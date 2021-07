iPad Air tombe au deuxième meilleur prix à 60 $ de réduction, et plus encore

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres mises en avant par les deuxièmes meilleurs prix à ce jour sur le dernier iPad Air d’Apple à 60 $ de rabais. C’est à côté d’une série d’essentiels Anker pour iPhone à partir de 11 $ et cet étui Spigen AirTags pour 15 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Amazon propose actuellement une remise sur le dernier Apple iPad Air 10,9 pouces à partir de 539 $ Dans une variété de couleurs. Avec jusqu’à 60 $ d’économies sur les modèles d’entrée de gamme Wi-Fi 64 Go aux offres cellulaires avec des capacités accrues, nous examinons les deuxièmes meilleurs prix à ce jour sur à peu près tout, ainsi que quelques nouveaux bas sur certains coloris .

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance des nouveaux iPad Pro M1, le dernier iPad Air d’Apple offre une expérience globale similaire, mais à un prix encore plus abordable grâce aux remises d’aujourd’hui. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation avec jusqu’à 256 Go de stockage, une charge USB-C, une autonomie de batterie jusqu’à 10 heures et une connectivité cellulaire. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

Anker réduit les essentiels de l’iPhone à partir de 11 $

Anker clôture maintenant la semaine de travail en lançant sa dernière vente avec l’aimable autorisation d’Amazon, offrant une variété de remises sur tout, des essentiels iPhone et Android aux mises à niveau de la maison intelligente et plus encore. Notre premier choix est la station de charge PowerPort Atom III Slim 63W pour 39 $. Atteignant normalement 61 $, l’offre d’aujourd’hui représente 36% d’économies, marque la première remise notable de l’année et constitue un nouveau plus bas historique.

Ce chargeur compact offre une conception à 4 ports qui met à niveau votre configuration avec une paire de fentes USB-A de 2,4 A. C’est à côté de deux ports USB-C avec des sorties de 45 W ou 18 W pour tout ravitailler, de votre MacBook à votre iPhone.

Clipsez l’étui AirTags de Spigen sur votre porte-clés à 15 $

La vitrine officielle d’Amazon de Spigen propose actuellement son étui porte-clés Valentinus AirTags pour 15 $. Atteignant normalement 20 $, l’offre d’aujourd’hui ne marque que la deuxième remise à ce jour et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique à 25 % de réduction.

Doté d’une construction en similicuir, cet étui offre une alternative abordable aux étuis maison coûteux d’Apple pour vos nouveaux AirTags. Outre la conception simplifiée, il existe un clip de porte-clés intégré pour accrocher vos clés, votre sac à dos et n’importe où ailleurs qui pourrait utiliser une nouvelle fonctionnalité de suivi des articles.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

