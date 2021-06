iPad Pro 12,9″ (2021) : premières impressions de la meilleure tablette jamais conçue par Apple | La technologie

L’engagement d’Apple à positionner le iPad comme substitut d’un ordinateur conventionnel est plus proche que jamais avec l’arrivée du dernier lot d’iPad Pro qui assimile le matériel de vos tablettes les plus puissantes à vos ordinateurs et ordinateurs portables.

Nous avons reçu cet iPad Pro de 2021 avec des attentes très élevées car il a un nouvelle technologie d’affichage et un processeur qui a surpris les habitants et les étrangers avec des performances exceptionnelles.

Dans quelques jours, nous vous apporterons un Examen complet et détaillé de l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 avec tous les tests exhaustifs et benchmarks habituels dans nos revues.

iPad Pro 12,9″ (2021) iPad Pro 12,9″ (2020) Dimensions280,6 x 214,9 x 6,4 mm | 684 gr280,6 x 214,9 x 5,9 mm | 643 grÉcranLiquide Retina XDR miniLED | 12,9 “(2 732 x 2 048 pixels) | 264 ppp | 120 Hz | Technologie True toneLiquid Retina IPS | 12,9 “(2 732 x 2 048 pixels) | 264 dpi | 120 Hz | Technologie True ToneProcesseurApple M1A12Z BionicRAM8 Go | 16Go6GoStockage128Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To 128 Go | 256 Go | 512 Go | Caméra arrière principale de 1 To : 12 Mpx f/1,8 | Ultra Grand Angle : 10 Mpx f/2,4 125 ° Principal : 12 Mpx f/1,8 | Ultra grand angle : 10 Mpx f/2,4 125 ° Caméra frontale True Depth Ultra grand angle avec 12 Mpx f/2,2 True Depth 7 Mpx f/2,2 SensorsFace ID | LIDAR | Gyroscope à trois axes | Accéléromètre | Baromètre | Capteur de lumière ambianteFace ID | LIDAR | Gyroscope à trois axes | Accéléromètre | Baromètre | Capteur de lumière ambiante Batterie 40,88 Wh (3,7 V) / 11 048 mAh | Chargeur USB-C 18 W 36,71 Wh (3,7 V) / 9 921 mAh | Chargeur USB-C 18W Prix 1 699 € 1 259 €

Même iPad Pro… mais en mieux

Si nous devions résumer en une seule phrase le sensations transmises par l’iPad Pro ce serait précisément celui qui donne titre à cette section. Parce qu’en substance c’est le 2021 iPad Pro.

La sensation est précisément celle-là, qui est le même iPad Pro que nous avions déjà, avec les mêmes matériaux et finitions de qualité, les mêmes formes rectilignes et coins arrondis, mais améliorés en différents points clés, tout en conservant ses atouts.

Côté design, il est pratiquement impossible de différencier à première vue un iPad Pro de 2020 – que nous analysons ici – de la version 2021. Ils partagent des dimensions avec 280,6 x 214,9 mm mais le nouveau mannequin a accusé le manque d’activité pendant le confinement et Il a légèrement pris du poids à 6,4 mm, augmentant son poids à 684 grammes.

Au-delà, ni les cadres ni les autres éléments visibles n’ont beaucoup changé. Par exemple, la même configuration de caméras arrière formée par un Capteur principal stabilisé 12 mégapixels et une ouverture f/1.8, un objectif Ultra grand angle de 10 mégapixels avec ouverture f/2,4 et une focale de 125 ° avec laquelle un Zoom optique 2x et 5x numérique.

Le partage de l’espace avec les caméras répète l’expérience Capteur LiDAR Avec lequel Apple a doté l’iPad Pro du super pouvoir de dominer l’espace qui l’entoure pour localiser les éléments de réalité augmentée avec une plus grande précision.

Nous n’avons pas non plus de changements évidents à l’apparence de l’avant, où les lunettes continuent d’offrir ce bon équilibre entre profiter de l’espace de l’écran et offrir un lieu de repos confortable pour vos doigts tout en tenant la tablette.

Le cadre supérieur est très encombré par tous les capteurs qui composent le Système de reconnaissance faciale et une nouvelle caméra True Depth de 12 mégapixels qui améliore la qualité des appels vidéo constants auxquels le télétravail nous a soumis.

Ce même appareil photo possède l’une des fonctions qui a le plus attiré notre attention lors de la présentation de cet iPad, qui est le fonction de cadrage automatique pendant les appels vidéo.

Comment pourrait-il en être autrement, l’une des premières choses que nous voulions voir par nous-mêmes est le fonctionnement de cette fonction dans la vie réelle. Nous avons donc établi un appel vidéo avec Google Meet et commencé à bouger.

D’abord timidement d’un côté à l’autre de la chaise en vérifiant comment la caméra nous suit en douceur et sans saccades, puis se lever de la chaise et commencer à bouger pendant que l’iPad nous maintenait à plat et J’ai même zoomé pour cadrer le visage.

Très agréablement surpris par les bonnes performances de la caméra frontale et nous vous invitons à l’analyse complète de cet iPad Pro que nous publierons dans quelques jours dans laquelle nous décrirons plus en détail le comportement de ses caméras.

