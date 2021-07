iPad mini 6 date de sortie, prix, actualités et fuites

Alors que l’iPad mini 6 fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, nous attendons toujours sa sortie avec impatience. Les fuites et les rumeurs nous enthousiasment pour la chose – peut-être trop.

Alors, quand pourrions-nous voir l’iPad petit format de sixième génération ? Nous n’en avons aucune idée, mais ce ne sera probablement pas avant un moment : si la chose était prête à partir, Apple l’aurait annoncé lors de l’événement. Peut-être qu’il sortira aux côtés de l’iPhone 13, en septembre, rejoignant le nouvel iPad d’entrée de gamme dans son emplacement habituel.

Les appareils iPad mini sont les plus petites de toutes les tablettes Apple, avec des tailles d’écran inférieures même à celles des iPad d’entrée de gamme. Ils sont conçus pour les personnes qui n’ont pas besoin d’un grand écran de 12,9 pouces comme dans les iPad Pro, mais qui souhaitent tout de même beaucoup de puissance de traitement et d’autres astuces, ainsi que l’interface Apple polie signature dans iPadOS.

La gamme de tablettes d’Apple peut prêter à confusion, et il n’est pas tout à fait clair si l’iPad mini est conçu pour être placé en dessous, au-dessus ou à côté des ardoises d’entrée de gamme de la gamme de l’entreprise. Bien que compte tenu de la petite taille de l’iPad mini, vous ne l’envisagerez probablement pas si vous avez déjà un téléphone presque aussi grand, comme l’iPhone 12 Pro Max.

La dernière entrée de la gamme était l’iPad mini (2019), donc une version plus récente de la tablette est en retard.

Malgré le fait qu’il soit probablement sur le point d’être lancé, nous n’en savons pas trop sur le prochain iPad mini 6, à part quelques fuites et rumeurs, mais nous avons répertorié ci-dessous ce que nous savons ou pouvons deviner. Ensuite, ci-dessous, nous avons dressé une liste de souhaits de ce que nous voulons voir dans le nouvel iPad mini en 2021.

Dernières nouvelles

La dernière rumeur suggère que l’iPad mini 6 n’obtiendra pas, en fait, une mise à niveau de l’écran Mini LED – contredisant une fuite antérieure selon laquelle la petite tablette obtiendrait la même technologie d’écran que l’iPad Pro 12,9 pouces.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain petit iPad d’AppleQuand est-il sorti ? Probablement plus tard cette annéeCombien ça coûtera? Peut-être à partir de 399 $ / 399 £ / 599 $ AU

(Crédit image : Avenir)

Apple a organisé un événement le 20 avril, et bien que tous les signes indiquaient que l’iPad mini 6 y était présenté (ainsi qu’un iPad mini Pro), cela s’est avéré incorrect.

Cela dit, la liste semble susceptible d’atterrir encore cette année, un analyste respecté des appareils Apple affirmant qu’elle atterrira au second semestre 2021 – peut-être à «l’automne» (22 septembre au 21 décembre). Un deuxième rapport a soutenu cette affirmation, tout comme un troisième, donc cela semble très probable.

Nous avons également vu des numéros de modèle d’iPad non annoncés répertoriés par la Commission économique eurasienne (CEE). Bien que l’iPad mini 6 ne soit pas mentionné par son nom, il est possible qu’il en fasse partie, et ces types d’annonces semblent généralement assez proches du lancement, alors peut-être que nous n’attendrons pas longtemps.

En ce qui concerne le prix, peu de fuites ont été jusqu’à présent, bien qu’un rapport indique que l’iPad mini 6 ne sera pas aussi abordable que l’iPad d’entrée de gamme 2020, grâce à ses spécifications.

En revanche, une autre source affirme que le mini 6 sera “cohérent” avec son prédécesseur en termes de prix.

L’iPad mini 5 coûte entre 399 $ / 399 £ / 599 $ AU et 679 $ / 669 £ / 1019 AU $ pour ses diverses variantes de connectivité et d’espace de stockage, et en fonction des supposées augmentations des spécifications de cette nouvelle tablette, nous nous attendrions à l’iPad mini 6 pourrait aller pour un peu plus, bien qu’il soit tout à fait possible qu’il soit lancé au même prix.

