iPad Pro maintenant jusqu’à 150 $ de réduction pour la génération précédente. modèles + plus

Jeudi est arrivé, de même que toutes les meilleures offres de la journée, titrées par jusqu’à 150 $ d’économies sur les iPad Pro de la génération précédente. C’est à côté de rares remises remises à neuf sur les combinés iPhone 12 Pro/mini et le dernier Intel MacBook Air d’Apple à 399 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La génération précédente d’Apple. Les iPad Pro sont maintenant jusqu’à 150 $ de réduction

B&H et Expercom proposent actuellement des remises sur les iPad Pro 2020 d’Apple de la génération précédente avec des modèles 11 et 12,9 pouces en vente. Chez B&H, vous trouverez des prix à partir de 699 $ pour les modèles plus d’entrée de gamme, bien que notre premier choix se dirige vers Expercom pour offrir l’iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi 256 Go à 949 $, ce qui représente 250 $ de réduction sur ce que vous paieriez pour le nouveau modèle M1 et correspond à notre mention précédente pour l’un des meilleurs prix de l’année. Il existe également des modèles supplémentaires en vente, avec jusqu’à 150 $ d’économies à réaliser.

Les iPad Pro de la génération précédente d’Apple ne disposent peut-être pas des nouvelles puces M1 ou de la connectivité Thunderbolt, mais ils parviennent toujours à offrir une expérience iPadOS convaincante à ceux qui n’ont pas besoin des plus récents et des meilleurs. Outre jusqu’à 12,9 pouces d’écran Liquid Retina, il existe également un identifiant de visage intégré, une autonomie de 10 heures et une connectivité USB-C. Sans parler de la prise en charge du Wi-Fi 6 et d’un réseau de caméras rafraîchi dans le dos complété par un scanner LiDAR. Apprenez-en plus dans notre examen pratique.

iPhone 12 Pro/mini voir des remises rares

Woot offre une remise sur l’Apple iPhone 12 Pro déverrouillé dans un état reconditionné certifié, à partir de 940 $. Avec autant que 119 $ d’économies sur diverses capacités de stockage, vous pourrez obtenir les meilleurs prix à ce jour sur un modèle déverrouillé dans toutes les conditions. En tant que dernier combiné d’Apple, l’iPhone 12 Pro arrive avec un design rafraîchi qui rappelle les modèles de la génération précédente grâce à un facteur de forme carré. Tout est centré autour de son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces alimenté par le processeur A14 Bionic et soutenu par 128 Go de stockage intégré. Quel que soit le coloris parmi lesquels vous choisissez, il y a le verre Ceramic Shield pour une durabilité accrue, qui complète l’ensemble avec Face ID et un réseau de caméras à 3 capteurs autour du dos. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Pour ceux qui recherchent un téléphone plus petit que ce que vous trouverez sur la version plus phare du dernier téléphone d’Apple, Woot a également démarqué l’iPhone 12 mini 64G déverrouillé dans un état reconditionné certifié pour 595 $. En baisse de 699 $ pour le modèle d’entrée de gamme, vous envisagez des économies de 139 $ pour les niveaux de stockage plus importants tout en conservant une grande partie des mêmes prix bas que ceux indiqués ci-dessus. C’est aussi 5 $ sous notre mention précédente. L’iPhone 12 mini propose une version plus compacte du 12 Pro mentionné ci-dessus, arborant le même design carré et la même puce A14 Bionic, mais avec un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces.

Le dernier MacBook Air Intel d’Apple est maintenant à 399 $ de rabais

Woot propose une sélection de MacBook Intel de génération précédente d’Apple à partir de 510 $. La tête d’affiche est le MacBook Air 13 pouces Intel 2020 i3/16 Go/256 Go pour 800 $ dans un état reconditionné certifié. À l’époque de son lancement en mars de l’année dernière, vous auriez payé 1 199 $ pour les spécifications améliorées, l’offre d’aujourd’hui vous permettant d’économiser 399 $ pour marquer un nouveau plus bas historique. Cela vous permet également d’économiser le même montant que l’homologue M1 comparable.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière itération avec Apple Silicon sous le capot, le MacBook Air de la génération précédente d’Apple arrive avec à peu près le même design. Il comprend un écran Retina de 13,3 pouces avec prise en charge True Tone, la dernière version de Magic Keyboard et Touch ID, sans parler de la prise en charge de la nouvelle version de macOS Monterey cet automne. Alimenté par un processeur i3 de 10e génération, il dispose de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD pour compléter son autonomie de 11 heures et ses deux ports Thunderbolt 3. Comprend une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

