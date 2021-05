IPad Pro 12,9 pouces (2021): verdict mixte sur écran mini-LED; les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo impressionnent

Chiens robots (nous pouvons expliquer) sur iPad Pro

Ma justification pour l’achat du nouvel iPad Pro 12,9 pouces est simple: je ne suis pas satisfait de l’état du multitâche sur iPadOS, mais c’est le meilleur matériel pour évaluer les versions logicielles actuelles et futures. Et si l’iPadOS 15 ne sauve pas la situation à la WWDC, cet iPad Pro propose de nouvelles astuces pour l’appareil photo et un tout nouvel écran mini-LED.

Caméras cool

L’appareil photo ultra large de 12 mégapixels avec Center Stage est de loin ma nouvelle fonctionnalité préférée sur l’iPad Pro 2021. Les caméras frontales iPad Pro 11 et 12,9 pouces présentent cette caméra selfie mise à niveau.

Je connais les caméras selfie plus larges de la gamme iPhone 12, et la caméra ultra large iPad Pro m’a toujours surpris. C’est fou à quel point la nouvelle caméra est large. Comme adapter-votre-corps-entier-dans-un-selfie-tout-en-tenant-l’iPad large.

Le mode Portrait avec la caméra frontale est aussi solide que jamais avec l’assistance du capteur True Depth, mais c’est une perspective fixe et n’inclut pas une vue plus large.

La caméra ultra large alimente également la nouvelle fonctionnalité Center Stage de FaceTime et d’autres applications d’appel vidéo comme Zoom (à venir très bientôt).

Center Stage était une bonne idée lorsque FaceBook l’a inclus avec son appareil de maison intelligente appelé Portal, et il sera en fait utilisé par de vraies personnes maintenant qu’il est sur l’iPad Pro. Ce sera encore plus vrai lorsque Center Stage proposera plus d’iPad et (sérieusement, allez sur le nouvel iMac) le Mac.

En suivant et en recadrant le ou les sujets à l’aide de la détection des visages, Center Stage est la meilleure pratique lors de l’utilisation de l’iPad Pro en orientation paysage. Inclure automatiquement mon enfant dans un appel FaceTime avec sa famille lorsqu’il s’assied à côté de moi sans étendre le bras est vraiment pratique.

La scène centrale fonctionne également en orientation portrait en hauteur et en cadrages carrés sur les appels FaceTime de groupe. Cela fonctionne mieux lorsque votre iPad est dans un emplacement fixe et que vous vous déplacez dans le champ de vision de 122 degrés de la caméra ultra large.

Le zoom avant et arrière et le panoramique peuvent être gênants lorsque vous tenez l’iPad et que vous vous déplacez avec lui, mais heureusement, il existe une bascule marche / arrêt Center Stage dans l’interface utilisateur de FaceTime.

Cette bascule pratique est nécessaire lorsque l’effet Center Stage n’est pas utile et ressemble plus au filtre Superzoom «romantique» d’Instagram.

Écran Liquid Retina HDR

L’écran Liquid Retina HDR de 12,9 pouces, comme l’appelle Apple, est vraiment impressionnant sur le papier. Il utilise un rétroéclairage mini-LED comme l’Apple Pro Display XDR à 6000 $, mais contient en quelque sorte plus de 10000 mini-LED avec plus de 2500 zones de gradation locales. Cette technologie est à l’origine du rapport de contraste de 1 000 000: 1 de l’iPad Pro 12,9 pouces, une mesure de la différence entre les blancs brillants et les noirs foncés.

La mini-LED est une amélioration de loin par rapport aux écrans rétroéclairés par LED, et c’est une alternative pratique aux écrans OLED des nouveaux iPhones et de chaque Apple Watch. L’écran de 12,9 pouces présente des niveaux de noir nettement meilleurs et une lecture vidéo à plage dynamique élevée qui rivalise sans doute avec les téléviseurs OLED.

Comme OLED, vous ne pouvez vraiment pas apprécier l’impact des mini-LED en dehors des interfaces utilisateur sombres et de tout contenu vidéo (en particulier HDR). Je remarque définitivement une bordure sombre autour de l’interface utilisateur blanche qui, selon moi, est visible sur d’autres iPad avec ce même design à cadre fin.

