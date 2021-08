iPad (2020) vs iPad Air 4 : quelle tablette Apple est faite pour vous ?

L’iPad actuel le moins cher du moment, l’iPad (2020), semble une proposition tentante sur le papier si vous voulez simplement rejoindre l’écosystème Apple ou ajouter à votre arsenal, mais il y a l’iPad Air 4.

Plus cher, l’iPad Air 4 en offre également plus pour votre argent. Vaut-il la peine d’investir et de dépenser le supplément pour un iPad Air 4 ou êtes-vous intelligent de vous en tenir à l’iPad (2020) ?

C’est beaucoup à méditer, c’est pourquoi nous avons examiné les deux tablettes en profondeur pour déterminer ce qui vous convient le mieux. En fin de compte, comme tant d’achats de bonne qualité, cela dépend de la façon dont vous prévoyez d’utiliser votre iPad.

Les deux tablettes sont de bons achats à faire, mais certains consommateurs pourraient trouver qu’il vaut la peine de dépenser plus pour les prouesses de l’iPad Air 4 tandis que d’autres peuvent très bien s’en tenir à leur budget.

Nous avons examiné toutes les caractéristiques et spécifications des deux tablettes, tout en prêtant attention aux modifications de conception, aux différences de prix et surtout à tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir avant de vous rendre et d’en acheter une.

Prix ​​et disponibilité de l’iPad (2020) par rapport à l’iPad Air 4

L’iPad standard (2020) commence à 329 £ / 329 $ / 499 $ pour un stockage de 32 Go assez faible. Ce prix s’élève à 429 £ / 429 $ / 649 $ pour 128 Go de stockage.

Si vous souhaitez emprunter la route cellulaire/4G/LTE, cela coûte un peu plus cher, soit environ 130 £/130 $/200 $ supplémentaires pour le privilège. Cela vous donne cependant la possibilité de ne pas avoir besoin de compter uniquement sur le Wi-Fi.

L’iPad Air 4 commence à 579 £ / 599 $ / 899 $ AU pour 64 Go de stockage ou 729 £ / 749 $ / 1 129 $ AU pour 256 Go de stockage. Encore une fois, la connectivité cellulaire/LTE coûte plus cher en ajoutant environ 120 £/130 $/200 $ AU au prix habituel.

Les deux tablettes sont disponibles directement auprès d’Apple ainsi que de pratiquement n’importe quel détaillant tiers auquel vous pouvez penser qui stocke normalement des tablettes. Bien que les remises soient généralement encore assez modestes, cela peut valoir la peine de chercher pour économiser un peu en cours de route.

Conception iPad (2020) vs iPad Air 4

Image 1 sur 2

(Crédit image: Future)Image 2 sur 2

(Crédit image : TechRadar)

L’iPad (2020) et l’iPad Air 4 se ressemblent tous deux en surface. Ils ont des hauteurs et des largeurs similaires et ils ont tous les deux des bords assez épais autour de l’écran. Là où les choses diffèrent, c’est que l’iPad Air 4 est beaucoup plus léger à 458 grammes par rapport aux 490 grammes de l’iPad (2020) et il est également beaucoup plus fin à 6,1 mm par rapport à la profondeur de 7,5 mm de l’iPad (2020).

À part cela, la hauteur et la largeur sont presque identiques aux mesures de 250,6 mm x 174,1 mm x 7,5 mm de l’iPad (2020) et de 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm de l’iPad Air 4.

Tout cela est remarquablement similaire étant donné que l’iPad (2020) offre un écran de 10,2 pouces par rapport à l’écran de 10,9 pouces de l’iPad Air 4, mais plus à ce sujet dans un instant.

La lunette supérieure de l’iPad (2020) abrite sa caméra selfie tandis que le bouton d’accueil en bas offre un capteur Touch ID intégré. En revanche, le bouton supérieur de l’iPad Air 4 fonctionne comme le capteur Touch ID.

Il y a deux haut-parleurs pour l’iPad (2020) contre quatre pour l’iPad Air 4. Ils sont fonctionnels sinon impressionnants avec l’iPad Air 4 légèrement mieux grâce à la quantité et au fait que ses haut-parleurs sont répartis en haut et en bas de l’appareil.