Nouvelles et fuites de l’iPad mini 6

Il existe plusieurs rapports jusqu’à présent qui nous donnent des informations sur l’iPad mini 6 – nous les avons mentionnés ci-dessus, mais nous allons déballer ici tout ce qu’ils nous disent sur la tablette.

Au moins une fuite indique que l’iPad mini 6 possède un port Lightning, contrairement à certaines autres tablettes d’Apple – comme le dernier iPad Pro, qui est passé à l’USB-C – ainsi qu’un chipset A13 Bionic (également vu dans l’iPhone 11) et un écran de 8,5 pouces.

Pour le contexte, l’iPad mini 2019 a un écran de 7,9 pouces, ce serait donc une augmentation de taille assez substantielle.

La deuxième fuite confirme cette affirmation de taille, mais ne nous donne pas plus d’informations au-delà de cela et une vague date de sortie.

Mannequins iPad Pro et iPad Mini actualisés. Gamme de triple caméras sur les pros. Caméra centrale en haut de l’iPad mini ; légèrement plus épais. Difficile à dire et différent dans la taille de l’écran. pic.twitter.com/5Luizv1T2r8 avril 2021

Il existe des informations contradictoires sur la question de savoir si l’appareil obtiendra ou non une mise à niveau de l’écran Mini LED, comme l’iPad Pro 12,9 pouces a été fourni. Le dernier rapport suggère que l’iPad mini 6 ne bénéficiera pas d’une mise à niveau Mini LED cette fois-ci.

Nous avons également vu des fuites d’unités factices de l’iPad mini 6 qui montrent très peu de changements de conception par rapport au modèle 2019, bien que les lunettes soient peut-être plus petites – vous pouvez voir les images ci-dessus, où le nouveau mini-iPad est montré à côté de modèles factices de les deux appareils iPad Pro (2021).

D’autre part, des rendus plus récents suggèrent que l’iPad mini 6 suivra l’exemple des modèles iPad Pro et iPad Air, sans bouton d’accueil (le capteur Touch ID sera apparemment intégré au bouton d’alimentation). Selon cette fuite particulière, l’iPad mini 6 échangera Lightning contre USB-C pour ses données et son port de charge.

(Crédit image: Jon Prosser / RendersbyIan)

La rumeur du port USB-C a été largement étayée, comme avec ce rapport qui indique également que l’ardoise sera livrée avec un connecteur intelligent et un chipset A15 Bionic. Le connecteur serait destiné aux claviers à clipser, tandis que le chipset est celui que nous n’avons pas vu sur un produit, mais il viendra probablement dans l’iPhone 13.

Fait intéressant, nous avons également entendu parler d’un iPad mini Pro. Celui-ci aurait apparemment un écran de 8,7 pouces et serait plus large mais plus court que l’iPad mini (2019). La source affirme qu’il sera lancé dans la seconde moitié de 2021, mais nous ne sommes pas convaincus qu’il existe, et si c’est le cas, c’est probablement une ardoise différente de l’iPad mini 6.

Une fuite distincte suggère que l’iPad mini Pro, ou iPad Pro mini (ils l’appellent les deux), pourrait arriver dans la seconde moitié de 2021. Apparemment, il aura un design semblable à l’iPad Pro, avec des lunettes minces, et être également compatible avec les réseaux 5G.

L’idée d’un iPad mini avec des bords minces et sans bouton d’accueil a été étayée par un rapport séparé, ce qui fait que les unités factices susmentionnées semblent incorrectes.

Une fuite réputée des détails d’Apple a également dit la même chose depuis, ajoutant que l’iPad mini 6 aura apparemment le dernier chipset (ce qui signifie probablement l’A14 Bionic de la gamme iPhone 12, plutôt que le M1 de l’iPad Pro 2021).

iPad mini 6 : ce qu’on veut voir

Voici toutes les fonctionnalités et spécifications clés que nous voulons voir dans l’iPad mini 6, inspirées de nos expériences avec son prédécesseur ainsi que des changements sur le marché des tablettes, des concurrents de l’ardoise et des autres iPad d’Apple.

