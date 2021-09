iPad Pro et Air gagnent également des folios intelligents «lavande anglaise» aux côtés du nouvel iPad mini, iPad de 9e génération

in

Parallèlement au nouvel iPad mini, Apple a publié de nouvelles couleurs pour le smart folio. Les nouvelles couleurs sont la lavande anglaise et la cerise noire. La lavande anglaise est également désormais disponible pour l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad de 9e génération.

Malheureusement, Apple n’a pas publié de coques cerise noire pour l’iPad Air, l’iPad Pro ou l’iPad de 9e génération. Cette couleur restera exclusive à l’iPad mini pour le moment où elle apparaît.

La nouvelle couleur lavande anglaise rejoint toutes les couleurs existantes comme l’orange électrique, le vert colvert, le bleu foncé, le blanc et le noir. Vous pouvez les commander à partir d’aujourd’hui et ils arriveront plus tard cette semaine.

