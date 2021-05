IPad Pro (2021) avec puce M1 est jusqu’à 56% plus rapide que la génération précédente | La technologie

Les résultats des premiers benchmarks montrent clairement le saut de performance significatif que l’iPad Pro (2021) a réalisé avec la puce M1 d’Apple: il est plus de 50% plus rapide que la génération précédente.

Après de nombreux mois de rumeurs et de grandes attentes, Apple a présenté le nouvel iPad Pro (2021) avec puce M1 lors de l’événement du 20 avril. Le SoC avec la propre conception de la société de Cupertino a déjà montré de quoi il est capable, donc, bien que nous n’ayons pas encore eu l’appareil entre nos mains, nous savons déjà qu’il offrira des performances brutales.

Au cas où il y aurait un doute à ce sujet, les résultats des premiers benchmarks révèlent que nous sommes face à une vraie bête avec un corps de tablette. Le nouvel iPad Pro (2021) est toujours en phase de réserve et jusqu’à fin mai, il ne commencera pas à être envoyé aux utilisateurs, mais les données des premiers tests de performances sont déjà apparues sur Geekbench, comme ils ont pu le détecter. de MacRumors.

Au vu des résultats apparus dans Geekbench, l’iPad Pro de 12,9 pouces de 5e génération avec puce M1 a un score moyen de 1718 points au test monocœur et de 7284 points au test multicœur. En comparaison, la moyenne obtenue par l’iPad Pro 12,9 pouces de 4e génération avec la puce A12Z Bionic est respectivement de 1121 et 4656 points. Par conséquent, au vu des premières données de performances, l’iPad Pro avec M1 est 56% plus rapide que son prédécesseur.

Et ce n’est pas tout. Le nouvel iPad Pro de 2021 surpasse même le MacBook Pro 16 “avec processeur Intel Core i9. Cela ressort clairement des scores obtenus dans Geekbench 5 que vous pouvez voir dans le tableau suivant:

AppareilSingle-CoreMulti-CoreiPad Pro (2021) avec M11.7187.284iPad Pro (2020) avec A12Z1.1214.656MacBook Air 2020 avec M11.7017.378MacBook Pro 16 “avec Intel Core i91.0916.845

Comme vous l’avez vu, au vu des résultats des premiers benchmaks les performances fournies par le nouvel iPad Pro à partir de 2021 sont pratiquement les mêmes que celles offertes par le MacBook Air avec M1 qui a frappé le marché l’automne dernier.

En ce qui concerne les performances graphiques, l’iPad Pro avec M1 obtient en moyenne 20578 points au test du moteur Metal, 71% plus rapide que l’iPad Pro avec la puce A12Z, et dans cette section, il correspond également aux performances offertes par le Macbook Air avec M1.