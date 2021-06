iPadOS 15 : pratique avec l’application Météo d’Apple pour iPad

iPadOS 15 est un énorme pas en avant pour l’iPad. Les meilleures fonctionnalités d’iOS 14, telles que les widgets de l’écran d’accueil et la bibliothèque d’applications, arrivent sur les iPad. Cela signifie que vous pouvez placer le widget Météo directement sur votre écran d’accueil, tout comme sur l’iPhone. Les widgets se mettent à jour avec de nouvelles informations telles que la température et les prévisions, et appuyez sur un widget pour lancer l’application comme si vous appuyez sur une icône…

L’application Météo d’Apple a un tout nouveau design sur iOS 15 qui organise les points de données comme l’humidité et l’indice UV en blocs. C’est vraiment génial sur l’iPhone de présenter beaucoup d’informations sans être écrasant.

Pour une raison quelconque, l’application Météo d’Apple sur iPadOS 15 n’a pas exactement le même design. Les informations sont toujours organisées en blocs, mais beaucoup de blocs ne concernent étrangement pas les conditions météorologiques.

Le haut de l’application Météo pour iPad comprend une bannière géante pour une version d’abonnement avec plus de fonctionnalités et moins de publicités. J’ai raté l’annonce d’une version payante de l’application Météo, mais Apple est vraiment dans les services ces jours-ci, ce n’est donc pas une surprise.

Mis à part l’annonce de Météo étrange +, l’application Météo pour iPad est tout aussi utile que la nouvelle application Météo pour iPhone. C’est en fait encore mieux à certains égards.

L’application Météo pour iPad comprend tous les grands points de données comme l’humidité, la visibilité et l’indice UV, tout comme sur l’iPhone. Il y a même une section sympa pour vous dire la phase actuelle de la Lune. Comme c’est cool !

Quelque chose d’autre à propos de l’application Météo pour iPad est un détail intéressant à propos d’UPS. Selon l’application Météo pour iPad, vous pouvez économiser 50 % sur les frais d’expédition dans le monde avec le code REACH d’ici le 19 juillet. Je n’ai pas trouvé ce point de données curieux mais utile sur l’application Météo pour iPhone. Maintenant, je crains que les gens qui vérifient la météo sur leur iPhone paient trop cher pour l’expédition.

Les avantages de l’application Météo d’Apple pour iPad ne s’arrêtent pas là. Vous pouvez confirmer votre soupçon que la substance jaune recouvrant votre voiture est en fait du pollen. J’habite à quelques minutes de la plage donc c’est bien aussi de voir le niveau des marées. C’est la puissance de l’iPad, les gens.

L’application Météo pour iPad propose également des galeries de photos vraiment intéressantes des conditions météorologiques dans le monde. Ceux-ci sont attachés à des articles d’actualité liés à la météo, un peu comme la façon dont Stocks a des articles d’actualité liés aux entreprises, mais les articles de l’application Météo iPad n’utilisent pas Apple News pour une raison quelconque.

Vous pouvez également découvrir des façons innovantes de tondre votre gazon avec l’application Météo sur iPad. Pour couronner le tout, l’application Météo iPhone.

Les actualités météo ne sont pas le seul type d’histoires que vous pouvez découvrir dans l’application Météo pour iPad. Il y a une adorable histoire de chiot, une suggestion pour attacher une tente escamotable à votre voiture et quelque chose pour transformer votre chambre en réfrigérateur. Fascinant!

Certaines des applications météo d’Apple pour iPad ne sont particulièrement pas très Apple-y, mais il s’agit certainement de l’application météo d’Apple pour iPad. Il se lance chaque fois que vous appuyez sur le widget Météo, et c’est ainsi que fonctionnent les widgets. Il mentionne également les fournisseurs de données et le contrôle de vos données. Apple a pour objectif de vous permettre de posséder vos données et d’empêcher les entreprises de tirer profit de vos informations.

J’ai essayé d’en savoir plus sur l’abonnement à l’application Météo d’Apple pour iPad, mais je n’ai trouvé aucune information à ce sujet sur le site Web d’Apple. Est-il inclus dans le pack Apple One ?

Je ne suis pas sûr, mais vous pouvez utiliser le code promotionnel SUMMER pour obtenir un accès à 1 $/mois pendant 90 jours avant que le prix ne passe à 5 $/mois ! Les petits caractères de l’abonnement mentionnent par erreur quelque chose à propos d’un site Web, mais il s’agit certainement de l’application Météo pour iPad.

Et avant d’essayer de me dire que ce n’est pas l’application Météo pour iPad, venez me voir. Le widget Météo lance l’application Météo sur iPhone, et je suis certain que le widget Météo lance l’application Météo sur iPad. C’est ainsi que fonctionnent les widgets !

L’application Météo pour iPhone propose de nouvelles fonctionnalités intéressantes cette année, telles que les alertes de précipitations, mais Apple les ajoutera probablement à l’application Météo pour iPad l’année prochaine. C’est comme ça que les widgets fonctionnaient, après tout, non ?

