iPadOS 15 va enfin libérer le potentiel de l’iPad Pro M1

Quand Apple a annoncé le M1 iPad Pro en avril avec un nouvel écran mini-LED, la puce M1, et jusqu’à 2 To de stockage avec 16 Go de RAM, il ne manquait qu’une chose : le logiciel qui tirerait parti de ce haut de gamme. machine.

Deux mois après l’introduction de l’iPad Pro M1, Apple a présenté en avant-première l’iPadOS 15 mais sans applications professionnelles, sans intégration Xcode, sans fenêtres ni même macOS – comme certains le suggèrent. Et pire : même avec un iPad Pro de 16 Go de RAM, les applications seraient limitées à utiliser jusqu’à 5 Go de RAM, soit moins d’1/3 du potentiel de l’iPad.

Heureusement, les choses ont changé. La semaine dernière, un nouveau droit documenté a été publié et il permettra aux développeurs d’applications de demander un accès privilégié à la RAM sur iPadOS 15. Ce droit système existait dans les versions précédentes d’iOS en tant que trappe d’évacuation privée, utilisée par certains processus internes.

Avec cela, iPadOS 15 commence enfin à paraître car il libérera le potentiel de l’iPad Pro M1. Par exemple, si le développeur de Procreate reçoit l’autorisation d’utiliser plus de RAM, cela signifie que les utilisateurs pourront dépasser la limite actuelle de 115 couches.

Procreate a déjà déclaré que si Apple augmentait les limites, il mettrait à jour pour offrir aux clients iPad Pro autant de couches que possible.

D’autres applications telles que Luma Fusion pourraient tirer parti de plus de canaux de diffusion ou d’une qualité vidéo supérieure lors du montage. Bien que cela semble être une chose mineure à ajouter pour Apple, cela change tout sur la façon dont les développeurs peuvent créer des applications professionnelles pour l’iPad Pro M1 et comment les utilisateurs peuvent en tirer parti.

Bien sûr, nous devons encore comprendre combien de RAM supplémentaire Apple accordera aux développeurs et quels développeurs pourront utiliser le M1 iPad Pro à pleine puissance, mais c’est un bon début.

Répondre à d’autres préoccupations sur iPadOS 15

Comme je l’ai écrit il y a quelques lignes, les gens s’attendaient à pouvoir faire tellement plus avec l’iPad Pro M1, mais après tout, c’est toujours un iPad et ce qu’Apple fera avec iPadOS 15 le rend encore plus facile à comprendre pour les utilisateurs. comment ils peuvent tirer parti de l’iPad en tant qu’ordinateur.

Sur iPadOS 15, il est plus facile d’utiliser et de comprendre Split View et Slide Over. Lorsqu’il est connecté à un clavier intelligent ou à un clavier magique, il existe plusieurs nouveaux raccourcis à utiliser. Avec cette version, les utilisateurs peuvent principalement effectuer leurs tâches sur l’iPad avec un trackpad et un clavier et simplement toucher l’écran quand cela se sent plus utile.

La fonction Center Stage de l’iPad Pro M1 est un autre ajout qui résout le problème de la position de la caméra de FaceTime et le nouvel écran miniLED est loué pour sa qualité réaliste.

Bien que les gens s’attendaient à une application Final Cut Pro ou même Xcode sur iPad, si Apple offre plus d’options à ses utilisateurs, comme ce sera le cas avec Swift Playgrounds permettant aux utilisateurs de coder sur la tablette et donnant plus d’accès à la RAM, cela aide enfin tous les iPad, en particulier l’iPad Pro M1, libérez tout son potentiel.

Avez-vous l’iPad Pro M1 ? Comment pensez-vous que l’accès à plus de RAM aura un impact sur votre utilisation ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :