Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles et mises en avant par le tout nouvel iPad 10,2 pouces d’Apple bénéficiant d’une remise de précommande pour 299 $. C’est à côté d’un Amazon bas sur le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple à 49 $ et cette Apple Watch elago inspirée du Mac représente 11 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le tout nouvel iPad 10,2 pouces d’Apple bénéficie d’une remise de lancement à 299 $

Après avoir vu le nouvel iPad mini être mis en ligne avec une remise de lancement plus tôt dans la semaine, ceux qui envisagent de marquer l’iPad d’entrée de gamme qui vient d’être annoncé peuvent désormais également économiser. Walmart propose désormais l’iPad Wi-Fi de 10,2 pouces de 9e génération de 64 Go en gris sidéral et en argent pour 299 $. Récupérant normalement 329 $, vous recherchez la meilleure remise de précommande à ce jour et une chance rare de récupérer la dernière version d’Apple sans avoir à payer le prix fort avant la sortie.

Prévu pour sortir le vendredi 24 septembre prochain, le dernier ajout à la gamme d’iPad d’entrée de gamme arrive avec une grande partie du même facteur de forme qu’auparavant, avec quelques améliorations notables. Pour commencer, il y a une nouvelle puce A13 Bionic au centre de l’expérience qui serait 20 % plus rapide que son prédécesseur. Cette puissance supplémentaire entre dans certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge de True Tone pour l’écran de 10,2 pouces aux côtés de Center Stage dans la nouvelle caméra ultra-large de 12 MP, qui ajuste automatiquement le recadrage et le zoom de votre caméra selfie en fonction de qui et où ils sont dans le coup. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Marquez un Amazon bas sur le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple

Amazon propose désormais le portefeuille Apple Leather MagSafe pour 49 $ dans plusieurs styles. En baisse par rapport au prix habituel de 59 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à un plus bas historique d’Amazon, correspondant à notre mention précédente d’avril.

Bien qu’il ne s’agisse pas des modèles qui viennent d’être annoncés avec l’intégration Apple Find My, ces portefeuilles officiels en cuir MagSafe présentent une grande partie des mêmes fonctionnalités que les propriétaires d’iPhone 12 existants et d’iPhone 13 à venir. Le cuir européen spécialement tanné et fini se combine avec des aimants intégrés pour s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil et peut contenir deux pièces d’identité ou cartes bancaires différentes. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Posez votre Apple Watch sur le support inspiré du Mac d’elago

La vitrine officielle d’Amazon d’elago offre désormais une remise sur son support pour montre Apple W4 à 11 $. Alors que vous paieriez plus généralement 14 $, l’offre d’aujourd’hui représente la première baisse de prix notable de l’année à 22% de réduction. Correspondant à notre mention précédente de la saison des vacances l’année dernière, c’est également le deuxième meilleur prix à ce jour.

Offrant des vibrations Apple à l’ancienne à votre table de chevet, ce support elago W4 offre un endroit remarquable pour faire le plein de votre Apple Watch, grâce à un design coloré inspiré de l’iMac G3. Avec la prise en charge du mode Table de nuit et une construction en silicone souple qui ne rayera pas votre appareil, c’est un excellent ajout à votre configuration.

