iPad Pro 12.9 (2021) vs iPad Pro 12.9 (2020) : la dernière tablette d’Apple est-elle faite pour vous ?

Autrefois la meilleure tablette du marché, l’iPad Pro 12.9 (2020) a pris un léger retard grâce à l’existence de son petit frère, l’iPad Pro 12.9 (2021), mais cela signifie-t-il que vous devriez l’ignorer ?

C’est une question délicate, qui se résume en grande partie à la façon dont vous pouvez trouver l’iPad Pro 12.9 (2020) à moindre coût et à quel point il est important pour vous d’avoir la dernière technologie.

Cela dit, ces deux tablettes restent des appareils portables très remarquables et plus que compétents pour la grande majorité de ce que vous pourriez avoir besoin de faire en déplacement (ou à la maison).

Si vous avez du mal à décider quel iPad Pro 12.9 est fait pour vous, nous sommes là pour vous aider. Nous avons examiné toutes les caractéristiques et spécifications des deux tablettes, tout en prêtant attention aux modifications de conception et à tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir avant d’envisager d’en acheter une.

Prix ​​et disponibilité de l’iPad Pro 12.9 vs iPad Pro 12.9

L’iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi uniquement commence à 1 099 $ / 999 £ / 1 649 AU $ pour 128 Go de stockage. Le prix monte à 1 199 $ / 1 099 £ / 1 799 AU $ pour 256 Go de stockage, avec jusqu’à 2 To disponibles pour un prix plutôt cher de 2 199 $ / 1 999 £ / 3 299 AU $.

Alternativement, si vous souhaitez emprunter la voie cellulaire 5G, attendez-vous à payer un peu plus pour les avantages de ne pas avoir à compter uniquement sur le Wi-Fi lorsque vous êtes en déplacement. Le stock est facilement disponible, à la fois via Apple directement et chez de nombreux détaillants en ligne et physiques.

L’achat de l’iPad Pro 12.9 (2020) est une proposition plus délicate. C’est parce qu’Apple ne le vend plus, s’en tenant plutôt au nouveau modèle.

Cependant, cela signifie que vous pouvez le trouver avec une remise considérable chez divers détaillants tiers, à condition que cela ne vous dérange pas de magasiner ou d’acheter potentiellement un modèle remis à neuf. L’iPad Pro 12.9 (2020) est uniquement disponible avec entre 128 Go de stockage et 1 To, avec Wi-Fi ou LTE cellulaire en option.

Le prix commence officiellement à 999 $ / 969 £ / 1 649 $ AU, passant à 1499 $ / 1 469 £ / 2 499 AU $ pour 1 To, et plus si vous voulez une connectivité cellulaire, mais encore une fois, en pratique, c’est souvent beaucoup moins cher.

Les deux ardoises sont chères, mais le modèle 2021 l’est davantage (Crédit image: TechRadar)

Concevoir

L’iPad Pro 12.9 (2021) et l’iPad Pro 12.9 (2020) sont presque identiques en termes de dimensions. Ils offrent tous deux la même hauteur de 280,6 mm et la même largeur de 214,9 mm, la seule différence perceptible étant que l’iPad Pro 12.9 (2021) est légèrement plus profond à 6,4 mm par rapport aux 5,9 mm de l’iPad Pro 12.9 (2020). En utilisation régulière, vous ne remarquerez jamais la différence.

En termes de poids, l’iPad Pro 12.9 (2021) est légèrement plus lourd à 682 g pour le modèle Wi-Fi par rapport aux 641 g de l’iPad Pro 12.9 (2020), avec 2 g entre les modèles cellulaires mais encore une fois, c’est loin d’être un briseur d’affaire pour n’importe qui.

Ces deux ardoises se ressemblent beaucoup (Crédit image: TechRadar)

Apple a joué la sécurité avec les deux tablettes, alors attendez-vous également à un arrière et à un cadre en aluminium pour les deux modèles, et les deux ont des façades en verre qui réclament un étui pour les protéger.

