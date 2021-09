iPadOS 15 m’a permis de travailler beaucoup plus facilement depuis mon iPad

Travailler à temps plein à partir d’un iPad n’est pas une idée nouvelle. C’est possible depuis des années maintenant, et avec les progrès de l’iPadOS 15, c’est sur le point de devenir beaucoup plus facile pour beaucoup de gens.

Même si vous ne disposez pas du meilleur matériel pour iPad, vous pouvez toujours bénéficier d’iPadOS 15 lors de son lancement cet automne. Comme il prend en charge tous les mêmes appareils que iPadOS 13 et iPadOS 14, vous pourrez effectuer une mise à niveau sur des appareils aussi anciens que l’iPad Pro et l’iPad Air 2 de première génération.

Bien que la majeure partie de mon travail soit toujours effectuée sur mon Mac de bureau, j’ai beaucoup plus essayé de travailler à partir de mon iPad Pro lorsque je suis en déplacement et chaque fois que j’ai besoin de changer de décor. Mon MacBook Pro de 2013 est très long dans la dent à ce stade et sa durée de vie de la batterie n’est plus ce qu’elle était, donc l’iPad Pro le souffle certainement hors de l’eau en termes de longévité et de vitesse. Avec la version bêta d’iPadOS 15 chargée, il dispose également de nouvelles fonctionnalités très utiles qui en font un plaisir de travailler.

Nouveau design et étagère multitâches

Source : Pomme

Je suis un fan de l’iPad depuis l’introduction du premier modèle, même si je dois admettre que je n’ai jamais vraiment utilisé l’interface utilisateur multitâche lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans iOS 9. après quelques années, c’est devenu un gâchis compliqué qui était caché derrière des gestes contre nature, j’ai donc évité de l’utiliser pour la plupart.

Avec iPadOS 15, le multitâche est beaucoup plus détectable avec le nouveau menu multitâche qui facilite le lancement de Split View et Slide Over. Maintenant, vous pouvez simplement appuyer pour choisir la disposition multitâche de votre choix et accéder facilement à votre écran d’accueil pour sélectionner les applications que vous souhaitez utiliser côte à côte.

Le multitâche n’a jamais cliqué pour moi – jusqu’à iPadOS 15.

Il est également plus facile de créer des espaces Split View à partir du sélecteur d’applications en faisant simplement glisser une application sur une autre.

En plus d’une interface utilisateur multitâche améliorée, iPadOS 15 a apporté une nouvelle vue « étagère » dans les applications prises en charge. Ceci est vraiment utile pour les applications telles que Pages où vous pouvez avoir plusieurs fenêtres ouvertes auxquelles vous devez vous référer. Pour moi, je l’ai trouvé incroyablement utile dans Notes où je peux rapidement référencer des notes à partir de divers dossiers sans avoir à parcourir les couches de menus. C’est encore un peu caché, mais c’est assez facile à utiliser une fois que vous avez pris l’habitude et cela rend très simple l’ouverture d’une instance Split View.

Groupes d’onglets Safari

Un ajout intéressant à Safari dans iPadOS 15 (et d’autres plates-formes) est les groupes d’onglets. La fonctionnalité vous permet de garder vos onglets organisés d’une nouvelle manière en les rassemblant dans des groupes nommés et permet de basculer entre différentes vues. Sur l’iPad, la barre latérale permet de naviguer très facilement entre les différents groupes d’onglets.

Dans mon travail, la première chose que je fais chaque jour est d’ouvrir la même sélection de sites. Avec les groupes d’onglets, je peux avoir un groupe nommé pour le travail, ce qui accélère ce processus et les sépare également de mes autres onglets ouverts. C’est aussi très bien si je recherche quelque chose dans Safari et que je veux rassembler rapidement les onglets ouverts dans un groupe à enregistrer pour référence ultérieure, car cela peut être fait rapidement à partir de la barre latérale.

Mon Mac principal n’est pas sur la version bêta de macOS Monterey, mais j’ai hâte que ces groupes d’onglets se synchronisent également sur tous mes appareils.

