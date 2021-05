iPadOS limite la puissance de l’iPad Pro: les applications ne peuvent utiliser que jusqu’à 5 Go de RAM chacune

Le lancement du nouvel iPad Pro avec puce M1 a une fois de plus suscité une conversation sur la façon dont le matériel iPad dépasse largement le système d’exploitation et l’écosystème logiciel qu’il peut exécuter. De nombreuses personnes placent leurs espoirs sur iPadOS 15 à la WWDC pour annoncer une refonte du multitâche, de la prise en charge de l’affichage externe et de la gestion des fichiers afin de rapprocher la productivité de l’iPad de ce qui est possible avec macOS.

Cependant, il existe aujourd’hui une limitation encore plus directe de l’iPadOS pour les clients qui espèrent utiliser cette puce M1 haute spécification pour les applications professionnelles. Il s’avère que le système d’exploitation du nouvel iPad Pro limite toutes les applications tierces à un maximum d’environ 5 Go de RAM chacune.

Cette limite de politique du système d’exploitation a été révélée en partie à cause d’une mise à jour nocturne de l’application d’art numérique Procreate, qui est maintenant officiellement optimisée pour le nouvel iPad Pro.

Procreate applique les limites du nombre de couches pour s’adapter à l’environnement de mémoire contraint d’un iPad et met à jour ces limites à chaque génération de matériel, car Apple ajoute plus de RAM à ses tablettes.

Avec la dernière mise à jour installée, les clients voient le nombre de couches sur une toile par défaut passer de 91 avec l’iPad Pro 2020 à 115 sur les modèles M1 iPad Pro.

Historiquement, Apple n’a jamais discuté de la quantité de RAM d’un appareil iOS particulier. Cependant, la société rapporte publiquement les spécifications de mémoire pour l’iPad Pro 2021 avec puce M1: l’iPad dispose de 8 Go de RAM en standard, doublé à 16 Go de RAM sur les modèles 1 To et 2 To.

Cependant, les utilisateurs de Procreate ont été quelque peu déçus de constater que le nombre de 115 couches est le même sur le modèle de base iPad Pro et les modèles plus performants avec le double de la RAM.

Comme le note Procreate dans un tweet, il s’avère que le système d’exploitation de l’iPad permet uniquement à une application d’utiliser un maximum d’environ 5 Go de RAM sur les 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM de l’iPad Pro. Si une application utilise plus que cela, elle est immédiatement fermée de force et expulsée de la mémoire par le processus jetsam du système.

Cela signifie qu’une seule application professionnelle ne peut pas utiliser toutes les ressources de la puce M1. La RAM supplémentaire trouvée dans les modèles 1 To et 2 To signifie que plus d’applications à la fois peuvent rester en mémoire à des fins multitâches, mais une application individuelle se comportera de la même manière que si elle fonctionnait sur le modèle de base iPad Pro.

Les limites de RAM par application existent dans iOS depuis le début, mais la limitation est plus prononcée avec cette dernière génération d’iPad simplement parce que les nombres absolus sont plus grands. Par exemple, l’iPad Pro 2018/2020 avec 6 Go de RAM appliquerait une limite de RAM par application de 3 Go, soit environ la moitié de la mémoire physique intégrée.

Mais sur le nouvel iPad Pro, la limite de 5 Go représente moins d’un tiers de la mémoire système globale pour les iPad haut de gamme avec 16 Go de RAM, laissant près de 11 gigaoctets sous-utilisés du point de vue d’une seule application professionnelle (les proportions calculées excluent le minimum Exigences de RAM pour le système actuel).

Ce piège affecte le plus les applications multimédias professionnelles, comme les éditeurs d’images et de vidéos, qui peuvent toujours bénéficier de la mémoire supplémentaire disponible. Procreate a déjà dit que si Apple augmentait les limites, il mettra à jour pour donner aux clients iPad Pro autant de couches que possible.

Il faudra attendre pour voir si cette situation évolue avec iPadOS 15, qu’Apple annoncera officiellement dans un peu moins de deux semaines.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: