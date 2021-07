iPad mini 6 (2021) : rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, etc.

Selon une multitude de rapports, Apple envisage enfin de remplacer l’iPad mini 5 vieillissant par un nouveau modèle plus tard cette année. Certes, l’ancien iPad mini n’est pas si vieux, mais parallèlement aux nouveaux designs élégants de l’iPad Pro M1 (2021) et de l’iPad Air, il est clair que l’iPad mini a désespérément besoin d’une refonte. Heureusement, il semble que l’un soit sur le chemin très bientôt, voici tout ce que nous savons.

Concevoir

Comme mentionné, l’iPad mini 6 présentera un nouveau design selon plusieurs rapports. Dès janvier, nous avons entendu parler d’un nouvel iPad mini avec des lunettes plus fines, et depuis lors, plusieurs rapports ont indiqué qu’Apple envisageait de mettre l’iPad mini à niveau avec un design rappelant celui de l’iPad Air et de l’iPad Pro. Cela signifie des bords carrés et des lunettes plus étroites, ainsi que l’extrémité du front et du menton et le bouton d’accueil. Les conceptions du leaker Jon Prosser (ci-dessus) semblent le confirmer.

Source : Jon Prosser / FrontPageTech

Taille

L’iPad mini, grâce en partie à sa refonte, pourrait annoncer un écran plus grand. Nous avons entendu dire qu’Apple pourrait remplacer l’écran de 7,9 pouces par un écran de 8,4 ou même de 8,5 pouces sans trop agrandir l’appareil, grâce aux modifications de conception susmentionnées. L’analyste réputé Ming-Chi Kuo affirme que le nouvel iPad mini aura une taille comprise entre 8,5 et 9 pouces, ce qui serait tout à fait la mise à niveau.

Afficher

Nous avons entendu brièvement parler de la perspective d’un mini-écran LED pour iPad mini, mais cette rumeur a été annulée. Alors qu’Apple pourrait apporter quelques modifications mineures, le nouvel iPad mini ne devrait pas lancer de mises à niveau majeures de l’affichage.

Processeur

Fait intéressant, nous avons également entendu dire que le nouvel iPad mini pourrait obtenir le même processeur A15 que l’iPhone 13, ce qui serait une véritable déclaration d’intention en termes de puissance et une énorme mise à niveau par rapport à l’offre A12 actuelle.

Caractéristiques

Les rumeurs indiquent que le nouvel iPad mini aura un connecteur USB-C comme l’Air et le Pro, ainsi qu’un connecteur intelligent qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau clavier intelligent pour l’appareil et d’autres accessoires. Touch ID resterait dans le bouton supérieur de l’appareil, tout comme l’Air. La prise en charge de Touch ID indiquerait que le nouvel iPad mini ne prendra pas en charge Face ID.

Source : Pomme

5G ?

Oui, il a été rapporté que les nouvelles versions cellulaires de l’iPad mini pourraient proposer une connectivité 5G pour une navigation ultra-rapide en déplacement.

Pomme Crayon

Jon Prosser a indiqué que le nouvel iPad mini pourrait prendre en charge un nouvel Apple Pencil plus petit, plus adapté à une utilisation avec la plus petite tablette d’Apple.

Source : Luke Filipowicz / iMore

Date de sortie

Le nouvel iPad mini 6 fera ses débuts, espérons-le, en 2021. De Ming-Chi Kuo :

Apple sortira un nouvel iPad mini au second semestre de cette année si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo. Selon une note de recherche qui mentionnait également un iPhone pliable à venir en 2023, TPK est la société qui bénéficiera de la nouvelle version.

Mark Gurman a récemment qualifié les fenêtres de lancement de « l’automne », il semble donc probable que l’iPad mini ne soit pas loin du tout !

Alors voilà, avec le plus grand changement de conception de ses 9 ans d’histoire, l’iPad mini pour 2021 semble être une mise à niveau majeure des années précédentes, ce qui en fait un candidat probable pour le meilleur iPad cette année.