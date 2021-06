iPad Mac, iPod Super Nano et autres produits Apple sur le point de devenir réalité | La technologie

Selon un document interne, les habitants de Cupertino travaillaient sur une série d’appareils innovants que vous ne pourrez jamais acheter, bien que vous en ayez peut-être déjà un similaire chez vous.

Différentes entreprises technologiques telles que Manzana, en réunion, ils mettent en lumière une multitude de produits qui peuvent ou non se matérialiser dans des appareils que l’on peut acheter dans nos magasins préférés quelques mois ou années plus tard, mais tout ne prospère pas.

Et il y a une série de produits qui finalement ne sont pas mis en vente, soit parce que le bon créneau de marché n’est pas trouvé, parce que l’investissement ne garantirait pas un bénéfice ultérieur ou parce qu’ils parviennent directement à proposer d’autres produits similaires et que cela ne vaut pas un investissement de ladite jauge.

Le litige entre Epic et Apple a mis en lumière une multitude d’informations internes sur les deux sociétés. En ce qui concerne Apple, un e-mail interne a été posté montrant tout ce sur quoi Apple travaillait en 2007, et nous ne parlons pas seulement de logiciels et de services, mais aussi de beaucoup de matériel que vous n’avez finalement pas pu acheter.

Steve Jobs : ordre du jour de la réunion de l’équipe de direction d’Apple5 août 2007 pic.twitter.com/m9H9PWFIBG – E-mails techniques internes (@TechEmails) 2 juin 2021

Cet e-mail a été initialement écrit par Steve Jobs en août 2007, et montre apparemment l’ordre du jour d’une réunion de l’équipe de direction d’Apple. Cette réunion a couvert différents domaines de discussion allant des ventes, des fournitures, des lignes de produits, des événements, du recrutement et du juridique.

Eh bien, bien que la plupart des appareils qui ont été divulgués dans le document aient fini par être lancés plus tard, il existe de nombreuses autres inventions qui n’ont jamais vu le jour, en particulier un MacBook Air 15 pouces, une tablette Mac, un iPod Super Nano et un nouvel iPod Shuffle.

Surtout, il est intéressant de voir qu’Apple voulait lancer un MacBook Air 15 pouces en 2008, ce qui n’est jamais arrivé, et ils parient sur un modèle 13 pouces. Fait intéressant, il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait enfin sortir un MacBook Air 15 pouces.

Noël, lorsque les boutiques en ligne sont à leur apogée avec de bonnes affaires, est le moment où les attaques de phishing trouvent un terrain fertile pour faire croire aux utilisateurs qu’ils font une bonne affaire.

Important aussi une hypothèse iPad Mac, peut-être un prototype de ce qui a fini par être l’iPad actuel. Cet e-mail mentionne également deux modèles exclusifs d’iPod qui devaient sortir en 2008. L’un est le iPod Super Nano un prix de 199$ et l’autre un iPod shuffle.

C’est un exemple que de nombreux appareils ne finissent pas par être commercialisés sur le marché, et il semble qu’Apple n’ait pas mal fait ces dernières années après cette fuite.