Ça va comme un coup, mais iPadOS vous alourdit

Littéralement, le processeur M1 qui fait ses débuts dans l’iPad Dans cette version, c’est une bête brune qui pousse et pousse ses huit cœurs de traitement et ses 8 cœurs GPU intégrés supplémentaires cherchant une limite qui ne semble jamais atteindre.

L’un des rares tests que nous avons eu le temps de faire lors de ce premier contact est jouer Genshin Impact, l’un des jeux les plus exigeants avec le processeur et son GPU intégré. La vérité est que, avec les paramètres originaux du jeu, les performances étaient excellentes. Mais ici nous sommes venus pour jouer donc : des graphismes au maximum et pour donner un peu d’aventure !

Le résultat nous a vraiment surpris. Pas seulement a conservé la même fluidité après l’augmentation de l’exigence graphique, sinon quoi est resté cool à tout moment comme si au lieu de jouer à l’un des titres les plus difficiles pour le matériel d’aujourd’hui, vous écriviez un texte dans l’application Notes. Impressionnant de ce que ce processeur M1 est capable de faire.

Dans le Examen complet de l’iPad Pro 2021 que nous publierons dans quelques jours nous quantifierons les performances de ce processeur avec des benchmarks et des tests de référence, mais ce premier contact nous a permis de découvrir l’efficacité de ce processeur intégré dans un appareil très portable.

Cependant, sur cet iPad, je me suis senti comme aucun autre, que iPadOS en version 14.6 que vous avez actuellement installé est un frein au potentiel de ce titan fait par Apple.

L’entreprise elle-même est consciente que Le matériel de l’iPad Pro est en avance sur le logiciel, faisant de l’iPad Pro un ordinateur portable très puissant, léger et polyvalent que tout professionnel peut utiliser sans problème, mais qui est alourdi par l’impossibilité d’utiliser des logiciels professionnels C’est soit limité aux systèmes d’exploitation de bureau, soit il n’exploite toujours pas la puissance du M1.

Ne nous méprenons pas iPadOS sort du scandale dans cet iPad Pro, il ne pouvait en être autrement 8 ou 16 Go de RAM (dépend de la capacité de stockage choisie), et une capacité de jusqu’à 2 To de stockage. Mais je pense que le système oblige l’utilisateur à modifier son flux de travail par rapport aux ordinateurs Mac pour surmonter leurs limitations.

Controverse mise à part, l’écran s’est beaucoup amélioré

le iPad Pro 2021 de 12,9 pouces est la première tablette du marché à intégrer une écran avec technologie miniLED. Cette technologie est une évolution du système de rétroéclairage des écrans LCD.

La amélioration de la qualité des couleurs et de la luminosité des nouveaux écrans miniLED Liquid Retina XDR C’est évident dès le premier coup d’œil, offrant des noirs beaucoup plus marqués qui font gagner en intensité le reste des couleurs à mesure que le contraste augmente.

Dans notre contact, nous avons découvert un écran qui nous semble plus lumineux que le modèle précédent (Apple affirme qu’il offre des pics allant jusqu’à 1 600 nits.) Surtout avec des couleurs plus vives et qu’il se comporte à merveille lors du déplacement dans les textes grâce à sa netteté.

Étant donné que l’innovation miniLED n’affecte que la disposition de la lumière derrière le panneau LCD, les caractéristiques de ce panneau sont conservées par rapport à l’iPad Pro 2020. C’est-à-dire l’écran 120 Hz ProMotion, Resolution de 2 732 x 2 048 pixels, 264 pixels par pouce et Technologie True Tone.

Sous ce panneau est intégré un Maille de 10 000 mini LED regroupées en plus de 2 596 zones qui changent d’intensité ou s’éteignent en fonction du contenu de l’écran pour augmenter le contraste.

Ce n’est vraiment pas une technologie absolument nouvelle. En fait, il est basé sur celui qui est utilisé depuis quelques années dans de nombreux téléviseurs moyens et haut de gamme, mais jamais auparavant dans un appareil aussi petit ou utilisant un mini système LED.

La technologie Mini LED est à mi-chemin entre le LCD traditionnel basé sur un Matrice LED avec zones de gradation locales (Full Array Local Dimming ou FALD) et des écrans OLED, donc se rapproche de certains des avantages des écrans OLED, comme son amélioration du contraste et la précision de la luminosité et des couleurs ; mais aussi faire glisser certains des défauts des écrans LCD tout comme la pollution lumineuse entre les zones, un effet normal dans les écrans LCD LED, mais en réduisant la surface de chaque zone d’atténuation, elle devient plus visible.

Au-delà des polémiques absurdes sur problèmes inhérents aux écrans LCD LED que certains “experts” viennent de découvrir maintenant, le seul problème que nous ayons trouvé avec cet écran est que le cadre projette une certaine ombre à l’intérieur de l’écran et est particulièrement visible lorsqu’un fond blanc est affiché. Quelque chose que nous étudierons pour l’analyse complète que nous publierons dans quelques jours après avoir soumis ce 2021 iPad Pro à notre batterie de tests.