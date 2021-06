iPad mini redessiné prétendument représenté dans les rendus, les lunettes minces sportives et le port USB-C

À la suite d’un rapport Bloomberg détaillant la feuille de route à venir pour l’iPad, Jon Prosser a partagé des rendus basés sur des sources sur la conception du prochain iPad mini.

Prosser dit que l’iPad mini de sixième génération présente presque les mêmes dimensions de châssis que l’iPad mini de cinquième génération. Cependant, le design est radicalement nouveau avec la suppression du bouton d’accueil au profit d’un bouton latéral Touch ID, un écran plus grand et des cadres d’écran proportionnellement plus petits, ainsi que le remplacement du port Lightning par USB-C.

L’iPad mini de génération actuelle dispose d’un écran de 7,9 pouces. Comme la taille globale du châssis de ce nouvel iPad mini redessiné ne change pas, les clients bénéficieront évidemment d’une toile plus grande. Les rapports précédents ont suggéré que les nouvelles dimensions de l’écran se situent entre 8,4 et 8,9 pouces.

Tout comme l’iPad Pro et l’iPad Air, le nouvel iPad mini a des côtés plats avec une finition métallique. Les rendus de Prosser le font vraiment ressembler à un iPad Air, juste minimisé. Naturellement, la suppression du bouton d’accueil Touch ID signifie que Touch ID a été déplacé vers le bouton latéral. Il partagera même la même puce A14 que l’iPad Air, et le modèle cellulaire proposera la 5G.

Comme Gurman l’a signalé pour la première fois : oui, le bouton d’accueil a été supprimé au profit d’un écran plus grand occupant presque le même encombrement que le précédent iPad mini. En fait, on m’a dit qu’il n’y avait que 3 mm de différence entre l’encombrement de ce nouvel iPad mini et le dernier. L’iPad mini 6 mesure 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm

Prosser dit que l’iPad mini sera disponible dans les options de couleur argent, noir et or. Il peut également y avoir un accessoire Apple Pencil plus petit pour accompagner la sortie de la tablette. Les rapports de Bloomberg et de Prosser indiquent que le nouvel iPad mini sortira avant la fin de l’année.

