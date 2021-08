iPad Pro 12,9 pouces maintenant jusqu’à 199 $ de réduction, plus d’autres offres

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles et mises en vedette par jusqu’à 199 $ d’économies sur les iPad Pro de la génération précédente. C’est à côté de la boucle en cuir officielle Apple Watch pour 90 $ et ce chargeur abordable Anker PowerWave Lite MagSafe à 12 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La génération précédente d’Apple. Modèles iPad Pro maintenant jusqu’à 199 $ de rabais

Divers détaillants prennent maintenant autant que 199 $ de rabais une sélection d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces de la génération précédente d’Apple, à partir de 699 $. Chez B&H, vous pouvez actuellement marquer le modèle 12,9 pouces 256 Go pour 949 $, en enlevant 150 $ sur le taux en vigueur pour correspondre au deuxième meilleur prix de l’année. Best Buy offre également la pleine 199 $ en économies sur les modèles Wi-Fi + Cellular, également.

L’iPad Pro de génération précédente d’Apple offre un affichage bord à bord familier avec 11 ou 12,9 pouces d’espace d’écran en plus de Face ID, de la connectivité USB-C et d’une autonomie de 10 heures. Vous profiterez également d’ajouts plus récents tels que des objectifs arrière de 12 et 10 MP soutenus par un scanner LiDAR, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 6 et plus encore. Ces remises sont idéales pour ceux qui n’ont pas besoin des derniers et meilleurs produits d’Apple et qui souhaitent profiter des économies tout en profitant pleinement d’iPadOS. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Procurez-vous le bracelet en cuir officiel Apple Watch pour 90 $

Amazon propose actuellement le bracelet en cuir Apple Watch officiel pour 90 $. L’offre d’aujourd’hui, qui constitue la toute première remise que nous ayons vue, représente un nouveau plus bas historique tout en offrant 9 $ d’économies rares sur cet accessoire de première partie.

Le bracelet Leather Loop d’Apple apporte un cuir Venezia de qualité supérieure à votre portable avec un design fabriqué à la main. En plus d’être compatible avec tous les modèles Apple Watch à ce jour, il arbore un design matelassé doux qui cache des aimants à l’intérieur pour un ajustement parfait sur à peu près n’importe quel poignet. Si vous avez cherché à rafraîchir l’apparence de votre Apple Watch avec un bracelet aussi haut de gamme que le portable lui-même, cette offre de boucle en cuir vaut certainement le détour avec la baisse de prix rare d’aujourd’hui.

Le chargeur Anker PowerWave Lite MagSafe est tombé à 12 $

La vitrine officielle d’Anker sur Amazon propose actuellement son chargeur PowerWave Magnetic Pad Lite MagSafe pour 12 $. Atteignant normalement 20 $, vous envisagez une économie de 40 %, l’offre d’aujourd’hui marquant le deuxième meilleur prix à ce jour, à moins de 2 $ du plus bas historique. Fidèle à son schéma de dénomination simplifié, cette version du chargeur compatible MagSafe d’Anker a un design mince qui est plus léger que l’option officielle d’Apple. Bien qu’il ne fournisse que 7,5 W de jus à un appareil de la série iPhone 12, il s’enclenchera toujours magnétiquement à l’arrière de votre combiné pour une expérience de charge améliorée. Un cordon USB-C de 5 pieds complète l’ensemble. Vous pouvez voir de plus près dans notre couverture de lancement.