(Crédit image : Avenir)

1. Un prix inférieur

La gamme d’iPad d’Apple est déroutante étant donné que les iPad d’entrée de gamme et les mini-iPad atteignent en grande partie le même prix, les minis étant souvent un peu plus chers.

Cependant, l’iPad mini peut être un appareil étrange dans la mesure où il est plus petit que toutes ses tablettes Apple, mais aussi plus puissant et plus cher, il n’est donc pas clairement meilleur ou pire, ce qui peut amener les gens à ne pas savoir lequel acheter.

Si l’iPad mini 6 était plus petit que les autres tablettes mais tout aussi puissant et plus abordable, la distinction entre les ardoises serait plus claire et il serait beaucoup plus facile pour les gens de déterminer ce qui leur convient le mieux.

De cette façon, l’iPad mini 6 serait un excellent achat pour les personnes à la recherche d’un petit compagnon iPad pratique sans qu’il soit trop cher.

2. Une prise casque 3,5 mm

Jusqu’à présent, tous les modèles d’iPad mini avaient des prises casque 3,5 mm, mais c’est loin d’être une chose assurée étant donné l’habitude d’Apple de couper le port de ses appareils.

Nous aimerions voir l’iPad mini 6 conserver la prise casque, car ils sont vraiment utiles pour les personnes qui aiment leurs écouteurs filaires ainsi que pour ceux qui aiment brancher leurs tablettes sur des haut-parleurs physiques à la maison ou dans les environs.

En plus de la sortie audio, des prises jack 3,5 mm peuvent également être utilisées pour l’entrée audio, et les personnes qui utilisent leur iPad pour enregistrer de la musique ou des notes vocales pourraient apprécier la possibilité d’utiliser un tel appareil filaire sans utiliser également la fente du connecteur principal.

(Crédit image : Avenir)

3. Cadres réduits

Les mini iPad existants, et en effet les iPad Air et les iPad d’entrée de gamme, sont assez datés d’un point de vue clé – ils ont tous de très gros cadres autour d’eux, en particulier sur les côtés, et étant donné que même les téléphones Android les plus abordables ont considérablement réduit les cadres de nos jours , ça ne va pas.

Les grands cadres agrandissent la taille de la tablette sans entraîner une taille d’écran supplémentaire, et pour un véritable “mini” iPad mini, nous ne voudrions pas que l’ardoise soit beaucoup plus grande que sa taille d’écran – surtout si cette taille doit être augmentée .

Nous comprendrions si Apple voulait conserver Touch ID et un bouton physique, comme il a tendance à le faire sur ses produits abordables, notamment les iPad de base et l’iPhone SE (2020), mais au-delà de cela, les grands cadres sont inutiles.

(Crédit image : Avenir)

4. Prise en charge de l’Apple Pencil 2

L’iPad mini 5 est compatible avec le premier Apple Pencil, mais c’est un stylet assez controversé compte tenu de sa gamme limitée de fonctions et de la manière irritante de le charger (vous devez le brancher physiquement à la tablette de manière à ce qu’il ressorte comme un drapeau Publier).

Nous aimerions voir l’iPad mini 5, et en fait toutes les tablettes d’Apple, s’orienter vers l’utilisation de l’Apple Pencil 2, qui est beaucoup plus utile et se charge en le clipsant magnétiquement sur l’ardoise.

Cela semble peu probable, étant donné que l’Apple Pencil 2 est actuellement réservé aux iPad Pro haut de gamme – mais il s’agit d’une liste de souhaits, pas d’une liste de prédictions.

5. Pas de scanner LiDAR

Les nouveaux iPad Pros en 2020 ont un scanner LiDAR, et on dit que l’iPhone 12 le sera également. Ceci est utilisé pour la RA, vers laquelle Apple a fait un gros effort ces dernières années, mais la RA n’est pas exactement pour tout le monde.

Nous aimerions voir l’iPad mini 6 livré sans scanner LiDAR – tout le monde ne veut pas ou ne se soucie pas de la RA, et beaucoup pourraient se sentir ennuyés si Apple essaie de nous l’imposer à tous.

S’il n’y avait pas de scanner LiDAR sur le nouvel iPad mini, le prix pourrait bien être un peu plus bas, et la plupart des acheteurs préféreront probablement un prix bas à un scanner potentiellement inutile.