iPads sur le pont d’envol : JetBlue passe aux modèles M1

JetBlue a obtenu pour la première fois l’approbation de la FAA pour utiliser des iPad sur le pont d’envol de sa flotte d’avions de ligne en 2013, et présente maintenant les derniers modèles d’iPad Pro alimentés par M1.

JetBlue dit que l’iPad s’est rapidement avéré être un outil inestimable, remplaçant des tonnes de paperasse tout en offrant un accès pratique aux applications opérationnelles…

JetBlue a été l’une des premières compagnies aériennes nationales à utiliser la documentation numérique dans le cockpit et continue d’être un leader dans l’industrie mettant en œuvre des outils innovants. Le nouvel iPad Pro maintient les pilotes JetBlue à la pointe de la technologie et fournit des fonctions essentielles à la sécurité pour tous les membres d’équipage JetBlue. L’iPad est devenu un outil essentiel à bord – du chargement des applications de suivi opérationnel, à l’hébergement des contrôles de maintenance du système, à la vérification des conditions météorologiques en temps réel pour éviter les turbulences et à l’accès aux procédures et aux manuels.

La compagnie aérienne a fait l’annonce aujourd’hui.

L’iPad Pro est la solution idéale pour le cockpit, avec son design fin et léger et son grand écran Liquid Retina lumineux. Le nouvel iPad Pro est doté de la puce M1 de pointe, qui offre des performances de niveau supérieur lorsque les pilotes exécutent plus d’une douzaine d’applications pendant toute la durée du vol. Les capacités 5G rapides de l’iPad Pro offrent de meilleures performances et un accès aux vitesses de téléchargement et de chargement de nouvelle génération. “Non seulement le nouvel iPad Pro avec M1 amènera nos pilotes au prochain niveau de technologie de pointe, mais aussi JetBlue à l’épreuve du temps avec du matériel haut de gamme pour les années à venir”, a déclaré le capitaine Chuck Cook, directeur des communications, programmes de navigation, de surveillance et techniques. Au cours des prochains mois, JetBlue fournira l’iPad Pro aux nouveaux pilotes entrants et remplacera les anciens modèles utilisés au fil du temps.

JetBlue est basé à New York et vole à travers les États-Unis, les Caraïbes et l’Amérique latine. En 2015, c’était la première compagnie aérienne à accepter Apple Pay pour les achats en vol et les surclassements de sièges.