Se concentrer

Focus est essentiellement un Ne pas déranger renforcé, mais il est maintenant extrêmement utile si vous voulez essayer de rester productif sur votre iPad et d’autres appareils. Bien que Focus englobe également des fonctionnalités précédemment disponibles telles que les modes Ne pas déranger pendant la conduite et Veille, il est désormais beaucoup plus personnalisable que Ne pas déranger ne l’a jamais été.

Vous pouvez créer vos propres modes de mise au point pour répondre à vos besoins à différents endroits ou à différents moments de la journée. Il peut être utilisé pour désactiver les notifications d’applications ou de contacts spécifiques et même pour modifier votre écran d’accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’activation d’un mode Focus particulier comme déclencheur pour les raccourcis.

Pour moi, j’ai configuré un Focus for work qui est automatiquement activé pendant mes heures de travail habituelles avec des notifications silencieuses pour tout autre que mon calendrier et Slack. C’est assez simple, mais cela se produit sans aucune intervention de ma part après l’avoir configuré et m’empêche d’être distrait par d’autres alertes.

Note rapide

Source : Pomme

Quand j’ai vu pour la première fois la fonction Quick Note – la possibilité de balayer vers le haut depuis le coin inférieur droit de l’écran de votre iPad afin de noter quelque chose rapidement – je ne pensais pas que je l’utiliserais beaucoup, mais je l’ai trouvé assez pratique pour simplement déposer du texte ou des liens que je dois pouvoir retrouver plus tard.

Vous pouvez avoir quelques notes rapides et glisser entre elles afin d’avoir un endroit pour noter les choses qui sont spécifiquement pour une tâche ou une autre. Avec les recherches que je dois faire pour mon écriture ici à iMore, c’est un ajout assez utile pour un gros utilisateur de Notes comme moi.

Améliorations de l’écran d’accueil

L’écran d’accueil est également apprécié dans iPadOS 15. Le changement le plus évident est la possibilité de placer des widgets n’importe où sur l’écran, plutôt que sur le bord le plus à gauche. Cela aurait dû être disponible dans iPadOS 14, mais mieux vaut tard que jamais.

L’écran d’accueil est beaucoup plus utile dans iPadOS 15.

Je n’utilise pas beaucoup de widgets, mais avoir un widget Fantastical visible est super utile et le widget de mise à jour régulière de l’application News affichant uniquement les actualités Apple est un plus pour mon travail. Si vous utilisez beaucoup de widgets, l’écran d’accueil est sur le point de devenir beaucoup plus utile dans iPadOS 15.

Un meilleur ajout, et qui manquait cruellement à iPadOS 14, à mon avis, est la bibliothèque d’applications. Cela vous permet de faire de votre écran d’accueil un espace organisé de vos applications et widgets les plus utilisés tout en gardant tous les éléments occasionnellement utilisés cachés dans des dossiers organisés.

La recherche Spotlight est également beaucoup plus agréable à utiliser avec un look rafraîchi. Ses résultats plus riches le rendent plus fiable pour rechercher des applications, des résultats Web, des fichiers, du texte dans des photos, etc. Cela ressemble plus à Spotlight sur Mac, ce qui est un énorme avantage pour ma façon de travailler.

Encore plus à attendre

Source : Pomme

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’iPadOS 15, Universal Control, n’a pas été disponible pour les tests pendant la période bêta et on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera réellement lancée. La fonctionnalité, qui permet aux utilisateurs de se déplacer de manière transparente entre leur Mac et iPad à l’aide du même clavier et de la même souris, semble parfaite pour mon flux de travail multiplateforme et devrait me permettre d’utiliser mon iPad dans encore plus de circonstances.

Une autre fonctionnalité que je prévois être très utile est les extensions Safari. Bien que la fonctionnalité soit présente dans la version bêta actuelle d’iPadOS 15, les développeurs ne peuvent pas encore soumettre leurs applications qui en profitent. Avec des applications comme Grammarly et diverses applications de productivité susceptibles de s’intégrer rapidement, je suis impatient de voir à quel point je peux faire mon travail à partir de l’iPad seul.

Quelles sont vos fonctionnalités iPadOS 15 préférées ?

Avez-vous utilisé la version bêta d’iPadOS 15 ? L’iPad est-il votre principal appareil de travail ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