Ces niveaux de noir dans l’obscurité sont les meilleurs sur n’importe quel iPad

Les écrans OLED sur les iPhones et les montres Apple (et à plus grande échelle, sur les téléviseurs) m’impressionnent encore aujourd’hui après des années d’utilisation. La caractéristique des pixels noirs qui ne s’allument pas du tout offre un effet qui plaît vraiment à mes yeux. La technologie mini-LED de cet iPad n’est certainement pas OLED en termes de correspondance avec cette expérience, mais elle est à des années-lumière meilleure que le type d’affichage précédent pour regarder des vidéos HDR.

Prise de vue de l’écran de l’iPad, pas d’une capture d’écran de l’iPad

Là où ça ne marche pas, c’est intéressant. En tant que passionné d’OLED, je n’ai pas tardé à tester le nouvel écran de l’iPad dans des environnements très noirs avec différents niveaux de luminosité. J’ai été déçu de constater que les éléments blancs comme les icônes de la barre d’état, les lignes de bordure autour des sections d’une application et en particulier le texte blanc sur un écran noir ne fonctionnent vraiment pas bien.

Je m’attendais à une certaine floraison, l’effet qui se produit lorsque les éléments d’interface utilisateur non noirs sont rétro-éclairés et que la lumière se répand dans l’interface utilisateur noire. Mais le niveau de floraison en mode sombre dans les applications non vidéo est vraiment surprenant. Il est fort possible que le logiciel actuel sur ces iPad puisse être optimisé pour mieux profiter des zones de gradation supplémentaires pour réduire la floraison, mais le logiciel de lancement n’est pas encore là (et cette partie n’a rien à voir avec le multitâche).

Vous ne le voyez pas souvent, mais vous ne pouvez pas l’oublier

D’après mon expérience, cet effet de floraison est difficile à capturer à la caméra sans paraître exagéré. C’est en partie parce que mes yeux peuvent le percevoir à des niveaux de luminosité inférieurs à une photo rapide sur mon iPhone avec le mode nuit désactivé. Il est plus facile de capturer ce que je vois avec mes yeux à travers l’appareil photo avec la luminosité de l’iPad augmentée, mais l’effet est là dans la pratique, quels que soient les niveaux de luminosité dans les environnements sombres.

Suite

Il y a beaucoup plus à déballer avec les deux tailles du nouvel iPad Pro, alors restez à l’écoute pour notre examen complet sur .. En attendant, je vous laisse avec quelques réflexions sur mon expérience jusqu’à présent:

Les grandes options de stockage (jusqu’à 2 To) et les transferts de données de niveau Thunderbolt 3 font de ces iPad une concurrence sérieuse pour les Mac portables; la configuration d’un iPad à partir de la sauvegarde Time Machine d’un Mac serait vraiment attrayante (mais probablement trop compliquée à retirer) Les derniers iPad Pro ne se sont jamais sentis lents, et l’utilisation de l’impressionnante puce M1 de la gamme actuelle Apple Silicon Mac continue. tendance; Cependant, cela aide à définir à quel point nous devrions être confiants dans les performances de notre iPad Pro (avec un peu de chance, l’expérience multitâche s’inspire du Mac et ressemble moins au système de l’iPad mini de mon fils) 5G: La promesse des performances 5G est probablement plus facile apprécier sur iPad que sur iPhone avec des démonstrations grand public principalement centrées sur la diffusion de vidéos de haute qualité sans wifi, et une expérience multitâche plus robuste qui pourrait s’adapter à mes flux de travail préférés sur iPadOS bénéficierait sûrement de la 5G sur 4G AR: Le précédent iPad Pro a introduit le LiDAR scanner pour des expériences de réalité augmentée, et la nouvelle fonction de caméra arrière est le support HDR 3 comme les iPhones actuels; ce qui est nouveau, c’est que la puce M1 du Mac est utilisée pour la première fois pour des expériences de réalité augmentée avec cet iPad Pro, et cela ne peut être qu’une bonne chose

Ah, le pouvoir des aimants

Vous avez l’un des nouveaux iPad Pro 2021 ou sur la clôture à propos du nouvel écran mini-LED? Faites-nous part de vos réflexions et parlez-nous de votre expérience dans les commentaires!