L’iPad Air 4 a également l’avantage avec les connexions grâce à l’offre USB-C par rapport à la connexion Lightning de plus en plus datée de l’iPad (2020). Vous cherchez à brancher d’autres appareils? L’iPad (2020) prend en charge l’Apple Pencil (1re génération) et le Smart Keyboard tandis que l’iPad Air 4 étend cela à l’Apple Pencil (2e génération), Magic Keyboard et Smart Keyboard Folio – un peu comme l’iPad Pro beaucoup plus cher. .

En ce qui concerne le choix des couleurs, l’iPad Air 4 gagne. Il est possible d’acheter en gris sidéral, argent, or rose, vert ou bleu ciel, tandis que l’iPad (2020) n’est disponible que dans des couleurs Apple plus standard – gris sidéral, argent et or.

Écran iPad (2020) vs iPad Air 4

Image 1 sur 2

(Crédit image: Future)Image 2 sur 2

(Crédit image : TechRadar)

Nous allons droit au but – l’iPad Air 4 a un écran de loin supérieur. Il dispose d’un écran de 10,9 pouces qui utilise la technologie d’affichage Liquid Retina d’Apple et True Tone. En comparaison, l’iPad (2020 est un écran Retina standard de 10,2 pouces.

Cela se traduit par une résolution de 2360 x 1640 pour l’iPad Air 4 contre 2160 x 1620 pour l’iPad (2020). Les deux offrent le même ppi de 264 ainsi que la même luminosité maximale de 500 nits.

L’écran de l’iPad Air 4 est également plutôt bien fait ailleurs aussi avec un écran entièrement laminé, un revêtement antireflet et un large écran couleur (P3). Tout cela le rapproche davantage de l’iPad Pro bien qu’évidemment, ce ne soit pas aussi puissant.

Les deux tablettes n’offrent également que des taux de rafraîchissement de 60 Hz avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz réservés à la gamme iPad Pro haut de gamme, mais à ce prix, c’est une concession juste à faire et vous ne manquerez pas vraiment la navigation fluide et soyeuse à moins que vous n’ayez habitué ailleurs.

iPad (2020) vs iPad Air 4 appareil photo et batterie

(Crédit image : Avenir)

Il est peu probable que vous achetiez une tablette pour la qualité de son appareil photo, mais il est bon de savoir que l’iPad (2020) et l’iPad Air 4 peuvent prendre quelques clichés décents en cas de besoin.

L’iPad (2020) dispose d’un appareil photo large de 8 MP avec une ouverture ƒ/2,4 tandis que l’iPad Air 4 propose un appareil photo large de 12 MP et une ouverture ƒ/1,8 pour qu’il soit clair quel est le meilleur objectif d’appareil photo. Les deux offrent un zoom numérique jusqu’à 5x tandis que l’iPad (2020) offre le HDR pour les photos et l’iPad Air 4 fournit le Smart HDR 3 pour les photos, comme l’iPad Pro.

En matière d’enregistrement vidéo, l’iPad Air 4 a clairement l’avantage grâce à un matériel plus puissant. Il peut réaliser un enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips, tandis que l’iPad (2020) s’en tient uniquement à l’enregistrement vidéo 1080p à 30 ips. Il y a aussi un avantage pour l’iPad Air 4 avec la vidéo au ralenti, capable de prendre en charge 1080p à 120 ips ou 240 ips tandis que l’iPad (2020) s’en tient à 720p.

En ce qui concerne la caméra selfie/appel vidéo, l’iPad (2020) dispose de la caméra FaceTime HD très basique de 1,2 MP, tandis que l’iPad Air 4 augmente un peu à 7 MP. Ni l’un ni l’autre n’est étonnant, bien sûr, mais c’est une différence subtile mais essentielle pour les moments où vous voulez bien paraître lorsque vous prenez un appel. Ne comptez pas sur des fonctionnalités complexes comme les offres iPad Pro, cependant, sans aucun signe de mode portrait sur la caméra frontale.

