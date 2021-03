iPad Pro avec connecteur Thunderbolt et écran mini-LED à venir en avril – .

Au cours des dernières semaines, des rumeurs circulent sur un événement Apple se déroulant en mars. Il y a de nombreuses lignes de produits qui doivent être actualisées et quelques appareils qui ont fui qui n’ont pas encore été officiellement dévoilés, mais plus tôt cette semaine, un DigiTimes Selon le rapport, Apple ne lancerait pas de nouvel iPad Pro avant au moins le deuxième trimestre de 2021, qui commence le 1er avril. Comme l’iPad Pro aurait probablement été la tête d’affiche de l’événement du printemps, la date présumée du 23 mars semblait moins probable. Bloomberg a ensuite publié son propre rapport sur l’iPad Pro.

Selon Bloomberg Mark Gurman, Apple prévoit de révéler un nouveau modèle d’iPad Pro au plus tôt en avril. Ses sources disent que le nouveau modèle aura un meilleur processeur et des caméras améliorées, mais qu’il présentera le même design que les modèles actuels d’iPad Pro, qui disposent d’écrans de 11 pouces et 12,9 pouces.

Bien que le nouvel iPad Pro ne fasse pas l’objet d’une refonte, il s’agira d’une mise à niveau prononcée par rapport à ses prédécesseurs. Des sources affirment que les modèles d’iPad Pro 2021 auront chacun «un processeur mis à jour comparable à la puce M1 plus rapide des derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini». Il y avait des spéculations selon lesquelles Apple déploierait l’A14X aux côtés d’un nouvel iPad Pro, et il semble que cela pourrait être un bond en avant par rapport à l’A12Z Bionic. De plus, il est possible qu’au moins le modèle de 12,9 pouces ait un écran mini-LED avec des rapports de contraste et une luminosité améliorés.

Le Bloomberg Le rapport comprenait également de nouvelles informations sur une mise à niveau de la connectivité à venir sur l’iPad Pro:

Lors des tests, les nouveaux iPad Pro ont utilisé un connecteur Thunderbolt, le même port sur les derniers Mac équipés de processeurs Apple personnalisés. Le port ne nécessite pas de nouveaux chargeurs, mais il permettrait la connectivité avec des moniteurs externes supplémentaires, des disques durs et d’autres périphériques. Il est également plus rapide pour synchroniser les données que la technologie USB-C utilisée dans les modèles actuels.

Cela ressemble certainement à une mise à niveau digne d’une vitrine de printemps, surtout s’il y a plus de produits à annoncer, mais il y a aussi une chance qu’Apple répète sa stratégie à partir du printemps 2020 et révèle simplement tout son nouveau matériel avec des communiqués de presse sur son site Web. Après tout, la société ne peut pas organiser un événement en personne de si tôt avec le COVID toujours en train de se répandre, et cela ne vaut peut-être pas la peine d’enregistrer un événement complet. Quoi qu’il en soit, nous devrions le découvrir bientôt.

Pour terminer, Bloomberg rappelle ses premiers rapports selon lesquels l’iPad d’entrée de gamme reviendra avec «un design plus fin et plus léger plus tard cette année». Il devrait également y avoir un nouvel iPad mini avec des lunettes plus petites pour accueillir un écran plus grand, et tôt ou tard, Apple va devoir annoncer des AirTags, qui ne cesseront pas de faire surface dans les rumeurs.

