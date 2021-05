IPad Pro 11 pouces maintenant 104 $ de rabais + Apple MagSafe Wallet à 49 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont soulignées par un nouveau plus bas historique sur l’iPad Pro 11 pouces de la génération précédente à 104 $ de rabais. De plus, le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple est tombé à 49 $ aux côtés du dernier Mac mini M1 sur 99 $ de rabais. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 104 $ sur l’iPad Pro 11 pouces de la génération précédente

Amazon propose actuellement l’iPad Pro 11 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple de la génération précédente pour 695 $. Atteignant normalement 799 $, l’offre d’aujourd’hui représente 104 $ d’économies, bat notre précédente mention de 4 $ et constitue un nouveau plus bas historique.

L’iPad Pro de la génération précédente d’Apple offre un affichage bord à bord familier avec 11 pouces de surface d’écran en plus de Face ID, une connectivité USB-C et une autonomie de 10 heures. Vous bénéficierez également d’ajouts plus récents tels que des objectifs arrière de 12 et 10MP soutenus par un scanner LiDAR ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 6 et plus encore. Ces remises sont idéales pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et meilleures offres d’Apple et qui souhaitent profiter des économies tout en profitant pleinement de l’iPadOS. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple est maintenant à 49 $

Amazon propose actuellement le nouveau portefeuille en cuir pour iPhone MagSafe d’Apple pour 49 $ en Saddle Brown. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 59 $, l’offre d’aujourd’hui marque un nouveau plus bas historique d’Amazon, battant notre mention précédente de quelques centimes.

En tant que l’un des derniers accessoires d’Apple destinés à accompagner la nouvelle gamme d’iPhone 12, son portefeuille en cuir se fixera directement à l’arrière de votre téléphone, grâce à l’intégration de MagSafe. Il est compatible avec tout, du 12 Pro Max au 12 mini et est composé de cuir véritable avec de la place pour plusieurs identifiants, cartes de crédit, etc. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Obtenez le dernier Mac mini M1 à 100 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 256 Go pour 600 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 699 $, l’offre d’aujourd’hui est de 99 $ d’économies et correspond à notre mention précédente pour le meilleur que nous ayons vu à ce jour sur Amazon.

Si le dévoilement du nouvel iMac d’Apple vous a donné envie d’apporter sa puce M1 sur le bureau dans un format plus compact, son dernier Mac mini est juste la solution. Apportant toutes les mises à niveau de puissance et d’efficacité d’Apple Silicon sur le bureau, le dernier Mac mini arrive avec le même design compact que vous attendez, avec 512 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt le paquet.