D’autres choix de conception sont prévisibles, les deux tablettes offrant quatre haut-parleurs et tous les ports pertinents au bas des appareils.

L’argent et le gris sidéral sont vos seules options si vous souhaitez vous exprimer avec une palette de couleurs différente.

Affichage

Côté écran, plus de choses ont changé en l’espace d’un an, mais peut-être pas autant qu’on pourrait l’espérer.

Les deux tablettes arborent des écrans de 12,9 pouces avec True Tone (qui ajuste la température de couleur en fonction de votre environnement), mais l’iPad Pro 12.9 (2021) dispose d’un mini écran LED, qui améliore la luminosité et la qualité de l’image par rapport à l’écran LCD du modèle 2020.

Le nouveau modèle a une luminosité maximale de 1 600 nits contre seulement 600 sur l’iPad Pro 2020, mais honnêtement, c’est probablement quelque chose dont peu d’utilisateurs auront réellement besoin.

L’iPad Pro 12.9 (2021) a un bel écran Mini LED (Crédit image: TechRadar)

Ailleurs, les deux tablettes offrent des résolutions de 2048 x 2732 pour environ 265 pixels par pouce.

Une caractéristique toujours utile est que l’iPad Pro 12.9 (2021) et l’iPad Pro 12.9 (2020) ont des taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui sont parfaits pour naviguer en ligne en douceur ou jouer à grande vitesse. C’est quelque chose dont vous vous demanderez bientôt comment vous avez vécu sans, surtout combiné avec la douceur élégante d’iPadOS en standard.

Appareil photo et batterie

En ce qui concerne l’appareil photo, vous n’achetez probablement pas une tablette pour ses capacités de prise de photos. Heureusement, l’iPad Pro 12.9 (2021) et l’iPad Pro 12.9 (2020) sont raisonnablement compétents pour les rares fois où vous avez besoin de prendre quelques clichés.

Ils proposent tous deux des caméras larges 12MP et ultra-larges 10MP avec une ouverture ƒ/1,8 pour le grand angle et une ouverture ƒ/2,4 pour l’objectif ultra-large.

Alors, quelle est la différence ? Pas beaucoup. L’iPad Pro 12.9 (2021) est doté de Smart HDR 3 par rapport au logiciel Smart HDR de l’iPad Pro 12.9 (2020) (qui utilise le HDR couplé à l’apprentissage automatique pour capturer de meilleures photos), mais nous parlons ici de changements très incrémentiels.

L’iPad Pro 12.9 (2020) a des caméras arrière similaires au modèle 2021 (Crédit image: Future)

Les deux tablettes peuvent enregistrer des vidéos 4K à 24 à 60 ips, l’iPad Pro 12.9 (2021) ayant l’avantage avec une plage dynamique étendue pour des vidéos jusqu’à 30 ips.

L’iPad Pro 12.9 (2021) bénéficie également d’une caméra frontale ultra-large de 12MP et de la fonction Center Stage plutôt soignée, qui permet à la caméra de vous «suivre» dans une pièce lors de la prise d’appels vidéo. Le modèle 2020 n’en a pas et a un vivaneau selfie 7MP plus conventionnel.

La durée de vie de la batterie est également plus ou moins identique pour ces tablettes avec jusqu’à 10 heures de navigation ou de visionnage de vidéos, ou jusqu’à 9 heures lors de l’utilisation du cellulaire. Ils prennent également tous les deux en charge la charge de 18 W.

Spécifications et fonctionnalités

Jusqu’à présent, l’iPad Pro 12.9 (2021) et l’iPad Pro 12.9 (2020) semblent être remarquablement similaires, ce qui pourrait vous faire vous demander pourquoi cela vaut la peine de payer plus pour le dernier modèle. La plus grande distinction concerne les spécifications de base des deux tablettes, et c’est également là que l’iPad Pro 12.9 (2021) se retrouve à des années-lumière de la concurrence.

