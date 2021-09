iPadOS 15 déverrouille jusqu’à 12 Go de RAM pour chaque application, contre 5 Go

L’iPadOS 15 d’Apple permettra aux applications d’utiliser jusqu’à 12 Go de RAM lors de sa livraison le lundi 20 septembre. C’est un énorme bond par rapport aux 5 Go que les versions précédentes d’iPadOS ont mis à disposition.

Jusqu’à présent, Apple a limité la quantité de RAM qu’une seule application peut utiliser afin d’éviter de surcharger le système. Mais avec certains iPads dotés désormais de 16 Go de RAM, Apple donne désormais aux applications l’accès à beaucoup plus, comme on le soupçonnait pour la première fois lors de l’annonce de l’iPadOS 15 plus tôt cette année.

La nouvelle est venue du développeur Lucky Clan, l’équipe derrière Artstudio Pro – une application artistique pour iPad qui peut utiliser autant de RAM qu’Apple lui en donnera. Selon Lucky Clan, les iPad avec 16 Go de RAM alloueront 12 Go à une seule application, tandis que ceux avec 8 Go pourront donner à une seule application jusqu’à 6 Go.

Nous confirmons que iPadOS 15.0 permet enfin d’utiliser toute la RAM sur iPad Pro avec puce M1 ! Et nous venons de sortir Artstudio Pro 3.2.9 qui supporte ça ! Obtenez-le maintenant : https://t.co/rc042GWsMe – Lucky Clan (@lucky_clan) 17 septembre 2021

Cette nouvelle intervient alors qu’Apple a récemment annoncé un nouvel iPad mini doté d’une puissante puce A15 à l’intérieur et qui pourrait être un excellent bourreau de travail. L’ajout d’options de RAM supplémentaires pour les développeurs ne fera qu’aider, faisant potentiellement de la petite tablette le meilleur iPad pour toutes sortes d’utilisations.

Le nouvel iPad mini d’Apple est disponible en pré-commande dès maintenant et sera mis en vente le vendredi 24 septembre prochain.