L’autonomie est considérée comme identique sur les deux tablettes. Jusqu’à 10 heures de navigation ou de visionnage de vidéos, avec jusqu’à 9 heures si vous comptez sur la connexion cellulaire. Assez respectable, donc.

Spécifications et fonctionnalités de l’iPad (2020) vs iPad Air 4

(Crédit image : TechRadar)

Comme prévu, c’est le matériel sous le capot qui sépare l’iPad Air 4 plus cher de l’iPad (2020). L’iPad (2020) utilise l’ancienne puce A12 Bionic tandis que l’iPad Air 4 possède la puce A14 Bionic. Ni l’un ni l’autre ne rivalisera avec la puce M1 beaucoup plus chère que nous avons vue dans l’iPad Pro, mais il est clair que l’iPad Air 4 a l’avantage de loin.

En fin de compte, tout dépend de la façon dont vous prévoyez d’utiliser votre tablette. L’iPad (2020) est encore assez rapide pour ouvrir des applications et il n’est vraiment multitâche que là où la différence est perceptible, donc tout dépend de la façon dont vous utilisez la tablette. Pour une utilisation occasionnelle et occasionnelle, l’iPad (2020) est plus que suffisant, mais l’iPad Air 4 a l’avantage si vous prévoyez de l’utiliser pour le montage vidéo ou quelque chose d’un peu intense (bien que, évidemment, si c’est un habitude régulière, alors vous devriez envisager un iPad Pro au lieu de l’un ou l’autre).

Les options de stockage les plus basses pour l’iPad (2020) ou l’iPad Air 4 sont honnêtement trop faibles. L’iPad (2020) commence à 32 Go assez pathétique tandis que l’iPad Air 4 commence à 64 Go. Vous devez vraiment investir dans des options de stockage plus grandes – 128 Go ou 256 Go respectivement – car il n’y a aucun moyen d’étendre le stockage après l’avoir acheté et vous ne voudrez pas compter uniquement sur le stockage en nuage pour vos fichiers.

Les deux tablettes exécutent le dernier iPadOS et les applications sont généralement très bien optimisées. Le système d’exploitation continue d’être sans doute le meilleur système d’exploitation disponible pour n’importe quelle tablette et est généralement un rêve à utiliser, bien qu’il y ait une légère courbe d’apprentissage si vous êtes plus habitué à Android.

L’iPad (2020) propose une connexion Lightning tandis que l’iPad Air 4 propose un port USB-C. Comme mentionné précédemment, la compatibilité des accessoires est un peu meilleure pour l’iPad Air 4 car il prend en charge les derniers Apple Pencil, Smart Keyboard Folio et Magic Keyboard.

Emporter

L’iPad (2020) et l’iPad Air 4 sont des tablettes respectables qui valent votre temps, mais la différence réside dans la façon dont vous prévoyez de les utiliser.

Ils offrent tous deux des conceptions assez similaires avec quelques ajustements mineurs, mais l’iPad Air 4 offre le meilleur écran et un matériel plus puissant.

Ce matériel fait la différence si vous prévoyez d’utiliser votre iPad régulièrement. Pour la navigation occasionnelle et le jeu étrange, l’iPad (2020) est parfaitement assez bon et dépenser un peu plus sur l’iPad Air 4 plus rapide serait exagéré. Cependant, si vous envisagez de faire un peu de montage vidéo en déplacement, si vous souhaitez utiliser le dernier Apple Pencil ou si vous souhaitez simplement savoir que vous disposez de l’appareil le plus rapide pour votre argent, l’iPad Air 4 est une idée bien plus tentante.

Si vous avez simplement besoin d’un iPad « bon marché », l’iPad (2020) est parfait, mais si vous pouvez étirer un peu plus loin, l’iPad Air 4 vous durera plus longtemps. Tout se résume à la mesure dans laquelle vous pouvez faire preuve de pérennité et à l’âge de votre tablette existante.

L’expérience iPad ultime n’est pas non plus (bonjour, iPad Pro), mais l’iPad (2020) est la meilleure option budgétaire en ce moment, tandis que l’iPad Air 4 est un juste milieu pour tout le monde.