C’est parce qu’il utilise le chipset Apple M1 que nous avons vu dans les ordinateurs portables et les systèmes de bureau Apple. C’est fantastique. Alors qu’un utilisateur typique d’iPad peut ne pas le remarquer pendant les tâches quotidiennes, il transforme l’iPad Pro 12.9 (2021) en un puissant système pour ceux qui cherchent à faire de la musique, éditer des vidéos ou effectuer d’autres tâches gourmandes en énergie.

Si vous prévoyez uniquement de parcourir et de diffuser du contenu, ce n’est pas nécessaire, mais pour ceux qui ont des plans plus importants, cela monte tout simplement en flèche.

L’iPad Pro 12.9 (2021) offre beaucoup plus de puissance (Crédit image: TechRadar)

Cela ne veut pas dire que le chipset A12Z Bionic de l’iPad Pro 12.9 (2020) est un avachi. C’est fantastique par rapport à à peu près tous les autres concurrents, y compris la meilleure tablette Android – la Samsung Galaxy Tab S7 Plus – même si elle ne peut pas se comparer à l’iPad Pro 12.9 (2021).

Vous obtenez également plus de RAM avec le nouveau modèle, à 8 Go ou 16 Go, tandis que l’iPad Pro 12.9 (2020) est livré avec seulement 6 Go.

Ailleurs, il convient de noter que si vous avez besoin d’une connectivité 5G, vous aurez besoin de l’iPad Pro 12.9 (2021), car l’ancien modèle ne prend en charge que la 4G. De plus, si les besoins de stockage sont cruciaux, aucune des deux tablettes ne prend en charge la microSD, vous devrez donc planifier à l’avance.

Il est possible d’acheter l’iPad Pro 12.9 (2021) avec de 128 Go à 2 To de stockage en fonction de votre budget, tandis que l’iPad Pro 12.9 (2020) ne va que jusqu’à 1 To. C’est toujours très impressionnant, mais si vous avez besoin de ce stockage supplémentaire, vous avez besoin de l’iPad Pro 12.9 (2021).

Les deux offrent des connecteurs USB-C, l’iPad Pro 12,9 pouces (2021) prenant en charge Thunderbolt/USB 4. Il n’y a pas non plus de problème de compatibilité des accessoires, avec les deux tablettes compatibles avec Apple Pencil (2e génération), Magic Keyboard et Smart Étui clavier.

L’ardoise plus ancienne reste un excellent achat (Crédit image: Future)

Emporter

Pour de nombreux utilisateurs, il n’y a pas beaucoup de différence entre l’iPad Pro 12.9 (2021) et l’iPad Pro 12.9 (2020). Les deux tablettes offrent des conceptions, des écrans, des caméras et d’autres fonctionnalités presque identiques.

Cependant, là où les choses deviennent beaucoup plus différentes, c’est en ce qui concerne la vitesse des appareils. L’iPad Pro 12.9 (2020) est plus que suffisant pour de nombreux utilisateurs, mais si vous voulez l’appareil le plus rapide, vous aurez besoin de l’iPad Pro 12.9 (2021). Il peut faire office d’ordinateur portable grâce à sa puissance aussi élevée qu’un MacBook, et il peut faire à peu près tout ce que vous pouvez souhaiter, du montage vidéo à la création musicale.

Si vous avez simplement besoin d’une tablette ordinaire, l’iPad Pro 12.9 (2021) est totalement excessif et l’iPad Pro 12.9 (2020) peut être un terrain d’entente plus tentant grâce aux remises intéressantes disponibles car il s’agit d’un appareil plus ancien.

Pour la navigation Web standard, le streaming et l’utilisation régulière d’une tablette, l’iPad Pro 12.9 (2020) conviendra parfaitement, mais selon votre budget, vous feriez peut-être mieux d’aller un peu plus bas et d’opter pour un iPad Air 4 (2020) à la place. .

Comme c’est souvent le cas avec la technologie, tout dépend de la vitesse et du fait d’avoir le dernier gadget important pour vous.

