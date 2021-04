iPad Pro vs Mac: quel est votre poste de travail principal? [Poll]

Depuis un certain temps, Apple pousse les utilisateurs à envisager d’utiliser l’iPad comme poste de travail principal. Avec l’iPad Pro 2021 selon la rumeur qui arrivera probablement la semaine prochaine et la société déployant sa gamme de Mac rafraîchie, êtes-vous une équipe iPad ou une équipe Mac?

Bien que les deux produits aient leurs avantages et leurs points faibles, cela dépend principalement de ce dont l’utilisateur a réellement besoin. Par exemple, l’iPad Pro est idéal pour ceux qui se soucient de la portabilité et aiment les applications sur le thème iOS. Le Mac, en revanche, dispose de la majorité des logiciels de travail et d’un système d’exploitation plus mature.

Dans le texte ci-dessous, vous découvrirez pourquoi les gens choisissent un Mac sur un iPad et un iPad sur un Mac. Dans la dernière section, vous pouvez voter et partager vos réflexions sur votre poste de travail principal.

Équipe Mac

Le Mac est le choix fiable pour chaque utilisateur Apple qui souhaite étudier ou travailler. Peu importe que vous soyez journaliste, ingénieur, concepteur ou avocat, un Mac offre de très bons choix de logiciels et un système opérationnel mature.

Depuis l’introduction des Mac M1 à la fin de l’année dernière, les utilisateurs disposent désormais d’un ordinateur portable plus rapide avec une autonomie de batterie plus longue, et la plupart des problèmes liés aux Mac Intel ont disparu.

Le MacBook Air M1, par exemple, est sans ventilateur, il ne fait donc pas de bruit même lorsque vous poussez son matériel à la limite. Avec une autonomie d’une journée, l’utilisateur peut vraiment oublier le chargeur. Avec un nouveau Magic Keyboard, Apple s’est débarrassé du mécanisme papillon défectueux. Avec son propre processeur, la société propose également une intégration avec certaines applications iOS / iPadOS sur les Mac M1.

Un autre point positif du Mac M1 est qu’il est puissant et a un bon prix. Le MacBook Air commence à 999 $ avec 8 Go de RAM et une option de stockage SSD de 256 Go.

Avec la rumeur sur les Mac redessinés, la gamme Apple Silicon sera encore plus puissante et moderne. Les utilisateurs continuent de demander un iMac sans lunette et une caméra Full HD FaceTime appropriée sur toute la gamme Mac.

Équipe iPad Pro

«Qu’est-ce qu’un ordinateur?» C’est ce qu’Apple ne cesse de dire à ses utilisateurs de migrer d’un ordinateur portable vers un iPad. La société propose trois gammes d’iPad mais dans cet article, je vais me concentrer sur l’iPad Pro.

Au moins depuis l’iPad Pro de deuxième génération, Apple a mis en avant les avantages de sa tablette plutôt que de choisir un ordinateur portable. L’iPad Pro, par exemple, est un excellent appareil pour les utilisateurs qui veulent une machine puissante avec un écran tactile dans un facteur de forme portable.

Le Magic Keyboard et l’Apple Pencil de deuxième génération sont des accessoires indispensables pour l’iPad Pro et si un utilisateur veut profiter de la tablette d’Apple, il doit acheter l’un de ces deux produits.

Le Magic Keyboard est un accessoire clé pour les journalistes et les écrivains avec des touches rétroéclairées et des angles réglables. L’Apple Pencil, quant à lui, est un outil puissant pour les concepteurs, les animateurs et les éditeurs photo / vidéo.

L’iPadOS est un système plus récent axé sur la gamme iPad qui tire parti du plus grand écran. Il existe d’excellentes applications disponibles pour la tablette d’Apple, mais la plupart des utilisateurs doivent apprendre des «ajustements» pour effectuer des tâches similaires qu’ils pourraient facilement effectuer sur un Mac.

Le problème avec l’iPad Pro est son prix. À partir de 799 $, l’utilisateur dépensera probablement au moins 129 $ supplémentaires sur l’Apple Pencil et 299 $ sur le Magic Keyboard. Pour résumer tout cela, il devient plus cher qu’un MacBook Air M1.

Avec l’iPad Pro 2021 qui aurait reçu la technologie d’affichage mini-LED et un port Thunderbolt, Apple devra pousser sa tablette professionnelle encore plus loin pour rivaliser avec les Mac M1. iPadOS 15 jouera également un rôle important dans le succès de la tablette.

Conclusion: iPad Pro vs Mac

Alors que l’iPad Pro et le Mac se renouvellent, quel est votre principal poste de travail en ce moment: un iPad Pro avec des accessoires ou un Mac? Avec les produits Apple qui ne sont pas encore commercialisés, envisagez-vous de passer d’un iPad à un Mac ou vice-versa?

Les deux ont des avantages et peuvent être utilisés pour différentes tâches. Dites-nous dans le sondage et la section des commentaires ci-dessous quel est votre poste de travail principal et pourquoi.

