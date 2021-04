IPCA Labs: réitérer “ acheter ”, prix cible à Rs 2480

Un carnet de commandes solide offre une visibilité dans les affaires institutionnelles. Image représentative

Exécution supérieure, gains de parts de marché pour stimuler la croissance en DF. Si les médecins ont repris leurs cliniques, en partie parce qu’ils ont reçu leurs vaccins, la fréquentation des patients n’est pas encore revenue à un niveau normal. En particulier, la fréquentation des patients reste faible dans le cas de la pédiatrie. IPCA a connu une dynamique de croissance soutenue dans le segment de la douleur. Il a enregistré des gains de parts de marché, en raison de la pandémie, dans des produits pour lesquels les petites entreprises n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins d’approvisionnement. De plus, des prescriptions plus élevées pour des marques établies telles que Zerodol ont amélioré les perspectives de croissance d’IPCA dans ce segment.

Nous évaluons IPCA sur une base de bénéfices à terme 24x 12 mois pour arriver au prix cible de Rs 2.480. Répétez «acheter». L’IPCA a également surperformé dans les segments des anti-néoplasiques, du système nerveux central (SNC), de la dermatologie et de l’urologie. IPCA a été un petit acteur de la thérapie anti-infectieuse – les perspectives de croissance ont été encore plus affectées en raison de Covid. IPCA relance progressivement les ventes de cette thérapie via de nouveaux lancements et une traction accrue sur les produits existants. Dans l’ensemble, nous prévoyons un TCAC de 14,5% des ventes en DF à 27 milliards de roupies (37% des ventes) sur les exercices 21-23. Extension de capacité, intégration en amont pour améliorer les perspectives d’API. Grâce à un investissement de `4 milliards de dollars pour l’amélioration de la capacité ainsi que l’intégration en amont en cours, nous pensons que l’activité API d’IPCA (25% des ventes) soutiendrait la dynamique de croissance au cours des trois à cinq prochaines années.

L’activité d’exportation de marque devrait reprendre sa croissance IPCA a enregistré des ventes de ~ 3,8 milliards de roupies (7% des ventes) dans le segment des exportations de marque au cours des 12 derniers mois (en baisse de 5% en glissement annuel), en grande partie en raison de la perturbation provoquée par Covid. Cependant, avec une réduction des nouveaux cas quotidiens au Moyen-Orient / Afrique de l’Ouest, le segment devrait connaître une reprise de la croissance.

Un carnet de commandes solide offre une visibilité dans les affaires institutionnelles. La diversification des produits, la diversification de la clientèle et un carnet de commandes sain ont offert une meilleure visibilité de l’activité antipaludique institutionnelle au cours des 12 à 24 prochains mois. Nous prévoyons un TCAC des ventes de 8% à `4,3 milliards (7,5% des ventes) sur les exercices 21-23. Évaluation et vue. Ajusté pour tenir compte des activités ponctuelles au cours de l’exercice 21, nous nous attendons à ce que l’IPCA dégage un TCAC de 16% sur les exercices 21-23 grâce à a) une croissance meilleure que l’industrie en DF, b) une reprise de l’activité de marque, c) des perspectives accrues au Royaume-Uni affaires, d) une opportunité commerciale accrue dans le segment institutionnel, et e) un exercice de renforcement des capacités dans le segment API.

