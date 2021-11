IPackChem va acquérir et s’associer à Mullackal

Ramesh Pillai, MD, Mullackal, a ajouté : « IPackChem est le partenaire idéal pour Mullackal et nous sommes ravis de continuer à fournir les meilleurs emballages de leur catégorie aux principaux acteurs indiens de la protection des cultures avec l’avantage supplémentaire des ressources et des relations industrielles d’IPackChem. (Image représentative)

IPackChem Group, le fabricant de produits d’emballage en plastique innovants (récipients, bouteilles, jerrycans) pour les marchés finaux de la protection des cultures et des produits chimiques de spécialité, a annoncé vendredi avoir signé un accord définitif de partenariat avec Mullackal Polymers Pvt Ltd, l’un des principaux fournisseurs d’emballages pour la protection des cultures en l’Inde, via une acquisition de l’entreprise.

Alors qu’IPackChem possède des installations en Europe, au Royaume-Uni, en Russie, en Chine, au Brésil et en Afrique du Sud, Mullackal possède trois installations dans l’ouest de l’Inde où elle fabrique des récipients en HDPE et en plastique barrière, des bouchons et des tasses à mesurer pour l’industrie indienne de la protection des cultures et des produits chimiques spécialisés. Le partenariat avec Mullackal permettra à IPackChem d’établir une forte présence sur le marché indien à forte croissance et de le positionner pour une future expansion dans le pays.

JP Morvan, PDG d’IPackChem, a déclaré : « En tirant parti de la technologie de barrière durable d’IPackChem, Mullackal sera dans une position unique pour fournir des emballages recyclables de haute qualité aux clients en Inde. De même, nous prévoyons d’exploiter la technologie de bouchons propriétaire de Mullackal (CRTESS) dans le portefeuille de produits existant d’IPackChem. Cette transaction est au cœur de notre stratégie d’être le premier acteur mondial de l’emballage barrière au service des clients de la protection des cultures et des produits chimiques de spécialité. »

Ramesh Pillai, MD, Mullackal, a ajouté : « IPackChem est le partenaire idéal pour Mullackal et nous sommes ravis de continuer à fournir les meilleurs emballages de leur catégorie aux principaux acteurs indiens de la protection des cultures avec l’avantage supplémentaire des ressources et des relations industrielles d’IPackChem.

La transaction devrait être finalisée vers la fin de 2021. KPMG a agi en tant que conseiller exclusif en matière de fusions et acquisitions et CK Juris et Pioneer Legal ont agi en tant que conseillers juridiques d’IPackChem. EY a agi en tant que conseiller exclusif en fusions et acquisitions et Lumiere Law Partners a agi en tant que conseiller juridique de Mullackal.

