iPadOS 15 permet aux applications d’utiliser jusqu’à 12 Go de RAM sur l’iPad Pro haut de gamme, à partir de seulement 5 Go

En juin, nous avons signalé qu’à partir de l’iPadOS 15, Apple donne aux développeurs la possibilité d’allouer plus de RAM à leurs applications, ce qui permet aux applications d’utiliser davantage de mémoire disponible sur l’iPad pour fonctionner plus rapidement et plus facilement.



Via un droit, Apple donne aux développeurs la possibilité de faire savoir à iPadOS que certaines fonctions de leurs applications peuvent mieux fonctionner s’ils ont accès à plus de mémoire système. Actuellement, Apple limite la quantité de mémoire qu’une application peut utiliser, principalement pour s’assurer qu’une seule application n’utilise pas toute la mémoire d’un appareil, ce qui a un impact sur les autres fonctions système de base.

Jusqu’à présent, nous disposions d’informations limitées concernant les détails spécifiques de ce droit, y compris la quantité exacte de RAM qu’une application peut demander. Cependant, avec le lancement de ‌iPadOS 15‌ le 20 septembre, nous savons maintenant que sur l’iPad Pro M1 le plus haut de gamme, les applications peuvent utiliser jusqu’à doubler la quantité de RAM qui était auparavant autorisée.

Les nouveaux détails ont été partagés par les développeurs derrière l’application de conception graphique Artstudio Pro, et selon leurs conclusions, sur le M1‌ ‌iPad Pro‌ le plus haut de gamme, qui dispose de 16 Go de RAM, les applications peuvent demander via le droit d’utiliser jusqu’à 12 Go de ce mémoire disponible. Sur les autres modèles ‌M1‌ ‌iPad Pro‌, qui ne disposent que de 8 Go de RAM, les applications peuvent demander jusqu’à 6 Go.

Dans les deux cas, même si une application informe iPadOS qu’une mémoire supplémentaire est nécessaire, iPadOS alloue toujours un tampon de 2 Go pour l’application, en plus des 4 Go disponibles pour les modèles ‌iPad Pro‌ de 16 Go, et des 2 Go gratuits pour les autres modèles.

Le nouveau changement est susceptible d’être le plus bénéfique pour les applications graphiques intensives, telles que celles pour le dessin, la modélisation et l’édition de photos et de vidéos. Bien que l’allocation de RAM supplémentaire soit la bienvenue, certains utilisateurs peuvent continuer à affirmer qu’iPadOS ne tire pas pleinement parti du matériel de ‌iPad‌, en particulier avec les ‌iPad‌ Pros 11 pouces et 12,9 pouces alimentés par la puce ‌M1‌.

Apple dit que le nouveau droit sera disponible sur les “appareils pris en charge”, et à ce stade, quels appareils sont pris en charge au-delà des nouveaux ‌iPad‌ Pros est inconnu. Par exemple, cette semaine, Apple a sorti un nouvel iPad mini et un nouveau ‌iPad‌ de neuvième génération de base, avec respectivement 4 Go et 3 Go de RAM. Pour ces nouveaux modèles, il est peu probable qu’Apple autorise les applications à demander de la RAM au-dessus de la limite du système, car cela pourrait avoir un impact sur les fonctions principales d’iPadOS.

‌iPadOS 15‌, qui inclut la possibilité de placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil, une expérience multitâche améliorée, Live Text et plus, sera lancé aux côtés d’iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 le lundi 20 septembre.