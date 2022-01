iPad ou iPad Air : quelle tablette Apple acheter ? Qu’est-ce qui est mieux dans chaque cas ? | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Apple vend pas mal de modèles de son célèbre iPad, suscitant des doutes chez plusieurs d’entre eux. Nous vous dirons si vous êtes plus intéressé par l’iPad ou l’iPad Air.

Si vous hésitez entre acheter l’iPad ou acheter l’iPad Air, c’est normal : de nombreux utilisateurs ne savent pas exactement lequel leur convient le mieux., et bien qu’il y ait une grande différence à plusieurs égards, au final tout dépend de l’utilisation qui va en être donnée.

La comparaison entre l’iPad (2021) et l’iPad Air (2020) laisse un équilibre clair qui établit le modèle Air comme le plus puissant des deux, bien que son prix soit bien plus élevé, presque toujours supérieur à 600 euros. Au lieu de cela, l’iPad coûte officiellement 379 euros, quelque chose de plus raisonnable pour certaines personnes.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

La différence est d’environ 200 euros, mais est-elle justifiée ? Cela dépend du type d’utilisateur que vous êtes, comme nous le verrons ci-dessous dans une comparaison dans laquelle nous établissons quels sont les points clés des deux tablettes.

Si vous souhaitez répondre à encore plus de questions et plus en profondeur, nous vous encourageons à lire notre analyse de l’iPad 2021 et de l’iPad Air 4 dans laquelle nous testons en profondeur tout ce qu’ils ont à offrir.

L’iPad Air a plus d’écran et de puissance, il vaut donc mieux travailler

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 « .

Apple A13 vs Apple A14 : Bien que l’iPad d’entrée de gamme ait fait un grand saut en capacité, il reste une génération derrière l’Air, qui peut par exemple éditer des vidéos 4K sans problème.

Ses performances sont du plus haut niveau, seulement dépassées par l’iPad Pro, donc pour les rares 600 euros qu’il coûte, c’est une bonne alternative même au MacBook Air.

Avec lui tu vas pouvoir exécuter absolument n’importe quelle application iPadOS et même n’importe quel jeu.

C’est sa marque de fabrique, d’où certains l’appellent « l’iPad Pro pas cher ».

Avec une charge rapide et plus de dix heures d’utilisation, le modèle Air peut vous servir pendant une journée de travail complète

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 « .

Comme nous l’avons vu dans le test de l’iPad Air, avec une utilisation normale, il offre plus de 10 heures d’autonomie sans trop de problèmes, un chiffre vraiment impressionnant.

Avec cela et la charge rapide, vous pouvez avoir une tablette professionnelle assez complète, car vous n’aurez pas à transporter le chargeur avec vous et si vous le transportez, vous n’aurez pas à le connecter au courant trop longtemps, du moins par rapport à son frère cadet.

Bien sûr, gardez à l’esprit qu’il est possible que dans certaines régions cette tablette soit déjà livrée sans chargeur inclus.

L’iPad (2021) fonctionne très bien et le fera pendant de nombreuses années, une valeur sûre

L’une des principales caractéristiques des iPad (et de tous les produits Apple d’ailleurs) est leur longévité. Ils fonctionnent bien pendant de nombreuses années et cela en fait un bon investissement.

Lors du choix de l’iPad (2021) ou de l’iPad Air (2020), il y a de nombreux facteurs à évaluer dont nous avons déjà parlé, mais la durabilité n’en fait pas partie car les deux vous rendront service pendant de nombreuses années.

Ça oui, Si vous pensez que l’iPad de base est plus pratique pour vous, sachez qu’avec l’Apple A13 il vous garantit une fluidité sur le long terme., étant même le moins cher des deux.

Moins cher mais aussi moins coloré, avec seulement deux options au catalogue

Lorsque Apple a présenté le nouvel iPad Air il y a plus d’un an, il l’a fait avec une gamme de couleurs, et c’est qu’ils sont disponibles dans pas moins de cinq d’entre eux (bleu, gris sidéral, argent, vert et or rose) bien que la disponibilité soit assez différente entre eux.

De son côté, les iPads se limitent pour l’instant aux deux coloris classiques du catalogue de la marque : le gris sidéral et l’argent.

Conception arrondie vs carrée plus similaire à l’iPad Pro

Il y a une grande différence entre l’iPad et l’iPad Air, et c’est le design. Le premier opte pour les coins arrondis qu’il utilise depuis plus d’une décennie.

L’iPad Air change et adopte un design qui ressemble à l’iPad Pro, avec des bords carrés beaucoup plus nets.

C’est une question de goût et de décider si vous préférez l’un ou l’autre.

Conclusion : si vous n’allez pas jouer ou travailler avec votre tablette, l’iPad de base fera pour vous

Cette nouvelle version de l’iPad conserve le design et la taille, bien qu’elle ajoute beaucoup plus de puissance grâce au processeur Apple A12 Bionic.

Plus de puissance ou plus d’économies, à vous de choisir. L’iPad peut fournir un excellent service pour regarder des vidéos, des séries ou faire tourner des applications en tout genre, même si pour travailler il est préférable de gratter un peu plus votre poche pour l’Air, surtout si vous allez vous passer de l’ordinateur.

Ils sont à 379 euros contre plus de 600, oui, mais et si vous vous évitiez d’acheter un MacBook ?

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.