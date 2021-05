IPad Pro 2020 maintenant 149 $ de rabais + rabais MacBook Air M1

Nous sommes à la moitié de la semaine de travail et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui commencent alors que Best Buy élimine les modèles d’iPad Pro de la génération précédente à 149 $ de rabais. C’est aux côtés du dernier MacBook Air M1 d’Apple de 900 $ et Nomad’s réduction de 20 vente d’accessoires sur tout le site. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Best Buy efface l’iPad Pro 11 pouces 2020 d’Apple

Best Buy propose actuellement l’iPad Pro 11 pouces Apple 2020 Wi-Fi 128 Go de la génération précédente pour 650 $. En atteignant normalement 799 $, vous envisagez d’économiser 149 $ avec l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 46 $ et marquant un nouveau plus bas historique.

L’iPad Pro de la génération précédente d’Apple offre un affichage bord à bord familier avec 11 pouces de surface d’écran en plus de Face ID, de la connectivité USB-C et d’une autonomie de 10 heures. Vous bénéficierez également d’ajouts plus récents tels que des objectifs arrière de 12 et 10MP soutenus par un scanner LiDAR ainsi que du support Wi-Fi 6 et plus encore. Ces remises sont idéales pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et meilleures offres d’Apple et qui souhaitent profiter des économies tout en profitant pleinement de l’iPadOS. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez 149 $ sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple

Amazon propose actuellement le dernier Apple M1 MacBook Air 512 Go 13 pouces pour 1 100 $. Atteignant normalement 1 249 $, l’offre d’aujourd’hui représente 149 $ d’économies, bat notre précédente mention de 49 $ et marque un nouveau plus bas historique. Vous pouvez également évaluer le modèle d’entrée de gamme de 256 Go pour 900 $, vous permettant d’économiser 99 $ du prix habituel.

Le dernier MacBook Air d’Apple est centré sur un écran Retina de 13 pouces et soutenu par des performances améliorées grâce à la puce M1 qui prolonge également la durée de vie de la batterie, le tout sans ventilateur intégré. Cela s’ajoute à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, ainsi qu’à une paire de ports Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter le package. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Nomad lance 20% de réduction sur la vente d’accessoires Apple sur tout le site

Nomad lance maintenant une nouvelle vente sur tout le site aujourd’hui avant le Memorial Day qui prend réduction de 20 toute sa collection de derniers étuis pour iPhone 12, bracelets Apple Watch et autres accessoires en cuir. Notre premier choix est le tout nouveau bracelet Nomad Apple Watch Titanium pour 200 $. L’offre d’aujourd’hui, qui atteint normalement 250 $, est le tout premier rabais et 50 $ d’économies notables sur le nouvel accessoire.

Venant de sortir la semaine dernière, le bracelet Titanium Apple Watch rafraîchi de Nomad arbore un design haut de gamme qui se décline en finitions argentées ou noires. Il existe un nouveau fermoir magnétique qui facilite la mise en place de la bande de liaison par rapport aux autres modèles sur le marché, et après l’avoir utilisé pendant quelques jours, je peux certainement soutenir cette affirmation.

