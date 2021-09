iPadOS 15 désormais disponible pour tous les iPad pris en charge par iPadOS 14, voici la liste complète

in

Après trois mois de tests, iPadOS 15 est enfin disponible. Voici tous les iPad compatibles avec le nouveau logiciel annoncé pour la première fois lors de la keynote de la WWDC21.

Comme Apple l’a fait avec iPadOS 14, tous les mêmes iPad peuvent exécuter le nouveau logiciel iPadOS 15. Cette nouvelle version aidera les utilisateurs à être plus productifs et à pousser encore plus loin la polyvalence de l’iPad.

iPadOS 15 introduit une nouvelle expérience multitâche, avec des fonctions Split View et Slide Over faciles à découvrir et à utiliser.

Avec la fonction Quick Note, les utilisateurs peuvent prendre des notes en toute transparence avec le crayon Apple et les partager avec tous leurs appareils Apple. iPadOS 15 introduit également de nouvelles dispositions de widgets pour l’écran d’accueil et la bibliothèque d’applications offrant des moyens simples de personnaliser l’expérience iPad et d’organiser les applications.

iPadOS 15 propose également pour la première fois l’application Translate, qui offre de nouvelles fonctionnalités pour traduire du texte et des conversations. Les utilisateurs peuvent désormais créer des applications pour iPhone et iPad, sur iPad, avec Swift Playgrounds.

Voici la liste complète des iPad compatibles avec iPadOS 15 :

iPad 5ème génération iPad 6ème génération iPad 7ème génération iPad 8ème génération iPad Air 2ème génération iPad Air 3ème génération iPad Air 4ème génération iPad mini 4ème génération iPad mini 5ème génération iPad Pro 9,7 pouces 1ère génération iPad Pro 12,9 pouces iPad Pro 1ère génération 9,7 pouces iPad Pro 2e génération 12,9 pouces iPad Pro 2e génération 10,5 pouces iPad Pro 12,9 pouces iPad Pro 3e génération 11 pouces iPad Pro 12,9 pouces iPad Pro 4e génération 11 pouces M1 iPad Pro 12,9 pouces M1 iPad Pro

Même les modèles avec la puce A9, sortis en 2015, sont toujours pris en charge par Apple. Voici tout ce que vous devez savoir sur iPadOS 15.

