Lors de son deuxième touché, le Presley de 5 pieds 8 pouces a sauté sur deux défenseurs et a atterri dans la zone des buts, donnant une avance de 14-7 aux Cowboys à la mi-temps.

Hutchinson a marqué le seul touché de l’Iowa State en première mi-temps sur une passe d’un mètre de Purdy.

Hutchinson a semblé marquer sur une passe de 54 verges au début de la troisième période, mais il a été pénalisé pour conduite antisportive pour raillerie avant d’atteindre la zone des buts.

Cela a placé le ballon sur l’Oklahoma State 18, et trois jeux plus tard, Hutchinson a capté une passe de touché égalitaire de 9 verges, s’arrêtant dans le coin arrière de la zone des buts pour envoyer un baiser aux fans.

« Ce n’était pas vraiment une sorte d’accord » va les récupérer « », a déclaré Purdy à propos de la passe à Hutchinson après la pénalité. « Nous avons eu un match en tête-à-tête. »

L’EMPORTER

État de l’Oklahoma : La défense des Cowboys n’avait aucune réponse pour Hutchinson, qui a profité d’une couverture principalement masculine, et l’offensive n’a converti que 2 des 10 troisièmes essais.

Iowa State: Les Cyclones ont remporté leur troisième match consécutif et le premier contre un adversaire du top 10 depuis qu’ils ont battu le No. 6 Virginie-Occidentale le 13 octobre 2018.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

L’Iowa State sera probablement de retour dans le Top 25 après une absence de quatre semaines. Oklahoma State, qui avait remporté quatre matchs à un point cette saison, sortira probablement du top 10.

SUIVANT

L’État de l’Oklahoma accueille le Kansas le 30 octobre.

L’État de l’Iowa se rend en Virginie-Occidentale le 30 octobre.