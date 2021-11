iPad Black Friday propose des remises sur les modèles M1, les accessoires, etc.

Toutes les économies du Black Friday commencent à être mises en ligne, avec une collection des dernières nouveautés d’Apple déjà à gagner. Bien que vous trouviez des réductions sur les AirPods, les accessoires pour iPhone 13 et bien plus encore, nous voyons également un certain nombre d’offres du Black Friday sur les iPad. Allant des nouveaux appareils M1 aux accessoires indispensables, vous pouvez vous diriger ci-dessous pour toutes les meilleures offres iPad Black Friday.

Les offres iPad abondent pour le Black Friday

Walmart, Best Buy et Target devraient donner le ton aux meilleures offres iPad de cette année. Amazon alignera agressivement les prix sur presque toutes les offres tout au long de la semaine de Thanksgiving, ce que nous constatons déjà au début du Black Friday.

Jusqu’à présent, tout au long de 2021, nous avons vu pas mal de versions d’iPad actualisées, y compris les nouveaux modèles alimentés par M1 du début du printemps. C’est aux côtés du nouvel iPad mini 6 et de l’iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces qui ont été lancés il y a quelques mois à peine.

En tête d’affiche jusqu’à présent, Amazon propose désormais certains des meilleurs prix à ce jour de la gamme d’iPad Pro 11 pouces M1, avec jusqu’à 250 $ de rabais sélectionner des modèles. Vous trouverez tout, des configurations d’entrée de gamme à partir de 750 $ aux modèles cellulaires haut de gamme et plus avec toutes les économies. Notre premier choix est l’iPad Pro Wi-Fi M1 de 256 Go, qui tombe à 800 $. En baisse par rapport à 899 $, cela correspond au plus bas historique établi seulement deux fois auparavant.

Centré autour de la puce M1, le dernier iPad Pro d’Apple offre un écran Liquid Retina de 11 pouces associé à la connectivité Thunderbolt. C’est aux côtés du Wi-Fi 6, de Face ID et d’une autonomie d’une journée, ainsi que des agrafes de la gamme iPadOS comme la prise en charge d’Apple Pencil et plus encore. Idéal pour tout, de la consommation multimédia à l’art numérique et à d’autres travaux, l’iPad Pro compact offre beaucoup de puissance dans un boîtier portable. Découvrez notre couverture de plus près.

Complétez iPadOS avec les offres d’accessoires du Black Friday

En attendant que d’autres offres iPad soient mises en ligne jusqu’à la semaine de Thanksgiving et jusqu’au Black Friday, nous suivons également certaines remises d’accessoires notables pour élever l’expérience. Plus particulièrement, Amazon propose désormais l’Apple Pencil 2 pour 99 $, vous faisant économiser 30 $ par rapport à son prix habituel et marquant un plus bas historique.

Quel que soit l’iPad que vous envisagez d’acheter au cours de la saison du Black Friday, l’intégration d’Apple Pencil 2 permet de tirer le meilleur parti de ce que iPadOS a à offrir. En plus d’un design rafraîchi qui s’enclenche magnétiquement sur le côté de votre iPad pour le chargement et le stockage, il mettra également à niveau votre jeu d’art numérique et votre prise de notes.

Si vous utilisez plutôt l’un des derniers iPad d’entrée de gamme d’Apple, Amazon reporte les remises sur l’Apple Pencil d’origine. Ayant été marqué à 79,99 $, vous envisagez des économies de 19 $ par rapport à son prix de 99 $ et le meilleur prix de l’année.

Et enfin pour une meilleure expérience de frappe, la vente Brydge Black Friday propose des offres notables de clavier iPad. Avec des constructions en aluminium, des trackpads complets prenant en charge les gestes multi-touch, et plus encore, ces remises valent la peine d’être examinées. Notre examen pratique vous donne une meilleure idée de la façon dont ils se comparent au Magic Keyboard d’Apple

Gardez-le verrouillé sur 9to5Toys pour toutes les dernières nouvelles du Black Friday

Nous nous attendons à voir de nombreuses nouvelles supplémentaires sur le Black Friday au cours des prochaines semaines alors que les détaillants se préparent pour ce qui sera certainement un mois de novembre inoubliable. Comme toujours, notre guide Black Friday sera votre endroit pour toutes les dernières nouvelles et offres.

