IPC redésigné Centre collaborateur de l’OMS pour la pharmacovigilance dans les programmes de santé publique dans les LMIC

La pharmacovigilance est la science et les activités liées à la détection, l’évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables dus à un médicament ou à un vaccin.

La Commission indienne de la pharmacopée (IPC), qui est le centre national de coordination du programme de pharmacovigilance de l’Inde (PvPI), a été renommée centre collaborateur de l’OMS pour soutenir l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les domaines de la pharmacovigilance (PV) en santé publique programmes et services de réglementation dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) en Asie et au-delà.

Grâce à ce centre, l’IPC aidera l’OMS à développer des outils et des directives pertinents pour améliorer la pratique de la pharmacovigilance (PV) dans les pays à revenu faible et intermédiaire (LMIC) en Asie.

L’IPC est une institution autonome du ministère de la Santé de l’Union chargée d’établir des normes de médicaments dans le pays.

Il a été désigné pour la première fois le 18 juillet 2017 pour cinq ans et a de nouveau été désigné jusqu’au 18 juillet 2025.

Il vise également à soutenir l’OMS en contribuant à son travail de renforcement des capacités des États membres de l’OMS à établir des systèmes de pharmacovigilance de haute qualité pour les produits médicaux, y compris les dispositifs médicaux.

Cela soutiendra davantage l’OMS en contribuant à son travail d’orientation des pays dans l’intégration de la pharmacovigilance dans les programmes de santé publique tels que la tuberculose, les maladies tropicales négligées, les maladies à transmission vectorielle, le VIH-SIDA ; Programme de vaccination et questions réglementaires.

Il existe 7 centres de collaboration de l’OMS dans le monde en matière de pharmacovigilance et le centre de collaboration de l’OMS pour la VP dans les services de santé publique et de réglementation de l’Inde servira de 8e centre.

Le Centre de surveillance d’Uppsala (UMC) a été le premier centre collaborateur de l’OMS à être établi pour la pharmacovigilance lorsque, en 1978, la responsabilité scientifique et technique du programme OMS de surveillance internationale des médicaments a été transférée à la Suède.

Le programme de l’OMS pour la surveillance internationale des médicaments est un groupe de plus de 150 pays qui partagent la vision d’une utilisation plus sûre et plus efficace des médicaments. UMC est responsable des aspects techniques et opérationnels du programme depuis 1978.

L’UMC est étroitement impliquée avec le siège de l’OMS dans des initiatives de promotion de la pharmacovigilance dans les programmes de traitement du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose que les principaux donateurs tels que le Fonds mondial et la Fondation Gates, entre autres, soutiennent dans les pays où seuls des systèmes rudimentaires de pharmacovigilance existent.

Le Centre collaborateur de l’OMS travaillera dans les domaines des produits pharmaceutiques (y compris les médicaments et médicaments essentiels) et la recherche et le développement des systèmes de santé. Les types d’activités impliquées par le Centre seraient la formation et l’éducation, le développement et l’application de technologies appropriées fournissant des conseils techniques à l’OMS.

L’IPC met également régulièrement à jour les normes des médicaments couramment requis pour le traitement des maladies prévalant en Inde. Il publie des documents officiels pour améliorer la qualité des médicaments en ajoutant de nouvelles monographies et en mettant à jour les monographies existantes sous la forme de la pharmacopée indienne (IP). Il promeut en outre l’utilisation rationnelle des médicaments génériques en publiant le National Formulary of India. La propriété intellectuelle prescrit des normes d’identité, de pureté et de concentration des médicaments essentiellement requises du point de vue des soins de santé des êtres humains et des animaux. IPC fournit également des substances de référence IP (IPRS) qui agissent comme une empreinte digitale pour l’identification d’un article testé et sa pureté comme prescrit dans IP.

