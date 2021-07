IPC de juin, IP de mai tous les deux tombent…

Nous prévoyons une croissance du PIB de 8% au cours de l’EX22, inférieure aux attentes du consensus de 9,3%.

Par Pranjul Bhandari & Aayushi Chaudhary

L’inflation de l’IPC pour juin était proche de nos attentes (réelle : 6,3 % en glissement annuel, HSBC : 6,4 %, BBG : 6,6 %). Alors que l’impression des gros titres est restée inchangée (6,3 % également en mai), la dynamique séquentielle a chuté après un pic désagréable le mois dernier. La baisse a été généralisée, mais plus marquée pour l’inflation sous-jacente (0% en glissement mensuel, contre une hausse de 1,8% le mois dernier).

En termes de détails, l’élan dans les articles de base tels que les loisirs, les soins personnels et les articles ménagers a chuté, probablement en raison d’un remboursement après le pic du mois dernier, ainsi que de la réparation des chaînes d’approvisionnement alors que les blocages locaux étaient progressivement annulés.

Cela dit, malgré la baisse, la dynamique trimestrielle des coûts de santé et de transport est restée élevée. Le premier reflète probablement les tensions provoquées par la pandémie et le second la hausse des prix du pétrole. Malgré la baisse, l’inflation sous-jacente reste élevée à 5,8 % en glissement annuel et devrait rester dans les environs de 5,5 % pour le reste de l’année.

Sur le front alimentaire, malgré la baisse séquentielle mensuelle, la dynamique trimestrielle est restée élevée (7,9% en rythme trimestriel, sa, ann). Les huiles, le sucre et les plats préparés ont été les plus inflationnistes, alors même que la dynamique des prix des céréales, des légumineuses et du lait s’est affaiblie, et a même chuté pour des articles coûteux comme les légumes, les fruits, les œufs, la viande et le poisson. Les perspectives d’inflation alimentaire dépendront beaucoup des pluies de mousson. Les niveaux des réservoirs, un facteur clé des prix des denrées alimentaires, sont légèrement inférieurs à ceux de l’année dernière, et les pluies de juillet seront importantes pour les remplir. Jusqu’à présent, la première semaine du mois a été marquée par de faibles pluies, mais le service météo prévoit une reprise au cours des prochaines semaines.

Nous prévoyons une inflation de l’IPC à 5,4% pour l’EX22. Les moteurs de l’inflation vont probablement changer, des perturbations logistiques au premier semestre à la poussée des coûts et à l’inflation entraînée par la demande de services au cours du deuxième semestre. Même si l’inflation globale chute au cours des prochains mois, sous l’effet d’effets de base, l’impression globale devrait rester supérieure à l’objectif de 4 % tout au long de l’année. Nous nous attendons à ce que la RBI s’engage sur une voie de normalisation progressive à partir du 4T2021.

L’indice de la production industrielle de mai s’est fortement contracté (de 10,9 % en glissement mensuel) après cinq mois d’expansion. Rappelez-vous que la deuxième vague a culminé et que les blocages se sont intensifiés en mai. Même si l’indice IP était inférieur de 8 % aux niveaux d’avant la pandémie (le niveau de l’indice corrigé des variations saisonnières en janvier 2020), la baisse a été c4 fois inférieure à celle de la première vague.

La production de biens de consommation a reculé pour le deuxième mois consécutif sous l’effet de la contraction des biens durables et non durables. La production de biens durables, un indicateur de la demande urbaine, était inférieure de 28 % aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que la production de biens non durables, un indicateur de la demande rurale, était inférieure de 7 %. Ceci, pensons-nous, est une conséquence de la deuxième vague affectant davantage les ménages urbains aisés cette fois-ci. La production de biens d’équipement a chuté à 23% en dessous des niveaux d’avant la pandémie, contre seulement 5% en dessous du mois dernier. Étonnamment, l’indice des «infrastructures et des biens de construction» a continué de progresser de 3 % au-dessus des niveaux d’avant la pandémie (bien qu’il se soit contracté d’un mois à l’autre).

Nous nous attendons à ce que la croissance du PIB passe d’une contraction induite par l’incertitude au premier semestre à une expansion induite par la vaccination en 2HFY22. Les consommateurs urbains pourraient demander plus de services au cours des prochains mois, tandis que les consommateurs ruraux se concentreront sur les biens. Nous prévoyons une croissance du PIB de 8% au cours de l’EX22, inférieure aux attentes du consensus de 9,3%.

Avec Priya Mehrishi, associée en économie

Extraits édités de HSBC

Réaction des données de Global Research

rapport du 12 juillet

Bhandari est économiste en chef pour l’Inde et Chaudhary est économiste, HSBC Securities and Capital Markets (India) Pvt Ltd

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.